Desde Detroit (especial para LA NACION). - La “F-150 Fest” fue el marco de presentación de la renovada camioneta del óvalo, que está cumpliendo 75 años de vida, en los cuales dentro de los últimos 46 se coronó como la más vendida entre las chatas en Estados Unidos, donde además lleva dos décadas siendo el modelo más patentado del mercado general. En el parque Hart Plaza, ubicado en la zona del Downtown de Detroit, Ford mostró en público el modelo 2024 de esta camioneta que actualizó su imagen, sumó algo de equipamiento, reforzó estructura y optimizó el rendimiento de potencia y torque de sus motores.

Por fuera no son tan marcados los cambios. Puntualmente, ciertos niveles de equipamiento incorporan parrilla con nuevo diseño y algún que otro detalle menor, como mayor grado de tonos negros en la versión Platinum, tanto por fuera como por dentro. También se advierten leves cambios en las luces LED delanteras en forma de “L” que se dividieron al medio, al igual que las ópticas traseras, ahora sin la “C” que las bordeaba.

Una novedad vinculada con la funcionalidad está el acceso a la caja, ya que además de la apertura tradicional, ahora el portón permite abrir hacia el lateral una parte y la restante hacia el otro, algo similar a una tranquera. Este sistema -denominado Pro Access Tailgate- permite acceder a la zona de carga sin la necesidad de abrir toda la puerta. Una solución muy útil, por ejemplo, para cuando se lleva un remolque enganchado y la tarea de ingresar a la caja se ve limitada.

Ford F-150

En lo que hace a lo estructural, esta renovada F-150 sumó refuerzos en el chasis de acero y en la carrocería, que sigue siendo de aluminio de tipo militar de alta resistencia. En el plano mecánico, los ingenieros del óvalo realizaron ajustes en toda la familia de motores con el fin de mejorar las curvas de potencia y par. Con esta revisión, según informa la marca, ganan en rendimiento a lo largo de toda franja de revoluciones y disminuyen el consumo.

En la Argentina el perfil de uso de una chata de este estilo apunta más a un espectro más recreacional o lúdico, pero en Estados Unidos es un vehículo que se usa como herramienta de trabajo, para el campo o para todo tipo de exigencia extrema. Es por eso que se estiró la capacidad de remolque para alcanzar 6.520 kilos, mientras que la de carga se elevó a 1113 kilos.

En lo que hace a dotación tecnológica, incorpora desde este restyling el sistema BlueCruise, un avanzado dispositivo de conducción autónoma (aspecto en el que la marca está trabajando fuertemente) que permite sacar las manos del volante en autopistas. Y en materia de conectividad se democratizó la enorme pantalla táctil de 12″ del sistema multimedia Sync4, ya que ahora se ofrece de serie en toda la gama. Mejoras en la paleta de servicios de la App FordPass y en la configuración del Head-Up Display, también figuran entre los ajustes. Además, la familia de la F-150 recibe ahora la opción Tremor, un poco más condimentada en estética y dotación, aunque sin llegar al extremo de la Raptor. Cambia básicamente el paragolpes delantero (que incluye un malacate) para mejorar el ángulo de ataque. Calza neumáticos off road y aumenta la capacidad de arrastre.

En el mercado norteamericano la marca ya toma pedidos de esta actualizada pick up, aunque las primeras unidades se comenzarán a entregar desde inicios de 2024. ¿Qué esperar para nuestro país? Es un hecho que va a llegar porque la filial local tiene intenciones de no bajarse del tren de modernización global de su gama, aunque aún no se confirmó una fecha o época, pero se estima que podría ocurrir hacia finales del año que viene.