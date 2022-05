Zelenski intervendrá el lunes en el arranque del Consejo Europeo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participará el lunes por videoconferencia en el Consejo Europeo extraordinario convocado en Bruselas para tratar específicamente temas de energía y de Defensa, en un contexto marcado por la escalada de tensiones con Rusia por la ofensiva lanzada en Ucrania.

El presidente del Consejo, Charles Michel, ha informado de la intervención de Zelenski en la carta de invitación remitida este viernes a los líderes de los Veintisiete, a los que ha confirmado que la situación de Ucrania centrará la primera sesión de trabajo.

Entre los temas a tratar, las "necesidades de liquidez" de Ucrania y posibles medidas para apoyar la reconstrucción del país, según Michel, que ha calificado de "increíbles" la "valentía" y la "dignidad" demostrada por los ucranianos frente a las "atrocidades" rusas.

La UE está dispuesta a añadir más presión y Michel ha resaltado que "la unidad siempre ha sido el principal activo" del bloque, que aún tiene pendiente llegar a un acuerdo para aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia, dentro del cual estaría el posible veto al petróleo.

El ex primer ministro belga ha recordado en su carta que es necesario "acelerar" la transición energética y reducir "cuanto antes" la dependencia de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, aunque no ha aludido a la polémica abierta en torno el petróleo, que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pidió expresamente no tratar en la cumbre del lunes y el martes.

Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete también hablarán del "dramático efecto" que la agresión rusa acarrea sobre la seguridad alimentaria internacional, dado que hay "graves riesgos de hambruna y de desestabilización en muchas partes del mundo". De hecho, en la reunión también participará de forma telemática el actual presidente de la Unión Africana, Macky Sall.

Michel aspira a que los líderes hablen de "formas concretas" de ayudar a Ucrania a exportar sus materias primas, para la cual la UE está dispuesta a ofrecer su infraestructura.