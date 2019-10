Autoclásica 2019, la megafiesta de los clásicos

Best of Show. Los dos máximos ganadores en Autoclásica 2018, la MV Agusta 500 cc de John Surtees y la Ferrari 340/375 MM de 1953

Con los festejos por los centenarios de Citroën y Bentley, varias novedades inéditas y muchas sorpresas, la mayor exposición de América del Sur ofrece un gran paseo para disfrutar de los mejores vehículos de ayer y hoy

Patricia Osuna Gutiérrez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019

Hasta el próximo lunes, el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina (CAC), organiza e invita a visitar Autoclásica 2019, un viaje por la mayor muestra de vehículos clásicos de Sudamérica y única en el país, que acerca la historia de la industria automotriz con más de mil autos y motos exhibidos. Son unidades de fines del siglo XIX hasta aquellos con 30 años de historia junto con utilitarios, maquinaria agrícola, colectivos y hasta vehículos militares tanto originales como restaurados y todos en funcionamiento.

En esta oportunidad, se celebran los cien años de marcas como Citroën, que refleja su trayectoria mediante más de 20 unidades que incluyen desde un 2 CV 1961, Ami 8, Dyane 6, entre otros, hasta el reciente lanzamiento de las series especiales Origins, edición transversal de sus exitosos C3, SUV C4 Cactus y C4 Lounge. También, la británica Bentley con sus modelos que van desde 1924 hasta 1972, con unidades especiales como el 4 1/4 Litre Sedanca Coupe by Gurney Nutting de1937 y el T1 1972, junto con el aniversario de la casa italiana de diseño Zagato, un homenaje al experto en aeronáutica Ugo Zagato que aplicó en la fabricación de autos los métodos de construcción de marco de aluminio empleados en los aviones con los que lograba que los vehículos fueran más livianos y rígidos.

Bentley 3000 de 1927, una de las joyas de la muestra especial por el centenario de la marca inglesa

Además, los cincuenta años del lanzamiento del mítico Chevy que se produjo entre 1969 y 1978 en el país; en el área de las motos, el festejo del 50° aniversario del debut de la Honda CB750 Four, la primera moto de cuatro cilindros de 750cc y 67CV fabricada en 1969. Para quienes quieran adquirir su propio rodado, se realiza por primera vez el Classic Market donde están a la venta vehículos clásicos con los datos de los propietarios y la asistencia de expertos en el tema. Se suma al recorrido la detallada exhibición de camionetas y pickups, y el espacio de diversos medios de transportes históricos, que recorrieron las calles y rutas del país.

Para los fanáticos del automovilismo deportivo, la carpa Racing '50 muestra autos del tipo competición o símil de esa década con presencia de marcas históricas como Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz, Osca y Pegaso. Por su parte, en la carpa Supercars hay vehículos modernos que no tienen 30 años de antigüedad desde que salieron de fábrica, pero que pueden considerarse futuros clásicos con modelos de Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Aston Martin, entre otros.

Historias de prototipos

Al caminar la muestra se conocen trabajos de esfuerzo y pasión, así, tomamos como ejemplo el caso del Numa 2B de la categoría Sport Prototipo Argentino que "fue recuperado en San Justo en 2013, estaba en un terreno arrumbado, debajo de un árbol, con ramas que habían crecido y atravesado el parabrisas. El auto se encontraba en su última versión: Numa IV", comenta el presidente del CAC, Ricardo Battisti.

El Numa-Dodge de Carlos Marincovich preparado para una carrera en El Zonda en 1970. El auto se encontró en 2013 destrozado, se restauró y se exhibe en esta edición de Autoclásica

El mismo año de su descubrimiento se expuso en Autoclásica tal cual fue encontrado, afortunadamente "se logró restaurarlo en su formato Numa 2B que hoy se presenta de forma exclusiva en Autoclásica 2019. Puede verse como en sus años de gloria, sumándose al patrimonio nacional recuperado y representando el espíritu de la muestra", dice Battisti, quien se animó a recordar la historia de esta pieza insuperable. "Corría 1970 y Carlos Ruesch, hacedor de los Numa, estaba participando con un Trueno de Steven en la categoría Turismo Carretera. Allí, tiene un accidente y lo reforman en el recordado "Televisor". Luego de esto, pasó a ser Numa, al que siguieron el 2, el 2B, hasta llegar al último Numa IV".

Dos ruedas

Durante el recorrido, al llegar al Barrio de las Motos, impacta, atrae y es para festejar el nivel y la cantidad de unidades, que aumenta cada año. Mientras los visitantes oyen el rugir de los motores se une la música y espectáculos en vivo, la participación de los clubes y los espacios de gastronomía.

Por la celebración del debut de la Honda CB750 Four se exhibe un ejemplar de la misma, material relacionado con el desarrollo de la historia internacional y nacional en lo deportivo y sobre el usuario de esta máquina; además, hay una charla imperdible del periodista especializado Marcelo Otonello y el ingeniero Fernando Carbajales, miembro de la Asociación Argentina de Motocicletas Antiguas y Clásicas, y en cuya carpa se realizará hoy sábado a las 15.30 este encuentro.

Acompañan el espacio de las dos ruedas, destacadas motos clásicas y actuales de diversas cilindradas, diseños y sus evoluciones de marcas como Harley-Davidson, BMW Motorrad, Royal Enfield, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi y Aprilia, entre otras. Hay también una muestra de afiches publicitarios y láminas acerca del sector.

Barrio de las Motos. Uno de los grandes atractivos de Autoclásica cada año es el espacio reservado para las dos ruedas, en el que no faltan la música y el rugido de los motores

En esta 19° edición del mayor festival de vehículos clásicos de Sudamérica, hay espacios para no pasar rápidamente: son los Autojumble y Motojumble, en los que pueden encontrarse los repuestos, recuerdos, objetos de colección, detalles, accesorios y aquella pieza sublime que solo quienes la han buscado por tanto tiempo y la necesitan para finalizar una restauración y poner en funcionamiento su rodado, entienden su valor.

Igualmente, en Autoclásica 2019 se suman las unidades de casi 60 clubes y entidades representantes de automóviles y motos clásicas nacionales y extranjeras, servicios para el paseo familiar, una amplia propuesta gastronómica, espacios de recreación y stands comerciales de diversas empresas.

En el Autojumble y en el Motojumble se puden conseguir repuestos, accesorios y todo tipo de elementos para autos y motos

Durante la muestra, el jurado evaluará a los automóviles y motos exhibidos para premiar al mejor de cada una de las categorías de FIVA y mañana, domingo 13, no hay que perderse la premiación del Best of Show 2019, tanto en motos (a las 11) cómo en automóviles (a las 14) y la entrega del Premio especial Germán Sopeña al mejor auto deportivo contemporáneo, junto con el primer año en el rubro motos del Premio José Ricardo Larguía al ejemplar en exposición producido entre 1913 y 1965, para homenajear al primer director de Motociclismo, Revista Mensual Ilustrada, publicación argentina especializada y pionera a nivel mundial sobre las dos ruedas cuya primera edición fue el 31 de enero de 1913 y la última en 1965.

Finalmente, Ricardo Battisti señala que "seguimos elevando el estándar de Autoclásica para que todos continúen reconociéndola como la mayor exposición de autos clásicos de Sudamérica y una de las mejores del mundo. Para lo cual, la convocatoria y elección de los vehículos que participan tuvieron que pasar por filtros más estrictos" y anima a los visitantes a que "disfruten de las sorpresas, novedades y atractivos que se presentan y con los que esperamos mejorar aún más este importante evento, superándonos a nosotros mismos".

Datos útiles

Lugar: Boulevard de los jardines del Hipódromo de San Isidro. Entrada peatonal por la esquina de Av. Santa Fe y Av. Márquez.

Horario: Sábado, domingo y lunes de 10 a 18.

Entradas: El precio de la entrada es $ 500, los menores de 12 años entran gratis si van acompañados por un mayor.

Estacionamiento: Vale $ 300; el acceso es por Av. Santa Fe y Av. De la Unidad Nacional. Lo recaudado se donará para adquirir equipamiento en el Hospital de Materno Infantil de San Isidro "Dr. Carlos Arturo Gianantonio".

El arte en Autoclásica

La pintura, el cine y la literatura también están presentes en la muestra; así, los reconocidos artistas plásticos Daniel Sonzini y Esteban Seracio muestran sus pinturas en la carpa de Pilar Vehículos Antiguos, mientras que en otros espacios lo hacen Rafael Varela, Jorge Ferreyra Basso, Jorge García y Rocío Chiachiarelli.

La película "Contra lo imposible" de James Mangold, que narra la historia de Ford vs Ferrari en Le Mans '66 y se estrena en la Argentina en noviembre próximo tiene un espacio exclusivo.

Además, Martín Glass está en el Lote 91 del Autojumble con su imperdible libro Nürburgring 1969 ( www.librosdeltorino.com).