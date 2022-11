Copa Cámara de Diputados: Nuestra Tierra sorprendió al favorito y ahora sueña con meterse en la Triple Corona de polo

escuchar

Los laterales llenos de público de mimbre a mimbre. Las dos pequeñas tribunas de Pilar no mostraban un hueco y las amplias escalinatas de césped frente al castillo se quedaron sin localidades. Todos los que se acercaron a la final de la Copa Cámara de Diputados, más allá de alentar para quien parecía el candidato, El Ovejero Z7 UAE, o para el retador, Nuestra Tierra, se fueron de la cancha principal del predio Alfredo Lalor, de la AAP con la misma sensación: repletos de buen polo.

En la previa, el equipo de los dos jóvenes revelación, Lucas Monteverde y Cruz Heguy, ambos hijos de tetracampeones de Palermo, se mostraba muy sólido. Eduardo, el padre de Cruz, contaba que los había felicitado antes de empezar por el gran torneo que habían hecho hasta la final. “Supieron mantenerse firmes a pesar de haber quedado afuera de Palermo”, explicaba el jugador de Chapaleufú II. Mientras, en el mismo palenque, Lucas Monteverde padre contaba que todavía lo tiene que llevar a la cancha a Lukín porque aún no tiene registro de conducir y él llega más nervioso que su hijo. “Creo que no me banca más, porque me meto como si fuese a jugar yo”, reconocía el campeón con La Dolfina. Y vaticinaba: “Es un partido bravo”.

Muzzio, Panelo, Laborde y Zenni: los campeones de la Copa Cámara de Diputados Rodrigo Nespolo - LA NACION

En una tarde pintada, el suave viento que intentaba aplacar un poco el sol firme, fue soplando a favor de uno y otro equipo en el camino a la victoria. Que fue para Nuestra Tierra por 12-11, con lo cual no sólo se adjudicó la Copa Cámara de Diputados, sino que además logró un lugar para jugar por el Repechaje para la Triple Corona 2023. Su rival será La Hache, octavo en el ranking 2022.

Y el partido empezó bravo para Nuestra Tierra. En los primeros dos chukkers El Ovejero Z7 UAE sacó chapa de candidato y se puso 4 a 1. Pero Nuestra Tierra respondería con una ráfaga para llegar a mitad del cuarto chukker a liderar 7 a 4. ¿Parecía todo dicho después de 6 goles seguidos? El Ovejero Z7 UAE metería tres para cerrar el cuarto 7 a 7. Nuestra Tierra le respondía con tres más al hilo, para ponerse 10 a 7, y se llegaba al séptimo y último chukker 11 a 11. A falta de menos de tres minutos, nuestra Tierra marcaba el 12° tanto. Y en la última jugada Cruz Heguy se escapó al arco solo con la bocha, pero no pudo marcar el empate. ¿Podía ser mejor guionado para una película de buen polo?

Cruz Heguy, de El Overo Z7 UAE, al ataque, perseguido por Santiago Laborde Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Me encanta ganar acá, ahora que mis hijos están más grandes [tienen 10, 9 y 7 años], ya entienden lo que pasa y lo disfrutamos juntos”, confesaba Alejandro Muzzio, el experimentado de Nuestra Tierra. “Creo que más allá de la experiencia, les puedo aportar velocidad adelante para que ellos estén más cómodos atrás”, analizaba Muzzio. Y dentro de los que jugaron cómodos estuvo Bejamín Panelo (20), el joven que se les plantó a Cruz Heguy y a Lukín Monteverde para mostrar que había promesas en ambos palenques.

“Teníamos todas las de perder, porque El Overo venía haciendo una Cámara casi perfecta. Pero nosotros somos un equipo de abajo y teníamos nuestro sistemita armado, era cuestión de ir chukker a chuker”, explicaba Benjamín, hermano de Tomás Panelo (21), el jugador de Cría La Dolfina que venía de ganarle a Ellerstina en Palermo y ahora estaba en el palenque coucheando al 2 de Nuestra Tierra. “La verdad que nunca miré el tablero, ni estando arriba ni estando abajo”, confesaba Benjamín “porque sé que estos partidos son hasta el último chukker, el último segundo. De hecho tuvo mala suerte Cruz, porque generalmente las mete a esas. Parece que Dios quiso que lo ganemos hoy”.

Así como Muzzio festejaba con sus hijos, Benjamín celebraba con su hermano y su padre Esteban, que lo alentó desde el primer golpe, al lado de la banda que festejaba cada gol de Nuestra Tierra con bombo, tambores, redoblantes, saxofón y trompetas. “Estaba muy nervioso pero había que tener paciencia. Benja empezó un poco errático, pero mejoró enseguida. Fue de esos partidos que deseás que se termine lo antes posible”, confesaba el padre de Benja y Tomás, pero también de Facundo (17), Joaquín (28) y Esteban (30), todos jugadores de polo. “Mi gran objetivo sería que lleguen a formar un equipo. Si tenemos hasta el suplente”, sonríe Esteban padre, que asegura que con este año de polo “estoy tocando el cielo con las manos”.

El festejo de los Panelo: Esteban padre y Victoria con tres de sus hijos, Facundo, Benjamín (el campeón) y Tomás Rodrigo Nespolo - LA NACION

Padres, hijos, muchas familias en Pilar y un nivel de polo que no tuvo nada que envidiarle a Palermo. Y demostró una vez más a la Copa Cámara de Diputados como el escenario donde se pueden vaticinar el mejor futuro del polo.

Síntesis de Nuestra Tierra 12 vs. El Overo Z7 UAE 11

Nuestra Tierra: Alejandro Muzzio, 8; Benjamín Panelo, 6; Santiago Laborde, 6, y Jared Zenni, 6. Total: 26.

Alejandro Muzzio, 8; Benjamín Panelo, 6; Santiago Laborde, 6, y Jared Zenni, 6. Total: 26. El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (h.), 6; Cruz Heguy, 6; Matías Torres Zavaleta, 8, y Teodoro Lacau, 6. Total: 26.

Lucas Monteverde (h.), 6; Cruz Heguy, 6; Matías Torres Zavaleta, 8, y Teodoro Lacau, 6. Total: 26. Progresión: Nuestra Tierra, 0-2, 1-4, 5-4, 7-7, 10-7, 11-8 y 12-11.

Nuestra Tierra, 0-2, 1-4, 5-4, 7-7, 10-7, 11-8 y 12-11. Goleadores de Nuestra Tierra: Muzzio, 5; Panelo, 6 (5 de penal), y Zenni, 1. De El Overo Z7 UAE: Monteverde, 2; Heguy, 7 (todos de penal), y Torres Zavaleta, 2.

Muzzio, 5; Panelo, 6 (5 de penal), y Zenni, 1. Monteverde, 2; Heguy, 7 (todos de penal), y Torres Zavaleta, 2. Incidencias: en el 2º chukker fue amonestado Monteverde.

en el 2º chukker fue amonestado Monteverde. Jueces: Gonzalo López Vargas y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Martín Aguerre.

Gonzalo López Vargas y Guillermo Villanueva (h.). Martín Aguerre. Cancha: Nº 1 de AAP, Pilar.

Lukín Monteverde trata de frenar a Jared Zenni Rodrigo Nespolo - LA NACION

Los resultados

Las semifinales

El Overo Z7 UAE 16 vs. Chapaleufú 12

vs. Chapaleufú Nuestra Tierra 15 vs. La Fija 10

La 3ª fecha de cada zona

Zona 1: El Overo Z7 UAE 16 vs. Centauros 8 (Don Ercole y La Dolfina 3 abandonaron el certamen).

El Overo Z7 UAE vs. Centauros (Don Ercole y La Dolfina 3 abandonaron el certamen). Zona 2: Nuestra Tierra 19 vs. Alegría 14 y La Irenita 15 y La Mariana 11 .

Nuestra Tierra vs. Alegría y La Irenita y La Mariana . Zona 3: Trenque Lauquen 11 vs. La Fija 9 y Los Machitos 10 vs. La Fija II 8 .

Trenque Lauquen vs. La Fija y Los Machitos vs. La Fija II . Zona 4: Chapaleufú 12 vs. La Cañada 10 y Pilará 13 vs. Yellow Rose 12.

La jornada 2

Zona 1: Centauros 12 vs. Don Ercole 10 y El Overo Z7 UAE 18 vs. La Dolfina 3 11 .

Centauros vs. Don Ercole y El Overo Z7 UAE vs. La Dolfina 3 . Zona 2: Alegría 14 vs. La Irenita 12 y Nuestra Tierra 15 vs. La Mariana 6 .

Alegría vs. La Irenita y Nuestra Tierra vs. La Mariana . Zona 3: Los Machitos 13 vs. Trenque Lauquen 11 y La Fija 12 vs. La Fija II 11 .

Los Machitos vs. Trenque Lauquen y La Fija vs. La Fija II . Zona 4: Chapaleufú 15 vs. Pilará 7 y La Cañada 11 vs. Yellow Rose 10.

La fecha 1

Zona 1: Centauros 12 vs. La Dolfina 3 10 y El Overo Z7 UAE 15 vs. Don Ercole 5 .

Centauros vs. La Dolfina 3 y El Overo Z7 UAE vs. Don Ercole . Zona 2: Alegría 17 vs. La Mariana 10 y Nuestra Tierra 17 vs. La Irenita 7 .

Alegría vs. La Mariana y Nuestra Tierra vs. La Irenita . Zona 3: Trenque Lauquen 13 vs. La Fija II 12 y La Fija 11 vs. Los Machitos 7 .

Trenque Lauquen vs. La Fija II y La Fija vs. Los Machitos . Zona 4: Chapaleufú 12 vs. Yellow Rose 8 y La Cañada 14 vs. Pilará 12.

Las 16 formaciones

Zona 1

Centauros: Victorino Ruiz Jorba, 7; Mariano González (h.), 7; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 30.

Victorino Ruiz Jorba, 7; Mariano González (h.), 7; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 30. El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Cruz Heguy, 6, y Teodoro Lacau, 6. Total: 26.

Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Cruz Heguy, 6, y Teodoro Lacau, 6. Total: 26. La Dolfina 3: Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7; Jaime García Huidobro, 7, e Hilario Figueras, 6. Total: 26.

Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7; Jaime García Huidobro, 7, e Hilario Figueras, 6. Total: 26. Don Ercole: Santino Magrini, 5; Dylan Rossiter, 6; Joaquín Panelo, 6, y Matías Magrini, 7. Total: 24.

Zona 2

Alegría: Agustín Merlos, 7; Valerio Zubiaurre, 8; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 29.

Agustín Merlos, 7; Valerio Zubiaurre, 8; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 29. Nuestra Tierra: Santiago Laborde, 6; Benjamín Panelo, 6; Alejandro Muzzio, 8, y Jared Zenni, 6. Total: 26.

Santiago Laborde, 6; Benjamín Panelo, 6; Alejandro Muzzio, 8, y Jared Zenni, 6. Total: 26. La Mariana: Marcos García del Río, 6; Bautista Arrastúa, 6; Juan Cruz Merlos, 6, y Martín Huertas, 6. Total: 24.

Marcos García del Río, 6; Bautista Arrastúa, 6; Juan Cruz Merlos, 6, y Martín Huertas, 6. Total: 24. La Irenita: Antonio Heguy, 5; Federico Panzillo, 6; Matías Mac Donough (h.), 6, y Jacinto Crotto, 7. Total: 24.

Zona 3

Trenque Lauquen: Manuel Elizalde, 7; Juan Jauretche, 7; Juan Agustín García Grossi, 7, y João Paulo Ganon, 7. Total: 28.

Manuel Elizalde, 7; Juan Jauretche, 7; Juan Agustín García Grossi, 7, y João Paulo Ganon, 7. Total: 28. La Fija: Raúl Colombres, 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri, 7, y Felipe Vercellino, 7. Total: 28.

Raúl Colombres, 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri, 7, y Felipe Vercellino, 7. Total: 28. Los Machitos: Kristos Magrini, 4; Lucas Criado (h.), 6; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino 8. Total: 25.

Kristos Magrini, 4; Lucas Criado (h.), 6; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino 8. Total: 25. La Fija II: Mackenzie Weisz, 6; Bautista Beguerie, 6; Bautista García, 6, y Juan E. Uribe, 6. Total: 24.

Zona 4

Chapaleufú: Rufino Bensadón, 8; Juan Martín Zavaleta, 8; Marcos Araya, 7, y Tommy Beresford, 7. Total: 30.

Rufino Bensadón, 8; Juan Martín Zavaleta, 8; Marcos Araya, 7, y Tommy Beresford, 7. Total: 30. La Cañada: Facundo Llosa, 7; Facundo Obregón, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 28.

Facundo Llosa, 7; Facundo Obregón, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 28. Pilará: Gonzalo Deltour, 6; Garvy Beh, 5; Raúl Laplacette, 6, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 24.

Gonzalo Deltour, 6; Garvy Beh, 5; Raúl Laplacette, 6, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 24. Yellow Rose: Juan Zubiaurre, 6, Pablo Llorente (h.), 6; Miguel del Carril, 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 24.