Xavi Hernández: "No creo que llegue a 25 títulos como entrenador, nunca se sabe"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, confesó la "tranquilidad" y "confianza" que les da la conquista este domingo de la Supercopa de España ante el Real Madrid, dando mucha importancia al "cómo" jugaron en la final de Riad, al tiempo que confió en que sea "el primer título de muchos".

"Estoy muy contento porque sabéis que me importa mucho el cómo. Siempre pensamos en el cómo y hemos pensado en generar superioridad con cuatro centrocampistas. Lo que me he imaginado ha salido a la perfección. Los jugadores trabajan al 100%, han recibido muchas críticas injustas y hoy se han liberado. Es un título contra el Madrid y de la manera que se ha conseguido", dijo.

El técnico culé insistió en la rueda de prensa después de su primer título como entrenador en la importancia del juego demostrado ante el campeón de Liga y Champions. "Estamos creando un equipo que espero que sea el primer título de muchos. Los jugadores ganan confianza porque ven que funciona lo que están haciendo. No nos podemos quedar aquí", afirmó.

"Me quedo con el cómo, cómo hemos jugado, que me importa mucho. Hoy el cómo ha sido extra y el título y contra el Madrid, pero no podemos frenar, seguimos teniendo tres títulos por jugar esta temporada. Nos da confianza y tranquilidad, sobre todo interna", añadió.

Además, Xavi, que ganó 25 títulos con la camiseta del Barça, sonrió al imaginar un futuro así como entrenador azulgrana. "No creo que llegue a 25 títulos como entrenador, nunca se sabe", apuntó, dedicando también el trofeo a una "Junta" y presidente Joan Laporta "valientes" en apostar y apoyar al equipo.

"Gavi es un chico que nos emociona a todos cuando le ves competir así. Pone un alma y corazón que lo contagia a todos. Es espectacular con 18 años, que no frene, esa rabia para jugar al fútbol", añadió sobre un Gavi que fue MVP de la final, con un gol y dos asistencias.

"Estoy muy contento, da tranquilidad a todos, y sobre todo al jugador. Hay que seguir guiándolos y demostrarles que si jugamos como contra el Madrid hoy, podemos ganar todos los partidos", apuntó un Xavi que confesó que logró un recuerdo "para toda la vida". "Mi primer título con el Barça como entrenador. Es un orgullo, solo espero que no sea el último", terminó.

