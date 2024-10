Vinícius jr cree que la lucha contra el racismo le llevó a perder el balón de oro

Por Fernando Kallas

MADRID, 29 oct (Reuters) - El delantero de Brasil y del Real Madrid Vinícius Jr dijo el lunes que seguirá luchando contra el racismo incluso si su activismo es lo que le ha llevado a no ganar el Balón de Oro, dijeron a Reuters fuentes cercanas al jugador. Vinícius acudió a las redes sociales tras quedar segundo en la votación del prestigioso galardón por detrás de Rodri, centrocampista de la selección española y del Manchester City. "Lo haré 10 veces si es necesario. Ellos no están preparados", publicó Vinícius en la red social X después de que su equipo de LaLiga cancelara sus planes de asistir a la ceremonia en París, boicoteándola en previsión de que el brasileño no ganara el premio masculino. A la pregunta de qué quería decir Vinícius con su publicación, su equipo directivo dijo a Reuters que se refería a su lucha contra el racismo y que creen que fue lo que le llevó a no ganar el premio, diciendo que "el mundo del fútbol no está preparado para aceptar a un jugador que lucha contra el sistema".

El internacional brasileño, de 24 años, ha sido objeto de insultos racistas en varias ocasiones en España, lo que ha provocado al menos dos condenas en casos pioneros en el país. El Real Madrid también ganó el premio al mejor club masculino del año y Carlo Ancelotti fue nombrado mejor entrenador masculino del año tras ganar el doblete de Europa y LaLiga española en una campaña casi perfecta la temporada pasada.

France Football, organizadora del Balón de Oro, no estuvo disponible para hacer comentarios.

Los premios se basan en la votación de un panel de periodistas de los 100 países mejor clasificados por la FIFA. "FÚTBOL POLÍTICA X. Mi hermano eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero mi hermano", publicó Eduardo Camavinga, del Real Madrid, en la red social X, mientras que varios otros compañeros compartieron mensajes con fotos de Vinícius diciendo "Eres el mejor". "Esperé todo el año para ver a Vini Jr ser reconocido merecidamente como el mejor jugador del momento, ¿y ahora vienen a decirme que no le van a dar el Balón de Oro?", dijo la destacada futbolista brasileña Marta en un vídeo en Instagram. Vinícius fue decisivo en el doblete Liga de Campeones y LaLiga del Real Madrid junto a Jude Bellingham, de 21 años, quien marcó 19 goles en una brillante campaña de debut y ayudó a Inglaterra a alcanzar la final de la Eurocopa 2024, y quedó tercero en la clasificación del Balón de Oro. (Información de Fernando Kallás; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

