Velodyne Lidar anuncia al Dr. Anurag Gupta como vicepresidente ejecutivo de Ingeniería

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--ene. 31, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que ha designado al Dr. Anurag Gupta como su vicepresidente ejecutivo de Ingeniería. Es responsable de liderar el equipo de ingeniería de Velodyne en la entrega de soluciones de hardware y software de alto valor que ayuden a los clientes a resolver problemas a nivel de sistema y permitan su éxito en lograr un futuro más seguro, más eficiente y más sostenible. El Dr. Gupta estuvo anteriormente en Sense Photonics, donde fue vicepresidente sénior de Ingeniería, y lideró el desarrollo de productos y el lanzamiento de productos lidar flash 3D.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005132/es/

Dr. Anurag Gupta was announced as Executive Vice President of Engineering at Velodyne Lidar, Inc. He is responsible for leading Velodyne’s engineering team in delivering high-value hardware and software solutions that help customers solve system-level problems and enable their success in achieving a safer, more efficient, more sustainable future. (Photo: Velodyne Lidar)

Los sensores y el software lidar de Velodyne están dando forma a soluciones autónomas innovadoras en una amplia variedad de industrias, incluidas la industrial, la robótica, la infraestructura inteligente y la automotriz. El Dr. Gupta dirigirá al equipo de ingeniería de Velodyne para desarrollar soluciones líderes de alto rendimiento a un precio asequible y así impulsar la adopción masiva. Reporta al director ejecutivo de Velodyne, el Dr. Ted Tewksbury.

“Anurag es el ejecutivo de ingeniería ideal para agudizar el enfoque de Velodyne en la innovación tecnológica disruptiva y nuestra hoja de ruta de soluciones lidar rentables y de alto rendimiento. Es un experto óptico con un historial prolífico en desarrollo e introducción de productos comercialmente exitosos que abarcan hardware y software. El liderazgo comprobado en ingeniería de Anurag ayudará a Velodyne a acelerar la introducción de soluciones lidar de alta calidad listas para la fabricación en volumen”, manifestó el Dr. Tewksbury.

“Velodyne inventó lidar tal como lo conocemos en aplicaciones comerciales, lo que fue el catalizador de una industria completamente nueva. “Espero trabajar con nuestro equipo de personas increíblemente talentosas para fortalecer aún más nuestras soluciones de hardware y software que transforman una amplia gama de mercados y mejoran la vida de las personas”, señaló el Dr. Gupta.

Acerca Anurag Gupta

El Dr. Anurag Gupta es un ejecutivo sénior con una trayectoria comprobada en la entrega de tecnologías y productos complejos y posee más de 80 patentes en varias industrias. Más recientemente, fue vicepresidente sénior de Ingeniería en Sense Photonics, adquirida por Ouster. Antes de eso, el Dr. Gupta fue vicepresidente de Ingeniería en View, Inc., un desarrollador de ventanas inteligentes, donde dirigió el desarrollo y la introducción de productos de Internet de las cosas (IoT) impulsados ​​por IA. Anteriormente, en Google, entregó la primera versión de Google Glass y, como jefe de sensores de Nest, desarrolló los sensores y la tecnología óptica para algunos de los productos de mayor éxito comercial de Nest. Anteriormente en su carrera, ocupó varios puestos de ingeniería óptica y de sistemas en Google, HP y Tamarack Scientific. El Dr. Gupta tiene un doctorado en Ingeniería Óptica de la Universidad de Arizona.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220131005132/es/

CONTACT: Relaciones con los Inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicación de

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: united states north america california

Industry keyword: software networks hardware data management general automotive technology automotive photography engineering audio/video automotive manufacturing other technology manufacturing

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/31/2022 10:49 am/disc: 01/31/2022 10:49 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220131005132/es