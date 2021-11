Xavi: "Hemos merecido ganar, el Benfica ha estado sometido a nuestro juego"

"Tenemos que ir a Múnich a ganar, solo nos queda una bala"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que han "merecido ganar" el partido de Liga de Campeones de este martes ante el Benfica, que ha estado "sometido" al "juego" de los azulgranas y que "buscaba el 0-0", y cree que pueden ir a Múnich, donde se jugarán el pase a octavos ante el Bayern Múnich en la última jornada, "a ganar".

"En líneas generales, solo estoy desconcento con el resultado. Al juego, espíritu, sacrificio... no podemos achacarle nada. Hemos jugado un partido para ganar. Lo normal hubiese sido ganar; hemos creado muchas ocasiones y situaciones de encontrar a Nico o a Gavi, un central tenía que conducir y dar esa superioridad, que no es fácil. Después nos falta el último pase; hay situaciones en las que parece que hay pase y seguimos conduciendo y chocamos contra centrales, cuando hay pase hay que soltar", declaró en rueda de prensa.

Por ello, considera el empate "insuficiente". "Queríamos tres puntos. No estoy enfadado porque no les puedo reprochar nada. Perdemos una oportunidad pero nos queda otra. Hay que ir a Múnich a ganar y a demostrar que se puede ganar así. En general, estoy muy contento con la imagen del equipo", afirmó.

En este sentido, recuerda que para el duelo ante el Bayern llevarán "dos semanas más" aclimatándose. "Hoy hemos jugado un partidazo. En intensidad, en solidaridad y en defensa hemos generado ocasiones. El Benfica ha estado sometido a nuestro juego. Es una pena no haber hecho ese gol que hubiese marcado la diferencia. Lo hemos merecido, nos hemos dejado la piel, los jugadores están fundidos. Futbolísticamente, hay que aprovechar las ocasiones. Es una lástima, ha faltado el gol, el resto creo que ha estado bien", manifestó.

"Me da la sensación de que hemos merecido ganar. Veo cosas muy buenas, muy positivas. Por la actitud del equipo me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça, tenemos talento y jugadores para marcar la diferencia, pero a veces no salen las cosas. Hemos hecho un gran partido, pero no ha sido suficiente", prosiguió.

Aun así, el preparador culé está convencido de que pueden ganar en el Allianz Arena. "Tenemos que ir a ganar, solo nos queda una bala y es esa. Iremos a Múnich con nuestra personalidad. Todavía dependemos de nosotros, que es el punto más favorable", dijo. "Lo que me da más optimismo es ver al equipo jugando de esta manera. Creo que podemos competir con cualquiera. Viendo lo que he visto hoy, creo que podemos ir Múnich y pensar en ganar. Jugando de esta manera tendremos posibilidades de ganar", señaló.

Además, aseguró que la falta de gol se debe exclusivamente a "la efectividad". "Meter la primera que tengamos, cambia el partido. Ellos ya se tienen que abrir, dejar más espacios. Ellos buscaban el 0-0, que no nos sintiéramos cómodos, que pasaran los minutos, pérdidas de tiempo... Ya lo sabíamos. No meterla te genera eso, a nosotros más ansiedad y a ellos, más seguridad. Habrá que entrenarlo; habrá otro día en el que entrenará tres o cuatro. Es un tema de tiempo, imagino", expresó.

"Estos momentos en los que tenemos ocasiones no hay que pensar demasiado, y no lo digo por Memphis, sino por todos. A veces es chutar, hay que intentar más cosas. Tenemos a Nico y Gavi en el cuadrado, ya hay pase; Memphis hace unos movimientos espectaculares, pero hay que verle en el momento justo, trabajar eso", expuso.

Por último, alabó el compromiso de Ousmane Dembélé, del que espera que renueve próximamente. "He hablado con él, no voy a decir lo que he hablado. Está muy feliz aquí. Hoy ha arriesgado y se tiene que agradecer, no estaba al 100%. Es espectacular su actitud, encomiable, porque otro perfil de jugador hubiera dicho 'me acomodo y no juego'", indicó.

"El sacrificio que ha hecho por el equipo, con riesgo de recaída, sorprende. Parece una persona y es otra. Al futbolista hay que hablarle y que se sienta cómodo y feliz. Vamos a ser positivos y ver si puede renovar, porque para mí es una pieza fundamental. Cuando está en el campo, pasan cosas, y si está feliz, mucho más. Puede marcar la diferencia", subrayó.