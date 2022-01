Vicente Parras: "Tenemos la ilusión de decir otra vez eso de '¿Y si sí?"

El entrenador del CD Alcoyano, Vicente Parras, se mostró optimista antes de recibir este miércoles al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y dejó claro que lo que hicieron el año pasado "fue muy grande" y que les hace tener "la ilusión" de que se vuelva a repetir la sorpresa de eliminar al conjunto madridista.

"Lo que hicimos el año pasado fue muy grande y si lo miras con perspectiva te das cuenta de lo importante que fue. Ahora tenemos ,a ilusión de decir otra vez eso de '¿Y si sí? Claro que sí", señaló Parras este martes en rueda de prensa en referencia a la frase que él mismo dijo el año pasado en la previa de recibir al conjunto madridista.

El técnico alicantino dejó claro que en su vestuario "no se conforma nunca con nada" y que el objetivo que tienen ante los de Carlos Ancelotti es "llevarles a su límite". "Que cuando acabe el partido no te puedas ir pensando en si tenías que haber dado una carrera de más o si teníamos que haber hecho ese uno contra uno, no irte a casa con la sensación de haberte dejado algo. Necesitamos también ese nivel de inconsciencia para superar a estos rivales", expresó.

"Ahora son circunstancias distintas y equipos distintos, partimos de cero y si el año pasado podíamos ganar uno de 30, el contador empieza de cero otra vez y tenemos las mismas probabilidades. Muy pocos se lo creían hace un año y ahora ya hay más gente que confía en que si se dan las circunstancias adecuadas en un campo como El Collao podemos dar la sorpresa otra vez", subrayó el entrenador del conjunto alicantino.

Parras ve esta eliminatoria como "la clásica de un equipo humilde con su campo a reventar y jugando mucho con la ilusión y euforia que ha conseguido generar". "No tiene nada que ver con la del año pasado, cuando el campo estaba vacío, ahora vamos a tener que saber trabajar ese aspecto del ambiente, que es uno de los que más me preocupa. Nuestro público nos va a ayudar, pero no estamos acostumbrados a este tipo de escenarios y ellos sí a finales de todo tipo. Futbolistas como los nuestros en este tipo de ambientes se deben de crecer", remarcó.

El preparador del Alcoyano cree también que el Real Madrid vendrá a El Collado "a demostrar que lo del otro día en Getafe fue un error" para que no les puedan volver a "sorprender". "Tiene la capacidad de abstraerse de un resultado anterior y siempre está exigido. Se pueden dar mil circunstancias, pero lo normal es que un equipo como este te pueda eliminar", advirtió.

Intentar aprovechar "el primer arreón"

"Ya fuimos capaces de demostrar que si les llevamos a nuestro territorio vamos a tener opciones", añadió. "El equipo está con muchas ganas, demasiado responsabilizado por momentos y por eso estamos incidiendo en vivir este partido siendo competitivos, pero también como lo que es, un regalo para nosotros y la afición", afirmó.

Parras nota "mucha ilusión y optimismo" en sus aficionados y eso les genera "autoestima", y también apuntó que buscarán "darlo todo en los primeros minutos para aprovechar ese primer arreón" que les proporcionará el calor de su público y la posibilidad de que el Real Madrid "pueda salir despistado".

"También estamos preparados para lo contrario porque lo normal es que nos avasallen, pero el equipo está mentalmente preparado para competir en esas condiciones y para aprovechar sus momentos", manifestó el entrenador alicantino.

Finalmente, confirmó que José Juan, "un referente" para el Alcoyano y clave en la victoria del año pasado, será el titular, e hizo hincapié en el "muy alto nivel" de la Primera RFEF. "Se ha visto que los equipos 'B' de Primera o no han pasado o lo han pasado muy mal en la última eliminatoria", recordó.