Macarena Achaga en el back de Etam. "Antes de salir a la pasarela solo pensaba en todas las veces que me dijeron que no, que no tenía lo que hacía falta, que no lo intentara, que no había chance, que era demasiado mucho, demasiado poco... se me llenaron los ojos de lágrimas y por un segundo agradecí.. agradecí no escucharlos pero más agradecí transformar esa energía que me regalaron y que convertí en energía pura, buena, mía.. porque la energía no se destruye, se transforma y esa energía hoy la usé para caminar esta pasarela como si fuera el resumen de toda esta historia"