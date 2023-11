escuchar

La avanzada de los SUV es cada vez más fuerte y crece a paso firme. Una prueba de esto es que en los últimos meses este tipo de formato tuvo una participación que ronda en los 25 puntos (en algunos meses superó ese porcentaje), algo impensado en un mercado como el nuestro históricamente dominado por los coches de entrada de gama y por los sedanes medianos.

Pero los tiempos cambian, los gustos varían y las automotrices saben reaccionar rápidamente para acompañar esas variaciones (no es casual que algunas marcas se hayan volcado de lleno a la producción de sport utility, dejando de lado sus antiguos line-ups). Así las cosas, hoy absolutamente todas cuentan con uno o varios SUV en su cartera, e inclusive hay algunas que tienen más de uno en un mismo segmento.

Hoy la lista de modelos disponibles en la Argentina es realmente amplia y variada, con opciones que se adaptan no solo a gustos personales sino también a los más distintos presupuestos. Varias veces hemos enumerado las opciones, por lo que vamos a enfocarnos en cuáles son los jugadores de las marcas generalistas que se sumaron en los últimos meses, ya sean nuevos, actualizaciones o regresos tras algún tiempo de ausencia.

1) BAIC

BAIC X55 II

La marca china oriunda de Beijing lanzó hace unos meses la segunda generación del X55 II, que se ofrece en una única versión que se vende a US$35.000. Con un diseño completamente futurista, un nivel de equipamiento de seguridad y confort excepcional y una calidad constructiva que no tiene nada que envidiarles a los autos de las premium, a nivel mecánico utilizar un conjunto de origen alemán: impulsor naftero con turbo de 4 cilindros, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada (fabricado por Mercedes-Benz para clientes externos), que entrega 185 CV a 3500 rpm y 31 kgm de torque de 1500 a 4500 rpm, asociado a una transmisión automática ZF (también desarrollada en Alemania) de 7 marchas y doble embrague húmedo; la tracción es delantera.

2) Citroën

El Citroën C4 Cactus en su versión exclusiva Noir

El C4 Cactus fue uno de los B-SUV más vendidos de 2022 y este año recibió actualización en varias de sus versiones (retoques estéticos y algunos agregados de tecnología), además de haber presentado una edición especial denominada Noir (toda negra). La cartera está compuesta por cinco variantes de equipamiento, VTi MT Feel, VTi AT Feel, VTi AT Feel+, THP AT Shine y THP AT Shine Bitono, y dos tipos de mecánica: con el block naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera de 115 CV a 6000 rpm y 15,5 kgm de torque a las 4250 rpm, anexado únicamente a una caja manual de 5 marchas, o con el turbonaftero THP de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que entrega 165 CV a 6000 rpm y 24,5 kgm desde 1400 rpm y transmisión automática de 6 marchas (ambos tienen tracción delantera). Los precios van de $10.097.000 hasta $16.347.400.

3) Ford

Ford Kuga híbrido

La firma del óvalo le realizó una renovación a la tercera generación del Kuga, su SUV para el segmento C. Importado de los Estados Unidos, también se ofrece en una sola versión, la Platinum AWD, con mecánica híbrida. La actualización se centralizó en la estética y en el agregado de elementos de confort y seguridad. La mecánica no tuvo novedades, ya que sigue ofreciendo el motor naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.5 L de cilindrada, que produce 165 CV a 6250 rpm y 210 Nm a 4500 rpm, al que se suma otro eléctrico de 130 CV y 235 Nm, para lograr una potencia combinada de 203 CV; la transmisión es automática de variador continuo (eCVT) y la tracción es integral (AWD). El propulsor eléctrico es alimentado por una batería de iones de litio de 1,1 kWh.

Ford Mustang Mach-E

En su avanzada eléctrificada, Ford también presentó el imponente Mustang Mach-E, el primer Ford 100% eléctrico en desembarcar en suelo argentino. Este crossover cuenta con dos propulsores (uno sobre cada eje) que desarrollan una potencia de unos 480 caballos y un descomunal torque de 860 Nm. Ambos son impulsados por una batería de 91 kWh que le brindan una autonomía de 541 km.

Por precios, consultar en los concesionarios.

4) Honda

El Honda ZR-V

Tras bastante tiempo de silencio, la automotriz japonesa volvió nada menos que con dos modelos. El primero fue el flamante ZR-V, del segmento C y que se ubica en el line-up de la firma entre el HR-V y el CR-V. Importado de México, está disponible en dos modelos, LX y Touring, ambos equipadísimos y con una calidad realmente notable. La mecánica es única: bloque naftero aspirado 2.0 L de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que entrega 157 CV a 6500 rpm y 19 kgm de par a las 4200 rpm, anexado a una caja automática de variador continuo (CVT) con 7 cambios simuladas; la tracción es simple (delantera). Se comercializa a US$39.000 y US$44.000, respectivamente.

Honda HR-V

El restante fue la tercera generación de uno de los pocos del segmento B que llegó en este tiempo el HR-V. Producido en Brasil. A nivel mecánico, cuenta con el conocido propulsor naftero i-VTEC de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada, que genera 121 CV a 6600 rpm y 14,8 kgm a 4300 rpm, acoplado a una AT del tipo CVT de 7 marchas simuladas, mientras que la tracción es delantera. Son dos niveles de equipamiento, LX y EXL, y a nivel estético presenta un diseño renovado, con un exterior en el que resalta más la línea de caída del techo y luce completamente nuevo. El interior también fue replanteado y además de ofrecer un completísimo equipamiento es definido como el más seguro del segmento. Los valores sugeridos son: LX, U$S 32.000 y EXL, U$S 35.000.

5) Jeep

El Jeep Grand Cherokee

Uno de los “clásicos” en este mercado es el Grand Cherokee, cuya quinta generación desembarcó aquí hace pocas semanas en una sola variante, Limited, importada de los Estados Unidos. En este D-SUV el exterior fue rediseñado y recibió otros cambios estéticos, además de haber reformulado todo el interior. Además, sumó varios elementos de tecnología y ayudas a la conducción de última generación. No hay novedades en lo que hace a le mecánica, ya que sigue equipado con el motor naftero con turbo Pentastar V6 de 3.6 L de cilindrada, que genera 293 CV a 3600 rpm y 353 Nm de torque a 4000 rpm, anexado a una caja automática de 8 velocidades; la tracción es 4x4. El valor al público es de US$155.000.

6) Kia

EL Kia Sportage

La filial argentina de la coreana Kia tuvo a su cargo uno de los últimos lanzamientos de este año con la quinta generación del SUV para el segmento C Sportage. Con dos versiones, EX y X-Line, además de haber cambiado casi por completo su fisonomía, agregó elementos de confort y seguridad. También hay una evolución en la mecánica: estrena un turbodiésel T-GDI de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que produce 178 CV a 5500 rpm y 265 Nm de torque entre las 1500 y 4500 rpm, anexado a una transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades (con levas al volante). En el caso de la variante EX la tracción es delantera, mientras que en la X-Line es integral (AWD). Los precios sugeridos al público son: EX, US$55.000, y X-Line, US$61.000.

7) Nissan

El X-Trail es uno de los SUV más exitosos de la compañía nipona. Hace unos meses llegó desde Japón la nueva generación en dos versiones: Exclusive, con motor a combustión, e e-Power, con la exclusiva tecnología electrificada desarrollada por Nissan. La primera cuenta con el naftero con turbo de 2.5 L de cilindrada, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 181 CV a 6000 rpm y 245 Nm a 3600 rpm, asociado a una caja automática tipo Xtronic CVT y tracción integral AWD.

El Nissan X-Trail

El e-Power, en tanto, tiene dos impulsores eléctricos (uno de 150 kW y otro de 100 kW) que entregan en total 205 CV y 330 Nm de torque que transmiten la potencia a las 4 ruedas a través de una transmisión eléctrica e-Power. A estos suma un propulsor naftero con turbo de 3 cilindros en línea y 1.5 L con presión variable, que entrega 158 CV a 4600 rpm y 250 Nm de 2400 a 4400 rpm.

Los precios son: $35.769.600 y $47.304.000.

8) Toyota

El Toyota SW4

El miércoles último se sumó la actualización del modelo grande de 7 asientos SW4 derivado de la pickup Hilux. Con un renovado diseño exterior, se aleja de los bordes redondeados para adoptar un cuerpo más definido por líneas afiladas y más decididas. Esto se aprecia especialmente en el frente, con nuevos paragolpes, parrilla y molduras en negro brillante que siguen las líneas de las ópticas.

Fabricada en Zárate, en la parte mecánica mantiene el motor turbodiésel 1GD de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.8 L de cilindrada, que produce 204 CV entre 3000 y 3400 rpm y 500 Nm de torque desde las 1600 y hasta las 2800 rpm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades; la tracción es 4x4 con reductora.

El precio sugerido al público es de $38.735.000.

9) Volkswagen

El Volkswagen Tiguan Allspace

El Tiguan Allspace es el SUV del segmento D de la marca alemana con tres filas de asientos. La última actualización llegó importada de México en una sola versión denominada Life 350 TSI. A nivel mecánico ofrece un motor naftero con turbo de 4 cilindros en línea y 2.0 L de cilindrada, que genera 220 CV a 4700 rpm y 350 Nm de torque entre 1500 y 4400 rpm, anexado a una caja automática DSG de doble embrague y 7 velocidades; la tracción es integral 4Motion. No trajo muchas modificaciones en cuanto a diseño, pero sí agregó tecnología. El precio sugerido es de $22.694.750.