Estos son los 10 SUV más baratos en mayo 2024

Luego de la caída del 24,4% en los patentamientos de los primeros cuatro meses en comparación con el mismo período del año último, las expectativas del sector están puestas en lo que ocurra el segundo semestre. Si bien algunos confían que la recuperación sea inmediata, en forma de una ‘V’, otros sostienen que el cambio de tendencia será más paulatino y gradual.

Sea como fuere, se proyecta que las ventas de autos 0km crezcan a partir de ese momento y la tendencia actual marca ese rumbo de cara al futuro. Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos en abril crecieron un 26,7% frente a marzo y se ubicaron un 5,9% por debajo de igual período, pero de 2023.

Eso significa que el retroceso se está atenuando y que se prevé una mejora en las ventas en los próximos meses, según proyectan las terminales. Para que eso suceda, las automotrices salen al mercado con distintas ofertas que van desde programas de financiación a tasa 0% hasta congelamiento y rebajas de precios en sus unidades.

Acorde a lo que fuentes vinculadas al sector le comentaron a LA NACION días atrás, los segmentos más buscados en este momento siguen siendo los autos (ya sean sedanes o hatchback), mientras que las camionetas crecen con más lentitud. Este fenómeno se explicaría por la gran demanda que no pudo ser cubierta durante los primeros meses del año, cuando el impuesto al lujo no era actualizado y las operaciones no se concretaban.

Hace unos días, se presentó el nuevo Toyota Corolla Cross

Con un poco más de holgadez, mayo empezó con novedades en otros segmentos. Citroën, por ejemplo, presentó el nuevo C3 Aircross, su SUV chico que no sólo es fabricado en la región sino que se ubica como el vehículo más barato en su segmento. Al mismo tiempo, Toyota lanzó el nuevo Corolla Cross con una fuerte expectativa de que “su llegada aumente el caudal de ventas de este modelo, tal como lo hizo en Brasil”, según comentaron. La nueva gama del Corolla Cross arranca en los $32 millones.

Cuáles son los SUV más baratos en mayo 2024

Con ese panorama, en materia de precios se configura una gama bastante amplia y para todos los bolsillos. El reciente lanzamiento del Grupo Stellantis se ubica como el más económico, puesto que han sabido ocupar el Chevrolet Tracker así como el Renault Stepway (considerado técnicamente un crossover, como el Volkswagen Nivus).

Vale destacar que todos los precios aquí señalados corresponden a las versiones de entrada de gama de las unidades, variando para arriba según su nivel de equipamiento.

Chevrolet Tracker

A continuación, el listado de los diez SUV más baratos en el mercado de mayo. Los precios estarán vigentes durante todo el mes y, en algunos casos, es posible acceder a estos autos con los planes de financiación de cada empresa.

Citroën C3 Aircross: $21.500.000

Renault Stepway: $25.120.636

Chevrolet Tracker: $25.344.900

Nissan Kicks: $25.836.000

Fiat Pulse: $26.233.000

Volkswagen Nivus: $26.845.500

Citroën C4 Cactus: $26.923.700

Volkswagen T-Cross: $27.415.700

Renault Duster: $28.363.348

Jeep Renegade: $28.900.000

