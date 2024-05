Cómo es el nuevo Citroën C3 Aircross

Escuchar

Tras poco más de un mes de preventa, Citroën finalmente realizó la presentación de su nuevo SUV chico C3 Aircross. Desarrollado en la región y fabricado en Brasil con fuerte integración de proveedores locales, se ofrece en 7 niveles de equipamiento, dos de ellas con opción de 3 hileras de asientos (7 plazas), como para reforzar el lema For everyone, like no one (para cada uno, como ninguno otro) que acompaña el lanzamiento.

El diseño muestra un paragolpes delantero prominente y elementos pintados en negro brillante, luces diurnas en LED que se conectan con los cromados de la grilla central, guardabarros ensanchados con molduras protectoras, puertas amplias con apliques de protección en plástico negro, llantas de 17″, grandes luces traseras que se unen mediante un aplique brillante en el portón del amplio baúl (de 493 L extendible hasta 1098 L, el más grande del segmento).

Desde la marca de los dos chevrones aseguran que el interior ofrece el mayor espacio en las plazas traseras del segmento (gracias a que la distancia entre ejes es de 2,67 m) y los asientos forman parte del Citroën Advanced Confort para asegurar un mejor y más cómodo apoyo del cuerpo. Además, tiene 15 compartimientos porta objetos distribuidos en todo el habitáculo.

Respecto de la tercera fila, tiene un acceso fácil gracias a la amplitud de las puertas y a que la segunda hilera tiene resortes a gas para mantenerlos plegados.

Entre el equipamiento destacado aparecen cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, barras de techo, espejos retrovisores exteriores eléctricos, apertura a distancia, panel de instrumentos digital de 7′', sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10″, volante multifunción, hasta cinco puertos USB, levanta vidrios eléctricos y aire acondicionado.

El interior del nuevo Citroën C3 Aircross

En seguridad cuenta con 4 airbags, alarma perimetral, frenos con ABS, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix, asistente de frenado de emergencia y asistente de arranque en pendiente.

En cuanto a la mecánica, hay dos alternativas: la primera cuenta con el motor VTi de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que produce 115 CV a 6000 rpm y 15,3 kgm de torque a 4500 rpm, acoplado a una caja manual de 5 velocidades y tracción delantera. Y la restante es con el flamante impulsor T200 de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que produce 120 CV a 5500 rpm y 200 Nm de torque a 1750 rpm, acoplado a una caja automática tipo CVT (continuamente variable) de 7 marchas pre programadas, y también tracción delantera; además, ofrece tres modos de conducción.

Los precios sugeridos al público son: VTi Live, $21.500.000; VTi Feel Pack, $23.600.000; VTi Feel 7 Plazas, $25.000.000; T200 Shine, $27.950.000; T200 Shine Bitono, $28.100.000; T200 Shine 7 Plazas, $29.350.000, y T200 Shine 7 Plazas Bitono, $29.500.000.

Desde la firma informaron, además, que hay planes de financiación a través de PSA Finance con tasa del 0% a 12 meses con un monto máximo de $5.000.000. Este se suma al plan de ahorro que ya se venía ofreciendo desde la preventa, con un plan de 84 cuotas con modalidad 60/40 y adjudicación pactada en la sexta cuota con el aporte de una alícuota extraordinaria (40%).

