Wall street se hunde porque los inversores temen alzas de tasas mayores de la fed

(Actualiza al cierre. Cambia redacci贸n y firma de autor)

Por David French

5 mayo (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron el jueves con una fuerte ca铆da, ya que la confianza de los inversores se desplom贸 ante la preocupaci贸n de que la subida de las tasas de inter茅s de la Reserva Federal no sea suficiente para controlar la creciente inflaci贸n.

* Los tres principales 铆ndices de referencia de Wall Street borraron las ganancias obtenidas durante un repunte de alivio el mi茅rcoles.

* Las grandes tecnol贸gicas se desplomaron, incluyendo a Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp , Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com .

* Sin embargo, no han sido s贸lo los valores de alto crecimiento los que sufrieron en 2022, ya que la perspectiva de subidas de tasas hizo que los inversores cuestionaran su potencial de ganancias futuras.

* La baja afect贸 a todas las 谩reas del mercado, ya que los inversores se dirigieron a las salidas.

* "Los inversores no est谩n mirando los fundamentos (como los beneficios) en este momento, y esto es m谩s una cuesti贸n de confianza", dijo Megan Horneman, directora de inversiones de Verdence Capital Advisors.

* El banco central estadounidense subi贸 el mi茅rcoles las tasas de inter茅s en medio punto porcentual, como se esperaba, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, descart贸 expl铆citamente una subida de 75 puntos b谩sicos en una pr贸xima reuni贸n.

* Los operadores, sin embargo, elevaron el jueves sus apuestas a una subida de 75 puntos b谩sicos en la reuni贸n de junio de la Fed.

* La preocupaci贸n por los movimientos de la pol铆tica monetaria de la Fed, las ganancias mixtas de algunas tecnol贸gicas, el conflicto en Ucrania y los confinamientos por la pandemia en China han castigado a Wall Street recientemente, eclipsando una temporada de resultados mejor de la esperada.

* Seg煤n datos preliminares, el S&P 500 perdi贸 148,70 puntos, o un 3,51%, a 4.149,31 unidades, mientras que el Nasdaq perdi贸 635,21 puntos, o un 4,90%, a 12.329,65. El Promedio Industrial Dow Jones cay贸 1.033,07 puntos, o un 3,03%, a 33.027,99 unidades.

* S贸lo un peque帽o n煤mero de componentes del S&P 500 cerr贸 en alza, uno de los cuales era Twitter Inc.

* Elon Musk revel贸 el jueves que el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y Sequoia Capital estaban entre los inversores que respaldar铆an su adquisici贸n del gigante de las redes sociales con 7.140 millones de d贸lares de financiamiento. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru Editado en Espa帽ol por Manuel Far铆as)