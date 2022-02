Peugeot 9X8, el hypercar más lindo del mundo

Este año se producirá el regreso de Peugeot a las 24 Horas de Le Mans tras diez años de ausencia. Y para estar a la altura, en julio del año pasado el león presentó el 9X8, un superauto que sorprende no sólo por su mecánica sino por el refinamiento de sus líneas.

Mientras espera el gran acontecimiento y también se apresta para participar del Campeonato Mundial de Endurance, la firma francesa recibió una buena noticia: el modelo acaba de recibir el premio Most Beautiful Hypercar of the Year, en el 37° Festival Automobile International, el evento que premia a las realizaciones de mayor belleza en el mundo del automóvil y de otras áreas de la cultura y la vida cotidiana.

Este 9X8 integra todos los códigos estéticos de Peugeot: líneas fluidas realzadas por signos de deportividad, una silueta lateral elegante y estructurada y también la firma lumínica con las tres garras del león. En el interior incorpora el característico i-Cockpit de la marca y todo ha sido creado para ofrecer a los pilotos una experiencia lo más ergonómica e intuitiva posible.

A nivel mecánico cuenta con un sistema híbrido compuesto por un motor naftero V6 biturbo de 2.6 L y un propulsor-generador eléctrico de 200 kW que en conjunto entregan 680 CV a las cuatro ruedas. El sistema es alimentado por una batería de alta densidad de 900 voltios.