Wall street cae con pérdidas limitadas por las ganancias de amazon en un alentador ciberlunes

Por Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal

28 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el lunes en un contexto de preocupación por las protestas en las principales ciudades chinas contra las estrictas políticas por el COVID-19, aunque las ganancias de Amazon ayudaban a limitar las pérdidas, ya que las ventas del ciberlunes se encaminaban a un récord.

Las acciones del gigante del comercio electrónico subían un 2% tras un informe del sector según el cual el gasto en el ciberlunes, el mayor día de compras online en Estados Unidos, podría llegar a los 11.600 millones de dólares.

Sin embargo, el mayor lastre para el índice de referencia S&P 500 fueron las acciones de Apple Inc., que cayeron un 1,5% tras conocerse que la compañía sufriría un nuevo déficit de producción debido a los disturbios en la mayor fábrica de iPhone del mundo en China.

Las raras protestas en las principales ciudades chinas durante el fin de semana, contra las estrictas restricciones del país por el COVID, han afectado a las expectativas de crecimiento de la segunda economía del mundo.

"Si estas protestas continúan, podría interrumpir las cadenas de suministro y las reaperturas, algo que ya vimos a principios de año", dijo Brian Klimke, director de investigación de inversiones de Cetera Financial Group. "Seguirá pesando en la mente de los inversores en el futuro".

El índice energético S&P 500 caía un 2,5% y lideraba los descensos entre los principales sectores, ya que los precios del petróleo descendían a cerca de su mínimo este año tras las noticias sobre las protestas en China.

Las cotizaciones de otros valores de crecimiento, como Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Nvidia Corp, Netflix Inc y Tesla Inc, eran dispares.

El Promedio Industrial Dow Jones perdía 160,29 puntos, o un 0,47%, a 34.186,74 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 24,31 puntos, o un 0,60%, a 4.001,81 unidades. El Nasdaq Composite perdía 39,21 puntos, o un 0,35%, a 11.187,15 unidades.

* Los tres índices terminaron la semana de Acción de Gracias con ganancias, encabezadas por el Dow, que subió un 1,78%. (Reporte de Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

