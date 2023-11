escuchar

Si bien los patentamientos de autos 0km vienen en alza respecto de 2022, las automotrices enfrentaron a lo largo de este año trabas para desplegar sus planes originales de lanzamientos por las restricciones a las importaciones ante el faltante de dólares y el delicado contexto macroeconómico. No obstante, en las últimas semanas (un mes, para ser precisos) las terminales recuperaron velocidad y presentaron varios modelos.

A continuación, un repaso por los 10 autos anunciados entre mediados de octubre y la última semana. La lista incluye tanto restylings de modelos que ya se venden en la Argentina como estrenos de nuevas generaciones y novedades absolutas.

1) Volkswagen Virtus

volkswagen virtus

La automotriz alemana presentó esta semana la renovación del Virtus, su sedán de entrada de gama que compite en el segmento B (chico). Llega importado de Brasil en una cartera compuesta por cuatro versiones: MSI, Comfortline, Highline y Exclusive.

El nuevo Virtus trae una amplia gama de motores, la más completa del segmento. Las versiones MSI y Comfortline conservan el motor a nafta MSi de 4 cilindros, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada que genera 110 CV a 4500 rpm y 155 Nm a 4000 rpm, asociado a una caja manual de 5 marchas. La Highline, en tanto, estrena el impulsor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 v y 1.0 L, que produce 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm a 1750 rpm junto a una transmisión automática de 6 velocidades. Finalmente, la de estilo deportivo Exclusive viene con el propulsor naftero con turbo 250 TSi de 4 cilindros, 16 v y 1.4 L, que entrega 150 CV a 5500 rpm y 250 Nm desde las 1500 rpm (el mismo del Taos) junto a una caja automática de 6 velocidades.

En materia de equipamiento de seguridad, desde la versión de entrada MSI el sedán ofrece seis airbags, control de estabilidad y control de velocidad crucero, y en la versión tope de gama Exclusive suma asistentes a la conducción.

Precios oficiales: $10.455.800 las versiones MSI, Comfortline y Highline (topeadas por el impuesto al lujo) y $18.829.200 la Exclusive.

2) Toyota Hilux SRX

Nueva Toyota Hilux SRX

La automotriz japonesa presentó la última semana su nueva Hilux SRX, que incorpora como innovación una nueva arquitectura con trochas más anchas, de más de 14 centímetros en la parte delantera y más de 15,5 centímetros en la trasera, con brazos de suspensión extendidos y nuevos amortiguadores bi-tubo de 35 mm de diámetro que se ubican por fuera del chasis. Este aumento de la trocha ya fue implementado en la variante GR-Sport, presentada a principios de año.

La Hilux “más ancha” pasó a ser el nuevo tope de gama entre todas las variantes de la pick up. Según la automotriz, las mejoras se traducen en una marcha más aplomada, menor movimiento de la cabina y una conducción más precisa. Al mismo tiempo, esta reconfiguración del chasis permitió aumentar el despeje del suelo en más de 2 centímetros e incrementar el ángulo de ataque en 1°, lo cual potencia aún más su rendimiento en caminos de tierra y otros terrenos.

La motorización es la misma: propulsor 1GD (2.8L) de 204 CV de potencia que entrega un torque de 500 Nm a 2.800 rpm. Está asociado a una caja automática de 6 velocidades con reductora, tanto en las versiones 4x2 y 4x4. Esta última además cuenta con bloqueo de diferencial trasero y control de descenso de pendientes, como en toda la gama con tracción 4X4 de Hilux.

Precio de la versión SRX: $30.250.000 la versión 4x2 y $34.060.000 la versión 4x4.

3) Toyota Corolla

Toyota Corolla

La marca japonesa también presentó en el último mes la renovación de su sedán mediano emblemático, el Corolla. Importado de Brasil (se fabrica en la planta de la automotriz japonesa de Indaiatuba, San Pablo), el renovado Corolla mantiene sus dos versiones híbridas con la misma motorización: HEV 1.8 SEG y HEV 1.8 XEI, ambas con caja automática eCVT. Las versiones nafteras están equipadas con el motor 2.0 L de 171 CV y 203 Nm de torque.

La actualización del modelo incorporó cambios en la parrilla delantera, ahora con un diseño de tipo “panal de abeja”. Las llantas de 17 pulgadas también vienen con un nuevo diseño en la versión SEG. La misma versión SEG incorpora un nuevo tablero digital de información múltiple de 12,3 pulgadas, y las versiones XEI y XLI adoptan un display de información de 7 pulgadas. En todas las versiones, se mantiene el equipo multimedia con una pantalla de 9″ con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.

Otro de los cambios que incorporó la renovación del modelo son las salidas de aire acondicionado para el asiento trasero y dos salidas USB tipo “C” en las versiones SEG y XEI.

Precios: a partir de $10.452.000 la versión de entrada de gama.

4) Toyota Corolla GR Sport

Toyota Corolla GR-Sport

Con la renovación del Corolla también llegó el restyling de la versión deportiva, el GR Sport. La variante desarrollada por la división Gazoo Racing incluye suspensión deportiva y amortiguadores más firmes que le proporcionan mayor maniobrabilidad a alta velocidad. El restyling sumó entre su equipamiento el sistema Toyota Safety Sense de asistentes a la conducción e incorporó techo solar eléctrico. En el interior, trae nuevo display digital de 12,3 pulgadas y pantalla multimedia de 9 pulgadas.

Precio oficial: $19.503.000.

5) Kia Sportage

Kia Sportage X-Pro

La marca coreana presentó en la Argentina la quinta generación de su SUV para el segmento C (mediano), el Sportage. Importado de Corea del Sur, llega en dos versiones al mercado local: EX, con tracción simple, y X-Line, con tracción integral.

La nueva generación del Sportage cuenta con un diseño totalmente renovado, que se adapta a la filosofía de diseño Opposites United de la marca. El nuevo frontal reinterpreta la parrilla de “nariz de tigre” que identifica a la automotriz y las luces tienen forma de boomerang.

Estrena un motor turbodiésel T-GDI de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que produce 178 CV a 5500 rpm y 265 Nm de torque entre las 1500 y 4500 rpm, anexado a una caja automática de doble embrague y 7 marchas (con levas al volante). En el caso de la variante EX la tracción es delantera, mientras que en la X-Line es integral (AWD) on demand. Precio: EX, US$55.000, y X-Line, US$61.000.

6) Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

Tras un año con varias novedades, la automotriz del óvalo lanzó a la venta su primer vehículo 100% eléctrico en el país: el Mustang Mach-E. Importado de México, la versión que ya está disponible en el mercado local es la más deportiva y equipada, la GT Performance, con dos motores eléctricos (uno en cada eje) que erogan en conjunto 487 CV de potencia y 860 Nm de torque.

El Mach-E (un SUV definido como crossover) es el segundo auto eléctrico más vendido en los Estados Unidos, según Ford. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y su batería de iones de litio, cobalto y manganeso arroja una autonomía de 541 kilómetros.

El diseño del crossover toma elementos del ADN Mustang, señaló Ford: el capot alargado, el pilar C adelantado, la “nariz” de tiburón, las cejas rectas, la amplia distancia entre ejes, faros traseros con las tres barras verticales con luz LED características y una caída de techo tipo “fastback”.

El precio de lanzamiento sugerido al público informado por Ford es de $118.750.000, el cual incluye un cargador residencial de serie Wallbox con potencia de 7kW, que permite recargar la batería del auto de 20% al 80% en menos de ocho horas.

7) Honda HR-V

Honda HR-V

Tras varios años sin presentaciones, Honda retornó con fuerza al segmento de autos con la nueva generación del HR-V, su SUV del segmento B. Fabricado en Brasil, el nuevo HR-V se ofrece en dos versiones, LX y EXL.

El principal cambio está en las medidas: ahora mide 4,33 m de largo (1 mm más), 1,79 m (+18 mm) de ancho, 1,59 m (-16 mm) de alto y 2,61 m de distancia entre ejes. Esto se traduce en mayor espacio interior, especialmente en las plazas traseras. A nivel estético presenta un diseño renovado, con un exterior en el que resalta más la línea de caída del techo y luce completamente nuevo.

A nivel mecánica, cuenta con el conocido motor naftero i-VTEC de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada, que genera 121 CV a 6600 rpm y 14,8 kgm a 4300 rpm. El propulsor se asocia a una caja automática tipo CVT de 7 marchas simuladas, con tracción delantera.

Los precios sugeridos al público son: LX, U$S 32.000 y EXL, U$S 35.000.

8) Honda ZR-V

Honda ZR-V

El otro lanzamiento reciente de la marca japonesa. Se trata de su SUV del segmento C (mediano), fabricado en México, que llega para competir con rivales como Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos.

Ubicada por medidas entre el HR-V y el CR-V de la marca, entre sus características salientes, se destaca el equipamiento de seguridad, con 8 airbags, anclajes Isofix y Top Teather para sillas infantiles, frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, luces full LED, asistente de cambio involuntario de carril, asistentes de arranque y descenso en pendiente y carrocería con una estructura reforzada y realizada con ingeniería de compatibilidad avanzada.

Sus precios sugeridos son de US$51.500 (LX) y US$56.200 (Touring), respectivamente.

9) Citroën C4 Cactus Noir

Citroën C4 Cactus Noir

Siguiendo su tradición de lanzar series especiales, Citroën presentó la versión Noir de su SUV para el segmento B C4 Cactus. Producido en Brasil,está basado en la variante Shine (tope de gama) y en términos de diseño incorpora un paquete de estilo que incluye ítems exclusivos en la parte exterior e interior. Por ejemplo, por fuera los airbumps y las molduras de los faros antiniebla están pintados en negro brillante (en lugar de los clásicos naranja o rojo), al tiempo que estrena las llantas de diseño Cross de 17″ pintadas en Negro Onyx.

A nivel seguridad ofrece 6 airbags y frenos a discos en las cuatro ruedas, a lo que suma el Pack Drive Assist, con frenado activo de emergencia, alertas de colisión frontal y de cambio involuntario de carril, detector de falta de atención del conductor).

El motor es el naftero con turbo THP de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera de 165 CV a 6000 rpm y 24,5 kgm de torque desde 1400 rpm (en las otras versiones ofrece el impulsor naftero VTi de 115 CV a 6000 rpm y 15,5 kgm de par a 4250 rpm). La transmisión es automática de 6 marchas y la tracción es delantera.

Su precio sugerido: $15.574.900.

10) Anticipo: Renault Kardian

Renault Kardian

Como cierre de esta lista de lanzamientos en el último mes, Renault presentó en Brasil su nuevo SUV Kardian, que llegará a la Argentina en 2024 para posicionarse por encima del Stepway. El Kardian fue desarrollado sobre una nueva plataforma de la marca (CMF-B) y monta un nuevo motor 1.0 turbo de 3 cilindros de 125 CV.

En materia de seguridad, toda la gama contará con seis airbags como equipamiento de serie, además de controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes y ganchos Isofix. Las versiones alto de gama incluirán algunas ayudas a la conducción (ADAS) tales como alerta de punto ciego, advertencia de colisión frontal, control crucero adaptativo (se activa a partir de los 30 km/h) y frenado autónomo de emergencia.