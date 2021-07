Velodyne Lidar presenta el kit de desarrollo Vella para crear soluciones autónomas

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--jul. 29, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy un nuevo kit de desarrollo de software que permite a los clientes utilizar las capacidades avanzadas del software de percepción lidar Vella de Velodyne en sus soluciones autónomas. El kit de desarrollo Vella (Vella Development Kit , VDK) permite a las empresas acelerar el tiempo de comercialización para aportar las capacidades lidar de vanguardia a vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), dispositivos de entrega móviles, robótica industrial, drones y más.

El VDK ayuda a las empresas a utilizar sus recursos de desarrollo de forma más eficiente al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para integrar los sensores lidar 3D en las aplicaciones. Las funciones de procesamiento de Vella incluidas en el VDK transforman los datos de la nube de puntos sin procesar en información más rica y descriptiva en tiempo real. Estos resultados de percepción de nivel superior, como la clasificación de objetos, la medición de la velocidad, la segmentación semántica de escena y la detección de obstáculos, pueden ser utilizados directamente por desarrolladores de sistemas autónomos sin conocimiento o experiencia profundos en el procesamiento lidar.

Respaldado por algoritmos de aprendizaje automático entrenados en los conjuntos de datos masivos construidos por Velodyne, las capacidades de percepción de Vella permiten la movilidad autónoma hoy en una amplia gama de dominios de diseño operativo, como carreteras urbanas, autopistas, aceras y almacenes. El VDK se desarrolló con aportes de fabricantes de automóviles, desarrolladores de aplicaciones y el ecosistema Automatizado con Velodyne.

El VDK está diseñado para aprovechar las capacidades únicas y poderosas del último estado sólido de los sensores lidar Velarray H800 y Velarray M1600 de Velodyne, con soporte para sensores adicionales que se agregan con cada versión. Los clientes con una suscripción de mantenimiento activa obtendrán acceso a todas las versiones futuras del VDK, que continuarán actualizándose con las últimas funciones de procesamiento y soporte de hardware que Vella tiene para ofrecer.

“El kit de desarrollo Vella apoya a los clientes durante todo el ciclo de vida del desarrollo de la solución autónoma, desde la prueba y la evaluación de sensores hasta la creación de pruebas de concepto iniciales y la demostración de aplicaciones completas”, expresó Vishal Jain, vicepresidente de Ingeniería de Software de Velodyne Lidar. “El VDK permite a los desarrolladores e integradores ver el mundo de manera diferente al conectarlos a la gama completa de capacidades de percepción robustas proporcionadas por Vella. También tienen acceso constante a las últimas innovaciones que resultan del liderazgo continuo de Velodyne en la implementación de soluciones lidar en todo el mundo. El VDK demuestra la destreza de Velodyne al proporcionar sensores y software revolucionarios que permiten a las empresas crear soluciones autónomas que transforman vidas a través del avance de una movilidad más segura”.

Velodyne planea expandir la oferta del kit de desarrollo Vella en un futuro cercano con dos versiones adicionales. El VDK Lite ofrecerá un conjunto más pequeño de las funciones de procesamiento más esenciales a un precio más bajo. El VDK Enterprise ofrecerá una gama completa de personalización de diseño, desarrollo de nuevas funciones y servicios de soporte para las aplicaciones de los clientes más exigentes.

El kit de desarrollo Vella incluye actualmente un año de soporte y actualizaciones de software. También existe la opción de mantenimiento constante, con acceso a servicios y versiones de software adicionales. Para comprar el VDK, comuníquese con Ventas de Velodyne al 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

