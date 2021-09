Velodyne Lidar Pide Que Se Tomen Medidas para Mejorar la Seguridad de los Peatones

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 15, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy un documento técnico, escrito por los expertos de Velodyne y publicado por SAE International, en el que se pide que se amplíe la prueba de rendimiento independiente de los sistemas de asistencia al conductor para incluir escenarios oscuros y nocturnos, dado que más del 75 por ciento de las muertes de peatones ocurren en condiciones de poca luz u oscuridad. El cambio abordaría una brecha en los protocolos de prueba actuales que se enfocan principalmente en las condiciones diurnas y pasan por alto en gran medida los riesgos para los peatones de los sistemas de asistencia al conductor que funcionan mal en condiciones nocturnas y de oscuridad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210915006030/es/

Diagram of the Safety of the Intended Functionality (SOTIF) standard validation process, highlighting steps in the design, implementation and testing phases to ensure the safety function performance aligns with design intent. The SOTIF approach provides a methodology for identifying and maximizing the range of scenarios in which a vehicle can be expected to function safely under normal operation or with reasonably foreseeable misuse. (Graphic: Velodyne Lidar)

El documento técnico, llamado “Diseño y evaluación de las funciones de seguridad del vehículo con un enfoque de caso de uso”, está disponible en el sitio web de SAE International. También se puede descargar del sitio web de Velodyne.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA) informó recientemente que las muertes por accidentes de tránsito de vehículos motorizados aumentaron un 10,5 por ciento en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo período en 2020, y la gran mayoría de las muertes se produjo en condiciones de oscuridad. La NHTSA también informa que este aumento impactante de las muertes —se calculan unas 8730 en tres meses— se da a pesar de la disminución de 14,9 millas recorridas por vehículos durante el mismo lapso. Para abordar estas tragedias, la mayoría de los vehículos nuevos ofrecen sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), equipados con frenado automático de emergencia para peatones (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB) como característica estándar u opcional.

Abordaje de las limitaciones de desempeño del PAEB

Los sistemas de PAEB son un elemento fundamental tanto para las aplicaciones de vehículos autónomos (Autonomous Vehicles, AV) como de ADAS. Estos sistemas proporcionan frenado automático para los vehículos cuando los peatones se encuentran en el camino del recorrido del vehículo y el conductor no ha tomado las medidas necesarias para evitar un choque inminente. Sin embargo, los sistemas actuales que utilizan tecnología de cámaras y radares con frecuencia no protegen a los peatones en condiciones de oscuridad según las pruebas independientes de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) y la Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA).

Para reflejar las condiciones de la vida real, el documento técnico propone ampliar los futuros protocolos de prueba de PAEB para incluir las pruebas realizadas en condiciones de oscuridad durante la noche. Las nuevas pruebas se realizarían con una iluminación ambiental inferior a un lux, y utilizarían luces de cruce y sin farolas. Este cambio proporcionaría al público información útil sobre el desempeño de los sistemas de detección de peatones en condiciones de poca luz que ocurren en las carreteras.

Para demostrar cómo funcionarían las pruebas ampliadas, el documento técnico detalla los resultados de las pruebas PAEB nocturnas realizadas por Velodyne. Las pruebas evaluaron un sistema PAEB de alta calificación que utiliza la tecnología actual basada en cámaras y radar y el sistema PAEB de Velodyne que utiliza los sensores lidar de Velodyne y el software Vella™. En estas condiciones nocturnas, la cámara y el sistema PAEB basado en radar fallaron en los cinco escenarios, mientras que el sistema basado en lidar evitó un choque en cada situación probada.

“Los sistemas de PAEB podrían tener riesgos de seguridad en relación con la conducción nocturna y la velocidad sin fallo del sistema”, indicó Mircea Gradu, vicepresidente sénior de Programas Automotores de Velodyne Lidar. “Su desempeño puede ser insuficiente en estas condiciones de la vida real debido a limitaciones de los sensores o del software. El conocimiento exacto de la situación por parte de los ADAS y AV es indispensable para la seguridad”.

En marzo de 2021, la Asociación Gubernamental de Seguridad en las Carreteras (Governors Highway Safety Association) informó un sorprendente aumento del 21 por ciento en la tasa de mortalidad de peatones de 2019 a 2020. Además, se pierden, en promedio, 100 vidas por día en accidentes con vehículos motorizados. Si bien los sistemas avanzados de asistencia al conductor que tienen buen desempeño en condiciones de poca luz u oscuridad han estado disponibles desde hace años, aún deben ser adoptados masivamente por los fabricantes de automóviles, aunque se haya demostrado de previenen los accidentes. Hace unos cuatro años, los vehículos con una mera tecnología de prevención de choques de frente sufrían un 64 por ciento menos de accidentes con lesiones que los vehículos sin ella.

“Con las condiciones nocturnas y de oscuridad tan peligrosas para los peatones, es imperativo que las organizaciones de evaluación de vehículos amplíen las pruebas de PAEB en condiciones de luz ambiental de menos de un lux”, señaló David Heeren, director de Investigación en Tecnología de Velodyne Lidar. “Las pruebas realizadas por NHTSA y AAA demuestran que el rendimiento nocturno representa una gran oportunidad de mejora en los sistemas PAEB actuales. Las pruebas de Velodyne muestran la eficacia de nuestra solución basada en lidar, que puede fortalecer las capacidades de seguridad funcional de un vehículo y abordar escenarios que causan miles de muertes de peatones anualmente”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210915006030/es/

CONTACT: Relaciones con los Inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicación de Velodyne

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: technology automotive general automotive automotive manufacturing other automotive software manufacturing audio/video internet hardware

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/15/2021 02:49 pm/disc: 09/15/2021 02:49 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210915006030/es