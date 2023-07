La Chevrolet Montana ya está en venta: cuánto cuesta y qué trae

escuchar

Finalmente, la Chevrolet Montana está entre nosotros. Si bien la preventa exclusiva para plan de ahorro comenzó hace un mes, hoy ya está disponible en los concesionarios.

Y para la marca del moño es el lanzamiento más importante de 2023, por varios motivos: el primero, porque este modelo llega a competir en el segmento de las pickups (en este caso, el de las compactas) que es uno de los que más viene creciendo tanto en la región como en el país; luego, porque está apalancada sobre la base de un vehículo exitoso, como lo es el SUV Tracker, y también porque es un producto desarrollado completamente en la región para usuarios de la región y con alcance para todo el continente. Y por ahora los números acompañan, ya que en el primer mes se vendieron 1300 unidades en Brasil (donde se produce) y unas 1200 en Uruguay en apenas dos semanas.

Se ofrece en dos niveles de equipamiento, LTZ y Premier, ambos con la misma conocida mecánica del Tracker: motor naftero con turbocompresor de 3 cilindros, 12 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza (DOHC), que genera 132 CV a 5500 rpm y un torque de 190 Nm (19,4 kgm) desde las 2000 rpm, en esta caso anexado a una transmisión automática de 6 marchas; la tracción es delantera.

El interior de la Chevrolet Montana sigue la misma línea de todas las pickups de GM

Desde la marca definen a la Montana como una Smart Utility Pickup (SUP), ya que “ofrece las ventajas y versatilidad de una camioneta, pero con el andar, el confort y el equipamiento de un sport utility”. Con un público familiar y urbano como principal destinatario, se le hicieron modificaciones a la plataforma para lograr mayor amplitud para los pasajeros (según informaron desde Chevrolet, “es la que mayor espacio interior tiene del segmento”); esto es, se adelantó el motor y se cambió la ubicación del anclaje de las suspensiones. Además, se le colocó suspensiones de doble tope para que no rebote tanto cuando la caja de no está cargada (tiene una capacidad de 874 L o entre 585 y 600 kg, dependiendo de la versión).

Al respecto, hay que mencionar que cuenta con el sistema Multi-Board compuesto por 24 accesorios para organizar la carga en la caja (desde bandejas a divisores) y tiene dos tipos de cobertores: una lona marítima flexible que se enrolla o bien una rígida que se desplaza electrónicamente y que permiten reducir el ingreso de agua en un 90%.

La caja de la Chevrolet Montana permite agregarle accesorios para ordenar la carga

El equipamiento destacado de serie incluye llave inteligente y arranque por botón, control de velocidad crucero con limitador de velocidad, apertura de puertas presencial, barras de techo, pantalla táctil de 8″ con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, entradas USB, toma de 12 V, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, arranque remoto y sistema On Star.

En seguridad ofrece 6 airbags, controles de tracción y estabilidad, anclajes Isofix, alerta de colisión, asistente de frenado y alerta de punto ciego, entre otros.

Los precios sugeridos al público son: LTZ AT, $11.590.900, y Premier AT, $12.449.900.

