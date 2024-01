escuchar

Para muchas empresas, las vacaciones de verano son una gran oportunidad para desarrollar acciones para promocionar sus productos y servicios. Por eso, desde hace unos cuantos años las automotrices están presentes en los principales centros turísticos no solo para mostrar sus vehículos sino también para brindar experiencias tanto para sus clientes como para el público en general. En la costa atlántica, los lugares favoritos son sin duda Cariló y Pinamar, junto con Mar del Plata y Costa Esmeralda.

Clínicas de manejo off-road, travesías por los médanos y pruebas de autos se mezclan con propuestas gastronómicas, espectáculos, deportes y otras actividades en agendas bien variadas y para toda la familia.

Veamos qué ofrece cada una durante esta temporada estival 2024.

CHEVROLET

En su stand de Avellano entre Benteveo y Boyero, Chevrolet optó por una propuesta mixta. Por un lado, exhibe todo su line-up de productos y, por el otro, tiene un espacio para la electromovilidad acercando al púbico el Bolt con tecnología 100% eléctrica (en conjunto con YPF), con el cual la marca empieza su camino de culturalización de su visión cero emisiones en nuestro mercado.

A esto suma que se pueden realizar dos modalidades de test drives, urbano y off-road, a bordo de los SUV Tracker, Equinox y Trailblazer, y de las pickups Montana y S10.

Como novedades, anticipa la llegada para el segundo semestre de la pickup big size Silverado y, en los próximos meses de las renovaciones de la S10 Midnight Edition y del Tracker RS.

Está abierto desde las 18 hasta la medianoche, aproximadamente.

FORD

Hasta el 13 de febrero, de 17 a 00, en Divisadero y Cerezo, estará abierto el espacio del óvalo. En este stand se exhibe toda la gama de pickups y SUV (Ranger, Maverick, F-150, Territory, Bronco Sport y otros) y el recientemente lanzado Mustang Mach- E, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en el país.

En el espacio de Pinamar Norte (Libertador y Poseidón), de 10.30 a 19.30, los clientes Ford pueden acceder sin cargo al servicio de calibración de neumáticos para preparar el vehículo antes de ingresar en la zona de La Frontera, además de poder efectuar test drives de sus modelos, realizar travesías nocturnas, participar de clínicas de manejo off-road teórico-prácticas.

Las experiencias gastronómicas están a cargo de Café San Juan, del prestigioso chef Lele Cristóbal.

GRUPO STELLANTIS

El Grupo Stellantis abrió el Summer Car Show 2024, un “parque temático de autos” de las marcas que componen el conglomerado y que es una verdadera exposición a cielo abierto. El lugar elegido es el predio del Jeep Park, en el kilómetro 407 de la ruta provincial 11, justo en medio de Cariló y Villa Gesell, y se puede visitar todos los días, de 16 a 00, hasta el 18 de febrero.

El Summer Car Show está sobre la ruta 11, entre Cariló y Villa Gesell

Además de la exhibición de todos los modelos de cada marca en sus propios stands (Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM) se pueden realizar pruebas de los vehículos mostrados e interiorizarse sobre los últimos lanzamientos del Grupo, como el Fiat Pulse Abarth o la nueva pickup compacta RAM Rampage, y tener un contacto con varios vehículos que se exhiben en avant-première (Nuevo Citroën C3 Aircross, DS 7 E-tense y Fiat Fastback). A esto suma una serie de experiencias exclusivas, que incluye espectáculos, recitales, gastronomía (en distintos food trucks), clínicas de conducción, etcétera.

Yendo a las opciones, se ofrecen test drives urbanos y off-road todos los días, de 16 a 20, mientras que las academias fuera de pista se desarrollan por marca con sus propios modelos y en estos días y horarios: miércoles (RAM), jueves (Fiat Toro) y Jeep (varios modelos), todas de 9 a 13. Los interesados deben solicitar turnos a través del sitio https://summercarshow.com.ar y así podrán probar toda la gama de las marcas en un solo lugar. Los visitantes seleccionarán la marca y el vehículo que deseen probar, para luego poder elegir el día y horario más conveniente para cada uno.

Dante Spineta fue el primero en tocar en el Summer Car Show

Hay espacios reservados para distintos workshops. Por ejemplo: El correcto mantenimiento de los autos; Women by Citroën (lunes 22 a las 11 en el stand Citroën) y en el que las mujeres que deseen inscribirse pueden hacerlo al e-mail administracionmdq@leffortcitroen.com.ar, y Women by Peugeot (el martes 23, a las 11, en el espacio de Peugeot con inscripción en recepcion.ventas@belchamp.com.ar. Los contenidos teórico-prácticos de ambas charlas son: tips de uso y de manejo para optimizar el consume de combustible; ubicación correcta de manejo para que se activen adecuadamente los sistemas de seguridad; consecuencias de llevar objetos sueltos en el habitáculo y cómo sujetarlos adecuadamente; importancia del estado de los neumáticos y las consecuencias de no llevar la presión y el dibujo correctos; mantenimiento del motor: cómo controlar los fluidos (agua del motor, aceite, lavaparabrisas, líquido de frenos, etcétera), y cómo cambiar un neumático.

Finalmente, la parte artística estará cubierta por distintos shows en vivo con entrada libre y gratuita (sujeto a capacidad del parque); los clientes de las marcas de Stellantis podrán acceder (con cupo limitado) a un espacio VIP cercano al escenario, reservando desde la web en la sección recitales su lugar junto con el de un acompañante. En la agenda figuran mañana hoy Franzizca y Anita B Queen; el 27 Silvestre y naranja; el 3 de febrero Zoe Gotusso, y el 10 de ese mes Ainda.

HONDA

En su espacio de Cariló (avenida Divisadero y Castaño) Honda tiene una propuesta muy divertida para todo el público, ya que instaló el Honda Wakeboard, un simulador que junto con los lentes de realidad virtual permitirán vivir una experiencia única y casi real de la práctica de ese deporte. Asimismo, a los clientes de la marca los agasaja con un regalo con el único requisito de presentar la cédula verde. Por otra parte, en línea con uno de los pilares de la compañía, Safety, el departamento de seguridad vial de la marca realiza trivias entre los visitantes y ofrecerá información sobre la indumentaria correcta para andar en moto.

Por supuesto, la marca desembarcó ahí con toda su línea de vehículos, entre SUV y motos, y también productos que ofrecen otras soluciones, como la línea marina y la de generadores de energía.

Una de las dos grandes novedades es que se puede conocer la sexta generación del SUV C+ CR-V, que se muestra por primera vez en el país. Claro que también están los HR-V y el flamante modelo de la marca ZR.

Simulador. Honda sorprende con una experiencia de realidad virtual que permite sumergirse en el mundo del wakeboard

Otra sorpresa es la NAVI, una moto de diseño rupturista dirigido a un usuario joven que busca practicidad y funcionalidad y que sigue las últimas tendencias al combinar las ventajas de un scooter con las características propias de una moto.

En materia de motos, hay un espacio exclusivo para los modelos de producción nacional, como la XR190L que representa fielmente la esencia on/off de la familia XR, y la incorporación estrella del 2023, la CB300F, que rápidamente se posicionó como un vehículo de avanzada en el segmento sport de media cilindrada. Por el otro, habrá un lugar destinado para los modelos de alta cilindrada como la CBR1000RR-R, CB750 Hornet (recientemente lanzada) y CRF450.

Finalmente, la división de productos de fuerza y marina también dice presente con el motor BF250, el más potente de la gama de 3.6 litros, sistema BLAST y control de mezcla; y el nuevo BF115 con tecnología Drive By Wire, que se sumará al line up de Honda con el objetivo de seguir siendo una de las marcas referentes y más elegidas localmente.

El stand estará abierto hasta finales de febrero y se puede recorrer de 16 a medianoche.

KIA

Por tercer año consecutivo Kia está en Costa Esmeralda, donde en la Playa Deportiva y en el Sector Deportivo está exponiendo los nuevos SUV Sportage y Niro HEV (primer modelo híbrido de la marca surcoreana que llega al país). Además, está en el parador Punta Norte realizando afters para los clientes y visitantes donde son recibidos por el Carnival.

Kia auspicia clases de yoga gratuitas en Costa Esmeralda

Además, está patrocinando distintas actividades como torneos de fútbol, tenis y pádel (los ganadores reciben premios de la marca) y auspicia las sesiones de yoga en la playa y la típica carrera de la playa que se realiza todos los años.

Asimismo, y como parte de su compromiso con el medio ambiente, realiza limpiezas de playas, a fin de concientizar a cada visitante sobre la importancia de “mantener limpio el ambiente en el que vivimos y disfrutamos cada verano”.

NISSAN

El espacio de Nissan en Benteveo, entre Acacia y Constancia, está abierto todos los días de 12 a 21 y ofrece servicios de playa, actividades recreativas, test drives, clínicas y noches de gastronomía.

Como gran novedad, este año instaló una cancha de pádel profesional a metros del mar que se puede usar sin costo y para lo cual no es necesario ser cliente de la marca ni llevar equipamiento (solo hay que reservar turno por el 011 7604-7640 y las paletas y pelotas las provee la marca).

Nissan construyó una cancha de pádel profesional abierta al público en su espacio de Cariló Nissan

Además de conocer todo el portfolio de vehículos, ahí se pueden probar todos los días, de 12.30 a 17.30, el SUV X-Trail e-Power y la nueva Frontier; los martes, de 18.30 a 20.30, se ofrecen clínicas de manejo para los amantes del 4x4 junto a conductores expertos que cuentan los secretos del manejo en la arena, y de miércoles a lunes, de 18.30 a 20.30, se desarrollan travesías en los médanos de la playa (reservar por el 011 7604-7640).

En cuanto a servicios, de lunes a domingos, de 12 a 21, se pueden pedir rescates 4x4 en el caso de tener una emergencia y servicios de playa (a través del 011 2676-0419) y también controlar la presión de los neumáticos, aspirar la arena del interior del vehículo y recargar agua del limpiaparabrisas, entre otros.

Para los clientes Nissan hay espacios de coworking con wifi, se prestan juegos de playa, se puede recargar el agua para el mate y más.

RENAULT

La marca francesa está nuevamente con su Summer Experience en Pinamar y Cariló, que propone actividades inmersivas, música en vivo, gastronomía, test drives y entretenimiento para todos los veraneantes y clientes del programa My Renault.

En el stand de Cariló se instaló una pista de Scalextric y hay un espacio para que los niños puedan armar una camioneta con Rasty, además de poder conocerse los cuatro principales lanzamientos de este año, que incluyen la gama de vehículos E-Tech 100% eléctricos (Kwid, Kangoo y Meganè) y realiza la avant-première de su nuevo B-SUV Kardian. Allí, como novedad la división Mobilize presenta un espacio exclusivo en el stand con las últimas novedades en movilidad, entre ellas su división de soluciones de carga de vehículos enchufables Mobilize Power Solutions.

Renault montó un circuito de Scalextrik en su stand de Cariló

En tanto en el parador de Kota Beach de Pinamar mañana habrá una clase de yoga a cargo de Agus Echegoyen y el 27 se hará un Foodie Sunset a cargo de Salva La Cocina. Ahí mismo se pueden realizar test drive y travesías por la arena a bordo de las pickups Alaskan y Oroch y del SUV Duster.

Finalmente, en el ingreso a Pinamar, al lado de la estación Axion de Av. Bunge e Intermédanos, instaló un Renault Care Service (lunes a lunes, de 10 a 13 y de 17 a 21), con servicios exclusivos para clientes Renault. Entre las principales prestaciones que podrán realizarse se encuentran: cambio de aceite y filtro, reparaciones menores, calibración de neumáticos y diagnóstico general de las unidades de los 25 puntos de control de mecánica ligera de los vehículos mediante el Renault Minuto Móvil. Además, hay una boutique móvil con merchandising oficial The Originals.

VOLKSWAGEN

Volkswagen tiene una propuesta ecológica este verano ya desde su stand: para su construcción se utilizó únicamente madera de reforestación y placas de plástico 100% reciclados obtenido de tapas de gaseosas, vasos de plástico, piezas de automóviles, etcétera; hierros modulares ya utilizados en otros espacios, e iluminación 100% LED. En cuanto a vehículos, se exhiben los nuevos Virtus y Saveiro así como el Polo GLS (de próximo lanzamiento) y los SUV Taos y Tiguan AllSpace y la pickup Amarok. También los visitantes podrán encontrar una unidad de la última edición de producción del Escarabajo. El espacio se puede visitar de hasta el 29 de febrero, de 18 a 00.

De la mano del programa Amarok Experto, se ofrecerán exclusivas clínicas de manejo en arena en su otro stand de La Frontera.

Volkswagen tiene un espacio exclusivo para chicos y también organizó una mini expo de autos clásicos

Además, hay actividades deportivas a bordo de las bicicletas de la marca en los bosques de Cariló (los lunes, miércoles y viernes), y un Kid’s Club de la mano de Shell, con una imponente estatua de Woody (el personaje de Toy Story) y shows de música en vivo que recrean las canciones más famosas de las películas de Pixar. También organizó por solo un día una mini expo de modelos clásicos de la marca.

Otra novedad es que cuenta con un exclusivo espacio (avenida del Libertador entre Helios y acceso La Frontera, en Pinamar Norte), donde expone sus vehículos comerciales y donde se encuentra una unidad de servicio móvil para que los usuarios de pickups o vehículos con tracción 4Motion puedan hacer un chequeo rápido y gratuito de las unidades para ingresar a la arena de forma segura.