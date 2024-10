Varios drones ucranianos atacan plantas de etanol en rusia, según canales de telegram

28 oct (Reuters) - Unos drones ucranianos atacaron plantas de etanol en la región de Vorónezh, en el sur de Rusia, según informaron canales rusos en la aplicación Telegram, mientras que el gobernador del óblast dijo que el ataque hirió a dos personas, provocó un incendio y dañó dos empresas industriales.

Los bomberos han sofocado el incendio en el distrito de Anninsky que hirió a dos trabajadores, dijo Alexander Gusev, el gobernador regional, en la aplicación de mensajería Telegram.

Unos 10 drones ucranianos se destruyeron o interceptaron sobre la región a última hora del domingo, añadió, y los restos dañaron varios edificios en el distrito, así como en el distrito de Novokhopersky. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso dijo que solo un avión no tripulado ucraniano fue destruido sobre la región de Vorónezh, de un total de 21 derribados sobre su territorio durante la noche.

Las explosiones se escucharon cerca de una planta de alcohol etanol en el pueblo de Krasnoye en el distrito Novokhopersky, según el canal de noticias de Telegram Baza, cercano a los servicios de seguridad de Rusia, así como otros canales de la aplicación. Según el canal de noticias de última hora SHOT, el incendio se declaró en una destilería de la localidad de Anna, en Anninsky. Los vídeos difundidos en las redes sociales mostraban un gran incendio en un edificio que iluminaba los alrededores. Reuters pudo confirmar que la ubicación de las imágenes de las redes sociales era el distrito de Anninsky, en la región de Vorónezh. No se pudo verificar la fecha. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información sobre supuestos daños en dos destilerías. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. En respuesta a los continuos ataques de Moscú en territorio ucraniano, Kiev ha afirmado a menudo que sus ataques con drones dentro de Rusia tienen como objetivo infraestructuras clave para el esfuerzo bélico de este país. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Lisa Shumaker y Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)

