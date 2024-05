Wipro Infrastructure Engineering's Hydraulics Business firma un acuerdo definitivo para adquirir Mailhot Industries

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--may. 9, 2024--

Wipro Hydraulics, la empresa de fabricación de cilindros y componentes hidráulicos de Wipro Infrastructure Engineering, anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Mailhot Industries, una empresa de la cartera de Novacap, con sede en Quebec (Canadá), sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias.

Fundada en 1956, Mailhot Industries se ha convertido en líder norteamericano en la fabricación de cilindros hidráulicos. Mailhot Industries está especializada en el mercado de camiones de basura y equipos de retirada de nieve y es conocida por la fiabilidad de sus productos en entornos de trabajo exigentes. La adquisición también incluye a JARP Industries, parte de Mailhot Industries y líder en cilindros hidráulicos a medida y remanufacturados para segmentos como servicios públicos, minería, defensa y petróleo y gas.

A propósito de la adquisición, el Sr. Pratik Kumar, CEO de Wipro Infrastructure Engineering (WIN) y director general de Wipro Enterprises, manifestó, "Wipro Hydraulics es uno de los mayores fabricantes independientes de cilindros hidráulicos del mundo, con más de un millón de cilindros por año, suministrados a fabricantes de equipos originales de todo el mundo. Esta adquisición marca un momento crucial para nosotros, ya que refuerza nuestra posición en el mercado mediante la integración de nuevas tecnologías y la ampliación de nuestra presencia mundial. Este movimiento estratégico complementará nuestras capacidades y reforzará nuestra posición de liderazgo en el mercado norteamericano".

Mr. Charles Massicotte, presidente, Mailhot Industries, dijo: "La experiencia y reputación de Mailhot en el mercado norteamericano de cilindros hidráulicos, combinada con el liderazgo mundialmente reconocido de Wipro en fabricación y tecnología, ampliará la oferta de Mailhot en Norteamérica y abrirá nuevos mercados internacionales para los productos existentes. Estamos convencidos de que al asociarse con Wipro, Mailhot está destinada a convertirse en un actor aún mayor en el mercado mundial de cilindros hidráulicos y a reforzar su posición de liderazgo en Norteamérica. Estamos orgullosos de formar parte de una empresa global tan reconocida, es un nuevo día para Mailhot, ¡y se presenta brillante!"

Mr. Sitaram Ganeshan, presidente, Wipro Hydraulics, dijo, "con esta adquisición de Mailhot, ampliaremos nuestra presencia en Canadá, EE. UU. y México, y penetraremos en nuevos segmentos como los camiones de basura, los equipos quitanieves, la defensa y la remanufacturación en Norteamérica. Esto también nos permite aumentar nuestras capacidades en segmentos existentes como los servicios públicos y la minería, lo que nos posiciona para servir mejor a nuestros clientes. Juntos, tendremos una mayor presencia y ofreceremos una cartera más amplia de productos y tecnologías a nuestros clientes".

Mr. Michel Toutant, socio principal, Novacap, declaró: "Ha sido un honor formar parte de este increíble viaje de crecimiento con todo el equipo directivo. Wipro es el socio perfecto para reforzar la próxima fase de crecimiento de Mailhot, ya que busca ampliar su presencia en América del Norte. Estoy deseando ver cómo Mailhot sigue floreciendo bajo la propiedad de Wipro".

Sobre de Wipro Infrastructure Engineering

Wipro Infrastructure Engineering, que forma parte de Wipro Enterprises, es una empresa diversificada con más de cuatro décadas de experiencia en ingeniería y excelencia en fabricación en los sectores de la hidráulica, la automatización industrial, la industria aeroespacial, el tratamiento de aguas y la fabricación aditiva. Wipro Hydraulics se especializa en el diseño y la fabricación de cilindros hidráulicos a medida para aplicaciones en diversos segmentos, como la construcción y el movimiento de tierras, la manipulación de materiales y cargas, la silvicultura, la agricultura y la ganadería, la minería y las soluciones de volcado de camiones. Además, Wipro Hydraulics cuenta con 11 plantas de fabricación en todo el mundo, lo que aumenta aún más su capacidad y alcance.

Sobre de Mailhot Industries

Líder norteamericano en la fabricación de cilindros hidráulicos desde 1956, Mailhot Industries es conocida por la fiabilidad de sus productos en sectores de actividad donde el entorno de trabajo es difícil e incluso extremo. Reconocida por la excelencia de sus productos, sus innovaciones y su impecable servicio posventa, Mailhot cuenta con la experiencia de 500 empleados para satisfacer las necesidades y exigencias específicas de sus clientes. En los últimos años, el impresionante crecimiento de Mailhot se ha apoyado, entre otras cosas, en el desarrollo de procesos únicos e innovadores que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y a la corrosión de los cilindros.

Sobre de Novacap

Fundada en 1981, Novacap es una firma norteamericana líder de capital riesgo con más de C$8000 millones de capital acumulado que ha invertido en más de 100 empresas de plataforma y completado más de 150 adquisiciones complementarias. Aplicando su enfoque centrado en sectores desde 2007 en Industrias, TMT, Servicios Financieros e Infraestructura Digital, la profunda experiencia en dominios de Novacap puede acelerar el crecimiento de las empresas y crear valor a largo plazo. Con equipos de inversión y operaciones experimentados y dedicados, así como un capital sustancial, Novacap cuenta con los recursos y conocimientos que ayudan a construir negocios de clase mundial. Novacap tiene oficinas en Montreal, Toronto y Nueva York.

