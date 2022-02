Xavi: "Es otra reválida y otra final para nosotros"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido frente al Nápoles de este jueves (21.00 horas) es "otra reválida y otra final" para el conjunto culé, que busca una victoria en el estadio Diego Armando Maradona para acceder a los octavos de final de la Liga Europa.

"Ellos irán a apretar alto, pero veremos lo que pasa, lo mismo les obligamos a jugar en su campo. Eso es lo que queremos pero no será fácil. Es un equipo físico y fuerte y creo que será una batalla de ver quién tiene el balón. Tenemos que intentarlo, es Europa, es difícil, es un Nápoles con nivel Champions y de ahí que esté compitiendo por el 'Scudetto'", avisó el técnico culé en rueda de prensa.

Preguntado si estaba preocupado por el pase a octavos, Xavi Hernández dijo que "más que nada porque es el siguiente partido". "Lo he dicho muchas veces, cada partido es una final y más no habiendo hecho los deberes en casa en un partido que debimos ganar y nos la tenemos que jugar aquí en el Diego Armando Maradona. Es otra reválida y otra final para nosotros. Estamos con ganas de demostrar que podemos competir ante los rivales 'grandes'", comentó.

Sobre la receta no tiene dudas. "A no tener complejos, a ser nosotros mismos y con nuestro modelo de juego que es muy claro. Pero insisto, creo que vamos por el buen camino, estamos haciendo mejores partidos y estamos en ello. Y s√≠, preocupa porque es el siguiente partido. Es el f√ļtbol, es el d√≠a a d√≠a", dijo.

"¬ŅJugar en este estadio? Es una extramotivaci√≥n, es un honor jugar en el Diego Armando Maradona, nos emocion√≥ a todos, fue una referencia y todav√≠a hoy seguimos viendo v√≠deos de √©l y nos seguimos emocionando. Porque ha aparecido Messi, si no hablar√≠amos del mejor de todos los tiempos. Marc√≥ una √©poca y todav√≠a nos acordamos de √©l. Es un honor jugar aqu√≠ y poder hacer un gran partido", apunt√≥.

En relaci√≥n a una hipot√©tica eliminaci√≥n, Xavi dijo que "ser√≠a una decepci√≥n grande" porque tienen "mucha ilusi√≥n puesta en esta competici√≥n". "Queremos demostrar que podemos competir en Europa ante un grande como el N√°poles. El empate fue insuficiente en la ida y nos la tenemos que jugar aqu√≠, no queda otra, tenemos que intentar ser dominadores del juego, generar ocasiones... el Bar√ßa que √ļltimamente estamos viendo. Si estamos a ese nivel tendremos muchas opciones de pasar. Pero a√ļn as√≠ ser√° complicado, vaticino un partido dur√≠simo", agreg√≥.

"¬ŅJugar bien o mal y ganar? Si me dejas elegir quiero jugar bien y ganar, pero siempre hay un rival enfrente. La consecuencia de jugar bien, en muchos momentos, es el resultado a favor. A√ļn as√≠ ha habido muchos partidos que no ganamos jugando bien. Pero siempre estaremos mucho m√°s cerca de ganar si jugamos bien. Aunque sabemos que esto va de resultados, no de sensaciones. Necesitamos m√°s resultados ahora".

En otras cuestiones, sobre Demb√©l√©, el de Tarrasa asegur√≥ que lo veo "feliz" y est√° siendo "un gran profesional". "Entrena, se cuida, es positivo con el grupo. Por eso hemos decidido que juegue con el equipo. Veremos qu√© pasa de aqu√≠ al final de temporada", a√Īadi√≥.

Por √ļltimo, sobre la cantera de su rival dijo no estar informado al ser preguntado por el d√©ficit napolitano. "No estoy en el N√°poles en el d√≠a a d√≠a para opinar sobre la cantera del equipo o de Italia. Nosotros s√≠ que contamos mucho con la cantera y la historia nos dice que los futbolistas de casa tienen talento... vemos ahora Gavi, Nico, y a√Īos atr√°s Busquets, Piqu√©... estamos viendo que futbolistas con 17-18 a√Īos pueden marcar diferencias en el primer equipo del Bar√ßa", finaliz√≥.