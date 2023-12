escuchar

De boina y camisa de pequeñísimos cuadros azules y blancos, Alberto Pedro Heguy observa el movimiento festivo en los palenques de La Irenita. De gorra y remera, su hijo Alberto, Pepe, se aleja de la escena, porque el protagonista de la tarde en la cancha Juan Carlos Harriott (h.), de la Asociación Argentina de Polo (AAP), es su hijo Antonio. De 20 años, delantero, resultó una de las piezas determinantes para la victoria por 13 a 11 de La Irenita sobre La Irenita II en la final por la Copa Cámara de Diputados. Un torneo casi centenario, con un trofeo que tiene una particular historia en el polo, y que ofrece un premio extra al campeón: jugar el repechaje con el octavo clasificado del ranking para acceder a la Triple Corona. Ahí, entonces, asoma otra rama de la familia Heguy: porque el domingo, también en Pilar, el rival será El Overo, que tiene entre sus filas a Cruz, hijo de Eduardo, y también nieto de Alberto Pedro. El patriarca, siempre de trato afable y con una sonrisa, dispara una frase: “Ya tengo asegurado Palermo el año que viene”.

Fue un triunfo escrito a partir del juego y también de la entereza para no derrumbarse cuando el tablero se enseñaba adverso, porque La Irenita estuvo cuatro goles abajo (4-8) a falta de tres minutos para el final del cuarto chukker. Hasta entonces, La Irenita II, una formación de mayores experiencia y handicas, con jugadores que hasta no hace mucho tuvieron 9 y 8 goles (Alfredo Cappella Barabucci y Valerio Zubiaurre –h.–), era dominante en el desarrollo y no bajaba la intensidad ofensiva. Las faltas eran su punto débil y, a la vez, el oxígeno que descubría el La Irenita para mantenerse a tiro en el resultado.

Antonio Heguy, Federico Panzillo, Martín Podestá (h.) y Jacinto Crotto son los nuevos campeones de la Copa Cámara de Diputados, el trofeo del "Abierto de Palermo B". matiascallejo

Demoró casi medio partido Antonio Heguy en encontrar la posición para incomodar y soltarse con goles, pero al detectar ese espacio se convirtió en figura y en el principal factor de la remontada. Con astutos movimientos empezó a desarticular a Alfredo Cappella Barabucci: escurridizo para que el marcador no lo localizara, hábil para leer jugadas y veloz para dar la vuelta un segundo antes que el resto –un talento que lleva la marca registrada de Pepe–, no necesita rasparse ni el roce para ganar el lugar y abrirse camino a los mimbres. Llevó con sus goles a La Irenita a emparejar en 8-8 al finalizar el cuarto parcial y marcó con clase un tanto para el 11-9, con el que prácticamente sentenció la victoria.

“Sabíamos que iba a ser bravísimo, porque ellos son un equipazo. Varias veces estuvimos abajo en el resultado, pero siempre creímos que podíamos emparejarlo y que el final sería palo y palo. Lo definimos con serenidad, con la efectividad en los penales y los goles de Min [Martín Podestá (h.)], pero el equipo completo hizo una gran tarea. Lo que viene será divertido, aunque nunca pensé que seríamos rivales Cruz y yo para clasificarnos para la Triple Corona”, comentó Antonio a LA NACION. Y tiene motivos para pensar de ese modo: dos años atrás, los primos ganaron juntos la Copa Santa Paula, por el colegio Los Robles. Antonio, además del Intercolegial, en aquella temporada también protagonizó el Metropolitano de Alto Handicap –lo ganó con Cruz y su tío Ignacio– y el Abierto Juvenil. Incluso disputaron la Copa República Argentina en 2018 y compartieron múltiples experiencias.

“De chicos juga todas las copas con él y con mi hermano Silvestre, desde la Mini Potrillos, hace 15 años. Estábamos casi todos los días juntos, vivíamos en el mismo edifico, pasábamos los veranos en La Pampa jugando al polo, haciendo prácticas”, señala Antonio, que en La Irenita acumula un invicto de 11 partidos. Sucede que como parte de esa formación ganó hace un mes la Copa Pilar (final contra Yellow Rose), revalidando el logro de 2022, también por La Irenita, pero entonces junto a Matías Mac Donough (h.), que este jueves fue rival por la Copa Cámara. La Irenita es un club y haras de la familia Mac Donough –38 ejemplares de la organización jugaron la final–, pero el trofeo quedó para otros apellidos.

Los primeros Antonio y Cruz Heguy junto al abuelo Alberto Pedro y el papá/tío Alberto, en una competencia de hace unos años; los chicos jugaron casi siempre juntos, pero ahora serán rivales por ingresar a la elite del polo. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Pepe mira desde un costado del podio la celebración. El ex delantero de Indios Chapaleufú II jugó una sola vez este torneo y perdió la final, en 2020. Antonio lleva dos participaciones y ya levantó el trofeo que fue un obsequio de la Cámara de Diputados a la AAP por el éxito de la histórica gira del seleccionado argentino que en 1922, compuesto por Lewis Lacey, David Miles, Juan Miles y Juan Nelson, ganó el Abierto Británico y el Abierto de Estados Unidos.. “Este equipo tiene mucha onda, es de amigos. Juega buen polo, fácil, como el de antes: taqueo y correr. Y anda bárbaro. Antonio es delantero, pero no sé si tiene mucho de mi juego: se parece más a un Nº 2, porque tiene fuerza y mucho taqueo. Lo que viene será divertido. Tienen que divertirse”, apunta el ex goleador de Palermo, mientras recibe saludos de su hermano Eduardo y de su sobrino Cruz, que estuvieron observando al futuro adversario y a la vez apoyando al representante de la familia Heguy.

Indios Chapaleufú vs. Indios Chapaleufú II fue uno de los clásicos más importantes del polo, con el sello de uno de los apellidos ilustres: Heguy. Gonzalo, Marcos, Horacito y Bautista, hijos de Horacio, batallaban con Pepe, Nachi y Ruso, herederos de Alberto Pedro. Ahora, La Irenita que llegará afilado, con espíritu elevado y ritmo de competencia, se medirá en el repechaje con El Overo, que no juega desde hace 10 días, cuando venció a otro La Irenita en la cuarta y penúltima jornada del grupo B del Abierto de Palermo. Posiblemente, Cruz no imaginó entonces que uno de los oponentes por acceder a la Triple Corona de 2024 sería su primo Antonio.

Cruz Heguy se estira hasta casi lo imposible en El Overo vs. La Ensenada, por el Abierto de Palermo; el hijo de Eduardo debutó este año en el torneo mayor e intentará participar también en Hurlingham y Tortugas en 2024. Christian Grosso

Síntesis de La Irenita 13 vs. La Irenita II 11

La Irenita : Antonio Heguy, 6; Federico Panzillo, 6; Martín Podestá, 7, y Jacinto Crotto, 7: Total: 26.

: Antonio Heguy, 6; Federico Panzillo, 6; Martín Podestá, 7, y Jacinto Crotto, 7: Total: 26. La Irenita II : Valerio Zubiaurre (h.), 7; Juan Jauretche, 7; Matías Mac Donough (h.), 6, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 28.

: Valerio Zubiaurre (h.), 7; Juan Jauretche, 7; Matías Mac Donough (h.), 6, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 28. Progresión . La Irenita, 2-3, 3-4, 3-6, 8-8, 9-9, 10-9 y 13-11.

. La Irenita, 2-3, 3-4, 3-6, 8-8, 9-9, 10-9 y 13-11. Goleadores de La Irenita : Heguy, 4, y Podestá (h.), 9 (5 de penal). De La Irenita II : Zubiaurre, 1; Jauretche, 2; Mac Donough, 7 (4 de penal), y Capella Barabucci, 1.

: Heguy, 4, y Podestá (h.), 9 (5 de penal). : Zubiaurre, 1; Jauretche, 2; Mac Donough, 7 (4 de penal), y Capella Barabucci, 1. Jueces : Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro : Rafael Silva.

: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. : Rafael Silva. Cancha : Juan Carlos Harriott (h.), de AAP, Pilar.

: Juan Carlos Harriott (h.), de AAP, Pilar. Premio AAP al mejor caballo de la final: Irenita Tradicional , de Matías Mac Donough (h.).

, de Matías Mac Donough (h.). Premio AACCP al mejor producto jugador inscripto Polo Argentino: Doma Simoca, de Martín Podestá.

Federico Panzillo pega de cogote; con sus 6 goles, obtuvo la Copa Cámara de Diputados, uno de los grandes trofeos del polo. matiascallejo