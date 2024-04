Cinco consejos de los expertos para ahorrar gasolina si tu auto es automático

Escuchar

En Estados Unidos, la mayor parte de la población conduce autos automáticos. La menor complejidad de este tipo de transmisión, así como también la mayor comodidad que brinda para desplazarse por las ciudades, hacen que sea la opción más elegida a la hora de comprar un vehículo en EE.UU. Sin embargo, el derroche de gasolina puede ser algo habitual en estos casos. Para ahorrar combustible, hay que tener en cuenta ciertos tips; algunos se comparten con las versiones con cajas de cambio manuales, mientras que otros son exclusivos de esta modalidad.

1. Estar atentos a las revoluciones, el freno y la aceleración

En plena era tecnológica, hay varios consejeros que, a través de las redes sociales, brindan consejos y recomendaciones para los conductores. Respecto del ahorro de combustible en vehículos automáticos, la mayoría coincide en cinco puntos importantes. En TikTok, el usuario @rephbangsil, que se presenta como entusiasta de los autos, hace hincapié en mantener una marcha por debajo de las 2000 revoluciones. Si bien reconoció que puede resultar difícil de cumplir este punto en un principio, una vez que se adopta ese hábito se vuelve sencillo de mantener en el tiempo.

También hace otras dos recomendaciones claves para no gastar dinero extra en nafta. Por un lado, no pisar el freno de manera brusca. Aunque hay momentos en los que es inevitable, como en una emergencia, es importante, siempre que se pueda, desacelerar y presionar el pedal suavemente. Por otro lado, es fundamental acelerar de manera lenta y progresiva cuando se arranca desde cero, para que el motor no se esfuerce y consuma menos.

2. Limpiar o sustituir los filtros de aire

Por su parte, el usuario @rsautoltd propone mantener el auto en general en buen estado, pero en particular tener los filtros de aire limpios. Revisar este componente una vez al año ayuda a que el aire que se dirige hacia el motor tenga el camino libre de obstáculos, lo que evita problemas en el vehículo.

3. Las ruedas siempre deben estar bien infladas

Algo que hay que tener en cuenta todo el tiempo y, no solamente cuando se sale a la ruta, es la presión de los neumáticos. Ese el consejo que dan casi todos los expertos. Según explican, si hay una rueda con una cantidad de aire menor de lo que corresponde, el motor tiene que hacer más fuerza para mover el auto. Cuanto más suceda esto, mayor será la cantidad de combustible que se gaste.

4. Usar el aire acondicionado y la calefacción en el momento indicado

Se sabe que el uso del aire acondicionado y de la calefacción es un gasto de energía y, por lo tanto, de combustible. Sin embargo, el usuario @tonggeshuoche suma un dato interesante: eso solo aplica para la marcha en la ciudad a baja velocidad, porque cuando se maneja por una ruta, el AC consume menos nafta que una ventanilla baja. Esto tiene que ver con que, en caso de tener los vidrios bajos, el viento que ingresa genera a alta velocidad genera una fuerza de resistencia, lo que hace que el motor deba realizar más esfuerzo.

5. Deshacerse de peso innecesario y resistencias aerodinámicas

El último tip tiene que ver con eliminar todo lo que pueda generar un peso innecesario en el vehículo, dado que eso implica un mayor esfuerzo del motor y un mayor gasto de combustible. Lo mismo ocurre con elementos que puedan ejercer resistencia aerodinámica: no solo las ventanillas bajas alta velocidad, sino también elementos como porta equipaje en el techo del auto.

Otros consejos para ahorrar combustible en el uso cotidiano:

Planificar bien la ruta evita tener el auto en marcha durante un embotellamiento.

Utilizar el Overdrive en los automáticos más modernos permite una marcha más y un esfuerzo menor para el motor.

Quitar peso innecesario del baúl.

Utilizar combustible de calidad.

Realizar un mantenimiento profesional anual.