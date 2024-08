Youtuber canadiense responderá "solo" ante justicia trinitense en caso de sedición

El youtuber canadiense Chris Must List, acusado por sedición en Trinidad y Tobago tras publicar unos vídeos con bandas criminales, anunció que se defenderá "solo" ante la justicia de ese país después despedir a sus abogados por sus altos honorarios.

"He despedido a mis abogados penalistas y he decidido que voy a asumir este cargo yo mismo", dijo Christopher Arthur Hughes, conocido como Chris Must List, en un vídeo publicado el miércoles en su cuenta de Instagram.

El youtuber de 45 años, detenido en mayo pasado y puesto en libertad posteriormente bajo una fianza de 100.000 dólares, tachó de "extorsión" los honorarios de su abogados por lo que tomó la decisión.

"¡Voy a defenderme, así es! Algunas personas podrían decir: 'Chris, ahora has demostrado que eres un tipo loco', y la verdad es que hasta ahora, dos apariciones de mi abogado penalista, me facturaron 50.000 dólares", sostuvo al señalar que es "bastante nuevo" en el oficio como para pagar esas cantidades.

El pasado 31 de mayo, la policía indicó en un comunicado que el youtuber fue acusado "de publicar una declaración con intención sediciosa el 29 de mayo de 2024".

La investigación se inició, según la autoridad, luego que "Hughes publicó vídeos en los que aparecían personas que se declaraban miembros de bandas, hacían apología de actividades delictivas y utilizaban un lenguaje amenazador".

Enfrenta una posible multa de 3.000 dólares o dos años de prisión.

El viernes comparece ante la corte.

Chris Must List, famoso por sus gafas y con más de 300.000 suscriptores en YouTube, ha realizado videos desde Haití a los barrios más peligrosos de Filadelfia, pasando por Pakistán y Sudán del Sur.

str-ba/jt/dga

AFP