Qué ofrece y cómo anda el nuevo todoterreno chino

BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) es la firma china especializada en SUV que desde hace un tiempo viene dando mucho que hablar con sus modelos. Y no precisamente en un mal sentido; al contrario: todos muestran una calidad constructiva, de equipamiento y mecánica que están a la altura de cualquier competidor de América del Norte o Europa.

Representada a nivel local por el Grupo Belcastro, ya está disponible el BJ40, un todoterreno puro para el segmento D que es el más “pequeño” dentro de una familia de tres (los otros son el BJ60 y el BJ90). Acá se comercializa solo en la versión Plus, que analizamos.

Antes que todo, valen algunas aclaraciones: la primera es que en su país de origen BAIC es socia de Jeep y Mercedes-Benz; de hecho, varios de los coches de estas dos compañías que se venden en el gigante asiático salen de las plantas de Beijing. La segunda es que este BJ40 es un desarrollo conjunto entre las automotrices norteamericana y china; por ende, aquí no hay copias de diseño ni robo de tecnología. La tercera es que el chasis y todo el sistema de transmisión y tracción son del Wrangler, mientras que el motor y los interiores son de M-B. Y, por último, la denominación BJ corresponde a la fusión de las iniciales de BAIC y Jeep.

Largo: 4,63 m

Ancho: 1,925 m

Alto: 1,871 m

Distancia entre ejes: 2,745 m

Despeje: 246 mm

Capacidad de vadeo: 900 mm

Ángulo de entrada: 37°

Ángulo de salida: 31°

Ángulo ventral: 23°

Capacidad del baúl: 532/965 L

Capacidad del tanque: 75 L

Peso en orden de marcha: 2080 kg

Neumáticos: 265/65 R17″

Hechas estas salvedades, vamos a lo que importa. A golpe de vista este BJ40 impacta por su presencia. De medidas muy amplias (4,63 m de largo, 1,925 m de ancho, 1,871 m de alto y 2,745 m de distancia entre ejes), transmite una imagen de robustez y fortaleza digna de todo vehículo off-road que se precie de tal. También resalta porque parece una réplica casi exacta del Wrangler: tiene la misma silueta llena de ángulos rectos, idénticos guardabarros ensanchados y hasta la rueda de auxilio colgando del portón trasero, por citar solo algunas referencias. Las diferencias están en que la parrilla no posee los inconfundibles 7 bastones de Jeep sino 5; que los faros no son redondos sino rasgados, y que el capot no es derecho sino que presenta una leve caída hacia adelante. Después, aparecen los detalles comunes: ganchos de remolque rojos, puertas y techo desmontables, parabrisas rebatible, etcétera.

Volviendo a las dimensiones, dispone de un baúl de muy generosos 532 L –se estira a 965 L plegando los asientos traseros–, que cuenta con una especie de cajón desmontable con tapa y varios compartimientos, que son ideales para guardar objetos de diversos tamaños y mantenerlos separados.

>Ya en el interior empezamos a notar la influencia Mercedes, que queda clara tanto en la forma y distribución de los elementos (salidas del aire acondicionado, pantallas, teclas de comandos, interfaz del tablero y demás) como en la calidad de materiales utilizados, que llaman la atención si se considera el uso que se le va a dar: es como demasiado lujoso para meterlo en barro, arena, piedras...

Espacioso (cinco adultos viajan sin problemas), comodísimo, de gran visibilidad para los costados, la posición de manejo es elevada (bastante parecida a la de una pickup) y sencilla de hallar, y todo el instrumental de fácil lectura y está muy al muy bien ubicado para que el conductor lo pueda operar sin distracciones.

El interior del BAIC BJ40 sigue los parámetros de los Mercedes-Benz

En cuanto al equipamiento de confort encontramos butacas tapizadas en cuero (las delanteras con regulación eléctrica y calefacción), espejos exteriores retráctiles y calefaccionados, sensores de estacionamiento adelante y atrás, cámaras de retroceso y frontal, control de velocidad crucero, climatizador automático bizona, tablero digital de 12,3″, pantalla táctil de 10″ para infotaintment, conexión por Bluetooth y más. Hay dos cosas para destacar: una es que la central multimedia no es compatible con Android ni Apple (desde la marca informaron que a partir de julio o agosto lo será) y que su interfaz para replicar el celular que es bastante compleja de operar; la restante es que el retrovisor puede usarse como tal (la visibilidad es escasa debido a que el neumático de auxilio tapa casi toda la luneta) o como monitor de la cámara posterior (se cambia mediante un botón bajo el espejo). Ah, y como si fuese poco, se le puede agregar una tarjeta SD para filmar todo lo que sucede en el entorno (imposible no pensar en los videos de accidentes en Rusia...).

En seguridad la dotación es justa (producto de la modularidad del modelo): doble airbag (al desarmarse todo no se pueden incluir más), frenos con ABS y EBD, anclajes para sillas infantiles, controles de estabilidad y tracción, asistente al frenado de emergencia, jaula antivuelco, asistentes de arranque y descenso en pendiente y de balanceo, y poco más.

Aguanta todo

Como mencionamos, la mecánica es de M-B: el propulsor es el naftero con turbo de 2000 cc, 4 cilindros en línea y 16 válvulas (muy usado por la marca alemana en sus coches), que genera 221 CV a 5500 rpm y 38,8 kgm de torque desde 1800 y hasta 3600 rpm, anexado a una caja automática ZF de 8 relaciones. Por otra parte, la tracción es 4x4 con reductora de acople eléctrico y bloqueos de diferencial trasero y delantero (sí, la misma del Wrangler). La doble es posible conectarla andando hasta los 60 km/h y, además, permite optar entre cuatro modos de conducción: Snow, Sport, Comfort y Economy.

Y claro está que la combinación es acorde con su origen alemán: mucho empuje desde abajo (el par máximo a 1800 es genial), gran respuesta ante las demandas del pedal, un paso de marchas rápido y suave, y un funcionamiento relajado del impulsor (2100 rpm a 130 km/h). No hay mucho más que se le pueda pedir pues hace todo bien.

La influencia del Jeep Wrangler es muy clara en este BAIC BJ40

No ofrece los números de un deportivo (tampoco son necesarios), pero sí bastante adecuados para este formato: acelera de 0 a 100 km/h en 12,3 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,5 segundos y la velocidad máxima está limitada a 180 km/h. Pero como las características aerodinámicas no son su fuerte, los consumos son elevados: en promedio demanda unos 11 L/100 km.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 2000 cc

Potencia: 221 CV a 5500 rpm

Par: 38,8 kgm de 1800 a 3600 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: 4x4 con reductora

Dirección: asistida eléctricamente

Como es de esperar, las cualidades para el fuera de pista son excelentes (amplísimos ángulos de ataque y salida, capacidad de vadeo de 90 cm, despeje de más de 20 cm...), comparables solo con las de algunos pocos vehículos específicos (supera ampliamente a cualquier camioneta mediana estándar), por lo cual invita a animarse a todo tipo de terreno sin ningún temor. Esto no quiere decir que sea un engorro para moverse en el día a día, pues el planteo está tan bien resuelto que gracias a las suspensiones, el tipo de cubiertas (en este caso tenía variante M+S, barro y nieve), la dirección, el poder de frenado y la insonorización, se disfrute mucho la conducción tanto en ruta como en las calles.

Para resumir, es un producto realmente redondo, que tiene un precio sugerido al público es de US$71.600.