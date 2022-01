Unidad mexicana de hsbc analiza posible compra de citibanamex

Ciudad de méxico, 25 ene (reuters) - la unidad en méxico del banco europeo hsbc está evaluando la compra de las operaciones minoristas de citigroup en el país, conocido como citibanamex, dijo el martes el director general y presidente de la institución.

Citigroup, con sede en Estados Unidos, anunció a principios de este mes que pondría a la venta su negocio de banca de consumo Citibanamex, marcando el final de dos décadas del último de sus proyectos minoristas fuera de Estados Unidos.

"Todo mundo está viendo, trabajando y viendo oportunidades, cada quien le asignará un valor diferente dependiendo quien será el posible comprador, es una franquicia muy valiosa", dijo Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, citado por el diario El Financiero.

"No quiere decir que vamos a participar o que vayamos a presentar una postura de compra, todavía falta pero no hay banquero en México que no esté pensando cuando vale, cómo se puede integrar", explicó.

Un portavoz de HSBC confirmó a Reuters los comentarios del directivo.

Analistas que han valuado los activos de Citibanamex entre 4,000 y 8,000 millones de dólares, han mencionado a grupos financieros mexicanos como posibles compradores de Citibanamex, fundado a mediados de 2001 por la venta del Grupo Financiero Banamex-Accival a Citigroup, pero también a extranjeros con presencia en México desde hace años.

(Reporte de Kylie Madry, traducido por Lizbeth Díaz, editado por Adriana Barrera)