Diplomáticos y expertos advierten que las críticas de Milei a la ONU “aíslan” al país y afectan inversiones

Escuchar

Las durísimas críticas que el presidente Javier Milei dirigió a las Naciones Unidas en su primer discurso ante la asamblea de la ONU merecieron cuestionamientos directos o moderados de todo el arco político. Con matices, exfuncionarios y diplomáticos de distintas vertientes afirmaron que la pelea frontal contra la organización internacional “no trae beneficios” al país , y de hecho lo vincula, aún involuntariamente, con Rusia o Nicaragua, países igualmente críticos, aunque por otras razones, de planes como el Pacto del Futuro.

“Fue bueno el reconocimiento a la ONU, y buenas sus críticas a sus errores. Pero considero pésimo disociarse de la agenda aprobada por 143 países -encabezados por Estados Unidos, China, la UE, nuestros socios del Mercosur, y acordar con Rusia, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua”, dijo a LA NACION el exembajador en Washington, Diego Guelar, quien consideró “el repudio a los desafíos del siglo veintiuno” como “un verdadero “acto fallido” del Gobierno.

Apertura de la 45° Convención de AIEF en Mendoza. La ceremonia de apertura estuvo a cargo de Diego Cazorla, Presidente del IAEF, Ulpiano Suarez, Intendente de la Ciudad de Mendoza y Pablo De Gregorio, Presidente del Comité Organizador. Marcelo Aguilar

En un sentido similar se expresó ex vicecanciller del menemismo Fernando Petrella. “ Criticar a Naciones unidas porque no puede lograr la paz en los conflictos es como criticar al Código Penal porque no impide delitos , o al Código Procesal Penal porque los peces gordos zafan. De todos modos, Milei no fue el único que criticó a la ONU, también lo hizo el presidente (de Turquía, Recyp) Erdogan”, afirmó a LA NACION.

Por contrapartida, el diplomático valoró como “muy importante” el diálogo a nivel cancilleres con Gran Bretaña, que fue anunciada hoy por la Cancillería. “Muy buen comienzo”, definió.

Fuera de micrófono, un diplomático con responsabilidades en el pasado gobierno de Cambiemos afirmó que “ la crítica en general no está mal. No querer ser parte o votar en contra de una agenda común no tiene sentido ”. Y agregó que cuestionar a la ONU “ choca contra la búsqueda del déficit cero, y retrasa inversiones y apoyos ”. Valoró como “inteligente” no haber criticado a la ONU por “apañar” a China, como habían dejado trascender cerca del Presidente en los días previos a la Asamblea General. Otro político que tuvo funciones diplomáticas eligió la ironía, al calificar al Presidente de “profeta incomprendido”. De todos modos, evaluó que el Presidente estuvo “más cuidadoso de lo que prometió” en la previa, aunque le adjudicó “un cierto esfuerzo por marketinear sus ideas estrafalarias” en su discurso inaugural ante la Asamblea de la ONU.

Diputados llegando al Congreso para tratar la Ley Ómnibus. Santiago Cafiero Fabián Marelli

El excanciller del gobierno de Alberto Fernández y actual diputado de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, valoró las críticas de Milei a la ONU como “parte de lo que ya venía diciendo contra el multilateralismo. Plantea que todo lo que se hace allí es ideológico, cuando en realidad se busca, a partir de acuerdos, una agenda de progreso”, dijo a LA NACION el exfuncionario.

“Es parte de su postura que trata de presentar él, como disruptivo. Todo lo que viene pasando trae consecuencias, no inmediatas, pero sí las vamos a tener. Estos posicionamientos te pueden generar ser tendencia en redes sociales, o una nota en un diario sensacionalista, porque marcás algo diferente. Pero si no tiene un contenido o una visión estratégicas, quedás aislado ”, agregó el ex canciller.

“Hay críticas de muchos países, pero ninguno se desengancha tanto del multilateralismo, no sé que ganamos, más allá del título. No conquistamos ningún otro terreno, y terminamos con Nicaragua, con Rusia”, detalló. Más allá de que no lo mencionó de modo directo Milei, Cafiero fue crítico de la reunión que la canciller Diana Mondino mantuvo en Nueva York con el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, David Lammy, donde se acordó el retorno del vuelo San Pablo-Córdoba hacia Malvinas y la continuidad del reconocimiento de restos de caídos en las islas.

Federico Pinedo en LN+

Quien se expresó en un sentido diferente a sus colegas fue el sherpa de Milei ante el G20, Federico Pinedo, quien consideró que fue “ un discurso valiente con la convicción y confianza en los valores de la vida , la libertad, la propiedad, el estado de derecho y la universalidad de los derechos humanos. Para pensar en profundidad”.