Zelenski agradece a la Cámara de Representantes de Estados Unidos la aprobación de un paquete de asistencia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos la aprobación de un proyecto de ley de 40.000 millones de dólares (37.970 millones de euros) para asistencia económica y humanitaria a Ucrania.

"¿Qué es exactamente positivo? Estos fondos se utilizarán lo más rápido posible y sin burocracia para fortalecer la defensa de Ucrania. Son armas y municiones para nosotros. También es un apoyo para la investigación de crímenes de guerra de Rusia, los ocupantes, y apoyo para el trabajo diplomático y más", ha indicado.

Zelenski también se ha referido a la firma, esta misma semana, de la Ley de Préstamo y Arriendo de Defensa de la Democracia, una legislación que facilitará el envío de armamento a Ucrania y que lleva el nombre de una famosa ley promulgada entre los años 1941 y 1945 para la entrega de alimentos, petróleo y otro material durante la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi.

"Fue una de las condiciones previas clave para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La asistencia de préstamo y arrendamiento de Estados Unidos a Reino Unido y la Unión Soviética ha cambiado drásticamente el equilibrio de poder en Europa", ha explicado, agregando que facilita a Kiev "armas modernas, municiones, equipos y sin buscar opciones para pagarlo todo".

Asimismo, el mandatario ucraniano ha señalado que la reunión del G7, celebrada el pasado 8 de mayo, fue un signo de negociación "con las principales naciones del mundo" con el objetivo de dar a Ucrania "confianza en la seguridad en las próximas décadas".

"Esta es la primera vez en la historia de nuestro estado que es posible fijar tales garantías. No algo en el memorándum, no un deseo declarativo de algún tipo de curso, sino garantías específicas", ha dicho, añadiendo que, pese a que estas acciones no funcionarán de inmediato, el mes de mayo "tendrá un significado especial en la Historia de Ucrania".