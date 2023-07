Vuela hasta la galaxia de Maisie, a 390 millones de años del Big Bang

Una nueva visualización en 3D de la NASA muestra unas 5.000 galaxias dentro de una pequeña parte de la encuesta CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) del telescopio espacial James Webb.

Vuela por miles de galaxias, comenzando con las cercanas y terminando con galaxias menos desarrolladas en el universo muy distante, incluida una nunca antes vista por Webb.

El área resaltada en esta visualización es una pequeña parte de Extended Groth Strip, una región entre las constelaciones Ursa Major y Bootes observada originalmente por el telescopio espacial Hubble entre 2004 y 2005.

Si bien esta vasta región contiene alrededor de 100.000 galaxias, la visualización se centra en aproximadamente 5.000, con las galaxias más cercanas y más complejas, que se muestran al principio, ubicadas a unos pocos miles de millones de años luz de la Tierra.

A medida que la cámara se aleja de nuestro punto de vista, cada segundo equivale a viajar 200 millones de años luz en el conjunto de datos y ver 200 millones de años más en el pasado.

La galaxia más lejana de la visualización, conocida como la Galaxia de Maisie, es un objetivo de gran interés para los astrónomos. Se formó unos 390 millones de años después del Big Bang, o hace unos 13.400 millones de años. No es solo una de las primeras galaxias extremadamente distantes y brillantes encontradas por Webb, sino que también es un ejemplo de una galaxia temprana que solo Webb podía ver. Esto se debe a que los instrumentos de Webb pueden capturar la luz de estas primeras galaxias, que se ha desplazado a longitudes de onda infrarrojas por la expansión del universo.

"Este observatorio simplemente abre todo este período de tiempo para que estudiemos", dijo en un comunicado Rebecca Larson del Instituto de Tecnología de Rochester en Rochester, Nueva York, una de las investigadoras de la encuesta. "Antes no podíamos estudiar galaxias como la de Maisie porque no podíamos verlas. Ahora, no solo podemos encontrarlos en nuestras imágenes, sino que también podemos averiguar de qué están hechos y si difieren de las galaxias que vemos cerca".

