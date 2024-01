escuchar

CARILÓ.- El Grupo Stellantis inauguró oficialmente el Summer Car Show 2024, un “parque temático de autos” de las marcas que componen el conglomerado y que es una verdadera exposición a cielo abierto. El lugar elegido es el predio del Jeep Park, en el kilómetro 407 de la ruta provincial 11, justo entre Cariló y Villa Gesell, y se puede visitar todos los días, de 16 a 00, hasta el 18 de febrero.

Además de la exhibición de todos los modelos de cada marca en sus propios stands (Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM) se pueden realizar pruebas de los vehículos mostrados e interiorizarse sobre los últimos lanzamientos del Grupo, como el Fiat Pulse Abarth o la nueva pickup compacta RAM Rampage, y tener un contacto con varios vehículos que se exhiben en avant-première (Nuevo Citroën C3 Aircross, DS 7 E-tense y Fiat Fastback). A esto suma una serie de experiencias exclusivas, que incluye espectáculos, recitales, gastronomía (en distintos food trucks) y clínicas de conducción.

Hay un patio de comidas con food trucks

Yendo a las opciones, se ofrecen test drives urbanos y off-road todos los días, de 16 a 20, mientras que las academias fuera de pista se desarrollan por marca con sus propios modelos y en estos días y horarios: miércoles (RAM), jueves (Fiat Toro) y viernes Jeep (varios modelos), todas de 9 a 13. Los interesados podrán solicitar turnos a través del sitio https://summercarshow.com.ar.

Hay espacios reservados para distintos workshops. Por ejemplo: El correcto mantenimiento de los autos; Women by Citroën (lunes 22 a las 11 en el stand Citroën) y en el que las mujeres que deseen inscribirse pueden hacerlo al e-mail administracionmdq@leffortcitroen.com.ar, y Women by Peugeot (el martes 23, a las 11, en el espacio de Peugeot con inscripción en recepcion.ventas@belchamp.com.ar. Los contenidos teórico-prácticos de ambas charlas son: tips de uso y de manejo para optimizar el consume de combustible; ubicación correcta de manejo para que se activen adecuadamente los sistemas de seguridad; consecuencias de llevar objetos sueltos en el habitáculo y cómo sujetarlos adecuadamente; importancia del estado de los neumáticos y las consecuencias de no llevar la presión y el dibujo correctos; mantenimiento del motor: cómo controlar los fluidos (agua del motor, aceite, lavaparabrisas, líquido de frenos, etcétera), y cómo cambiar un neumático.

Las marcas del Grupo Stellantis tienen su gama completa exhibida

Finalmente, la parte artística estará cubierta por distintos shows en vivo con entrada libre y gratuita (sujeto a capacidad del parque); los clientes de las marcas de Stellantis podrán acceder (con cupo limitado) a un espacio VIP cercano al escenario, reservando desde la web en la sección recitales su lugar junto con el de un acompañante. En la agenda figuran mañana Dante Spinetta; el 14 Usted Señalamelo; el 20 Franzizca y Anita B Queen; el 27 Silvestre y naranja; el 3 de febrero Zoe Gotusso, y el 10 Ainda.

Para conocer los detalles de las distintas propuestas ingresar al sitio web exclusivo https://summercarshow.com.ar/