Velodyne Lidar nombrada finalista de los Premios a la Innovación SXSW 2022

SAN JOS脡, California--(BUSINESS WIRE)--ene. 21, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunci贸 hoy que su soluci贸n de infraestructura inteligente fue seleccionada como finalista para la 24.陋 edici贸n anual de los Premios a la Innovaci贸n SXSW que se llevar谩 a cabo el 14 de marzo durante la Conferencia y Festivales South by Southwest庐 (SXSW庐). La soluci贸n de ciudad inteligente de Velodyne proporciona monitoreo y an谩lisis de tr谩fico para mejorar la seguridad vial, la eficiencia y la calidad del aire, y ayuda a las ciudades a planificar sistemas de transporte m谩s inteligentes y seguros.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20220120005880/es/

Velodyne Lidar announced its Intelligent Infrastructure Solution was named a finalist for the 24th annual SXSW Innovation Awards at the South by Southwest庐 (SXSW庐) Conference and Festivals. Velodyne鈥檚 smart city solution provides traffic monitoring and analytics to improve road safety, efficiency and air quality, and help cities plan for smarter, safer transportation systems. (Photo Credit: Velodyne Lidar)

La soluci贸n de infraestructura inteligente de Velodyne es una finalista en la Categor铆a de Premios Ciudades Inteligentes, Transporte y Servicios de Entrega. La soluci贸n se implementa en tres continentes, con pilotos implementados en Texas, Florida, Nevada, California, Nueva Jersey, Missouri y Canad谩. Estos despliegues incluyen Austin, Texas, donde la ciudad est谩 utilizando la soluci贸n de infraestructura inteligente para evaluar las condiciones del tr谩fico e identificar medidas de seguridad proactivas que se pueden tomar para ayudar a salvar vidas.

Al mejorar el flujo de tr谩fico y reducir la congesti贸n, la soluci贸n de infraestructura inteligente mejora la eficiencia energ茅tica y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero para un futuro m谩s sostenible. En 2021, la soluci贸n recibi贸 un premio Smart 50 presentado por Smart Cities Connect para honrar los 50 proyectos de ciudades inteligentes m谩s transformadores del mundo.

鈥淓l reconocimiento del premio SXSW demuestra la innovaci贸n que ofrece nuestra soluci贸n de infraestructura inteligente en la transformaci贸n de la infraestructura para hacer que las comunidades sean m谩s inteligentes y seguras hoy鈥, dijo Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. 鈥淣uestra innovadora soluci贸n de pila completa est谩 dise帽ada para resolver algunos de los problemas de infraestructura m谩s exigentes y generalizados: predecir, diagnosticar y abordar los desaf铆os de seguridad vial鈥.

Los Premios a la Innovaci贸n SXSW reconocen y celebran los desarrollos tecnol贸gicos m谩s emocionantes en el mundo conectado. La Categor铆a Ciudades Inteligentes, Transporte y Servicios de Entrega honra las innovaciones en energ铆a ecol贸gica o sostenible, transporte, entrega y tecnolog铆a IdC, haciendo que la vida en el mundo conectado sea una Internet de las Cosas m谩s inteligente, limpia, ecol贸gica y eficiente.

鈥淪XSW se complace en honrar los proyectos m谩s innovadores de este a帽o y dar a cada finalista la oportunidad de mostrar sus inventos a todos los asistentes a SXSW a trav茅s de demostraciones interactivas en la Exhibici贸n de Finalistas鈥, dijo Hugh Forrest, director de Programaci贸n de SXSW.

La soluci贸n de infraestructura inteligente de Velodyne

La soluci贸n de infraestructura inteligente de Velodyne crea un mapa de carreteras e intersecciones en 3D en tiempo real para proporcionar anal铆tica y monitoreo del tr谩nsito exactos, lo cual no es posible lograr con otros tipos de sensores como c谩maras o radares. La soluci贸n se destaca por c贸mo mejora el tr谩fico y la eficiencia del flujo de multitudes, promueve la sostenibilidad y protege a los usuarios vulnerables de las rutas. Recopila datos de manera confiable en cualquier condici贸n de iluminaci贸n o clim谩tica, lo que respalda la operaci贸n durante todo el a帽o y al mismo tiempo protege la privacidad de las personas. La soluci贸n impulsa la seguridad mediante anal铆tica multimodal que detecta a los distintos usuarios de las carreteras, incluidos los veh铆culos, peatones y ciclistas. Puede predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera, con lo que ayuda a las municipalidades y dem谩s clientes a tomar decisiones fundadas para aplicar medidas correctivas. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la soluci贸n de infraestructura inteligente, comun铆quese con Ventas de Velodyne: 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marc贸 el comienzo de una nueva era de tecnolog铆a aut贸noma con la invenci贸n de sensores lidar de visi贸n envolvente en tiempo real. Velodyne, l铆der mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnolog铆as lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen veh铆culos aut贸nomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), rob贸tica, veh铆culos a茅reos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A trav茅s de la innovaci贸n continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad m谩s segura para todos. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene 鈥渄eclaraciones a futuro鈥 dentro del significado de las disposiciones de 鈥減uerto seguro鈥 de la Ley de Reforma de Litigios Sobre T铆tulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist贸ricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras 鈥渆stima鈥, 鈥減royecta鈥, 鈥渆spera鈥, 鈥渁nticipa鈥, 鈥減rev茅鈥, 鈥減lanea鈥, 鈥減retende鈥, 鈥渃ree鈥, 鈥渂usca鈥, 鈥減uede鈥, 鈥渉ar谩鈥, 鈥減uede鈥, 鈥渄eber铆a鈥, 鈥渇uturo鈥, 鈥減ropone鈥 y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intenci贸n de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garant铆as de futuro desempe帽o, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est谩n fuera del control de Velodyne, que podr铆an llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulaci贸n gubernamental y la adopci贸n de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci贸n final de esos productos en el mercado; el 铆ndice y el grado de aceptaci贸n de los productos de Velodyne en el mercado; el 茅xito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ贸micas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m谩s informaci贸n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones 鈥淒iscusi贸n y an谩lisis de la administraci贸n de la situaci贸n financiera y los resultados de las operaciones鈥 y 鈥淔actores de riesgo鈥 de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la informaci贸n disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar ninguna declaraci贸n a futuro, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220120005880/es/

CONTACT: Relaciones con los Inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicaci贸n de

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: california missouri united states north america canada

Industry keyword: networks hardware fleet management transportation technology state/local automotive travel textiles other technology manufacturing public policy/government

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/21/2022 12:49 pm/disc: 01/21/2022 12:49 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220120005880/es