Autos: cuánto más valen en la Argentina que en Brasil y en Chile

Comprar un auto 0 kilómetro en la Argentina es toda una aventura. La inflación lleva a cualquier modelo a precios inalcanzables para el ciudadano de a pie. Tanto es así que, según la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara), se necesitan 43 sueldos mensuales para hacer realidad el sueño de tener un vehículo recién salido de fábrica. Ese dato puede ser aún más desalentador: expresados en dólares, los modelos que se venden en el mercado local son más caros que en Brasil y Chile, por tomar dos referencias limítrofes.

Si bien para la cultura popular las comparaciones son odiosas, es innegable que los números gobiernan el mundo. Y esos números dejan en una situación comparativamente más desfavorable a los compradores de autos 0 kilómetro en la Argentina en contraste con los vecinos.

Según Acara, en octubre se vendieron en el mercado local 32.070 autos. Para tener una referencia válida de cuán oneroso es el desafío de adquirir un vehículo, una buena estrategia consiste en cotejar los precios de los 0 kilómetros más comercializados en la Argentina con los mismos modelos en las agencias brasileñas y chilenas.

Estableciendo el cálculo sobre la base de la cotización del dólar blue a $ 291, y según los precios de octubre que los concesionarios le brindaron como base a Acara, la variación de costos en contraste con Brasil va del 10 al 50% según el modelo considerado. En el caso de Chile (una economía abierta con bajos aranceles de importación a los productos extranjeros, que no produce autos), la diferencia trepa en los precios de mayor desproporción al 70%.

Según el último informe de Acara, los modelos más vendidos del mes pasado fueron: 1°) Fiat Cronos, 2802 unidades; 2°) Volkswagen Amarok, 1863; 3°) Peugeot 208, 1836; 4°) Toyota Hilux, 1792; 5°) Toyota Etios, 1657; 6°) Toyota Yaris, 1517; 7°) Toyota Corolla Cross, 1365; 8°) Ford Ranger, 1208; 9°) Renault Kangoo II, 1178; 10°) Volkswagen Polo, 1135.

El Toyota Etios ya no se vende en Brasil

Salvo el Toyota Etios, que se fabrica en Brasil pero solo se comercializa en el mercado argentino, y la Renault Kangoo II, el resto de los autos se vende en los tres mercados. El modelo de la empresa japonesa producido en la ciudad paulista de Sorocaba cuesta en el mercado local US$10.329 medido al blue. Mientras que el precio del vehículo comercial ligero de la compañía francesa es US$17.090.

Si fuera más fácil cruzar la frontera…

El Fiat Cronos, el auto que con mayor frecuencia sale de las concesionarias argentinas, cuesta US$12.465. De ser posible cruzar la frontera y adquirirlo en Brasil, se pagaría un 28% menos (US$9847) y, de hacerlo en Chile, el ahorro sería de 47%, ya que allí es posible conseguirlo a US$8585.

En este punto, es preciso hacer notar que no todas las versiones existen en las tres plazas, por lo que las comparaciones deben efectuarse con los modelos más cercanos en términos de características de motorización y de confort.

Fiat Cronos, más caro en dólares en la Argentina

También es cierto que no resulta realista plantearse la posibilidad de hacer ese viaje de compras. Para llegar a la Argentina desde cualquier punto del exterior conduciendo un auto 0 kilómetro es necesario presentar un certificado de residencia en el que conste un domicilio en el extranjero durante los últimos dos años. Entonces, el viaje será imaginario.

En el caso del Peugeot 208, el tercero en el ranking de Acara de 0 kilómetros más vendidos en el décimo mes de 2022, la Argentina también corre en desventaja. Es preciso desembolsar US$13.224 contra US$9538 (Brasil) y US$9158 (Chile).

Peugeot 208, otro de los ejemplos que salen más caro en la Argentina medido en dólares

Toyota dejó de comercializar el Toyota Etios en Brasil para privilegiar la venta del Yaris, que es el cuarto modelo más popular en la Argentina. Aquí se paga por él US$15.673 y en Brasil, US$11.406. En Chile se vende una versión con un motor más pequeño (1,5 en comparación con el 1,6 de los otros dos mercados) a US$9182.

La marca japonesa tiene entre sus modelos más emblemáticos el SUV mediano Corolla Cross. Tomando como referencia la versión más barata en cada uno de los tres países contemplados, en la Argentina se paga US$22.635 contra US$31.758 de Brasil y US$12.881 de Chile.

Toyota Corolla Cross, más barato en dólares en la Argentina que en Brasil

La tradicional cuenca titulada Dos puntas dice en su letra que “Cuando pa’ Chile me voy/Cruzando la cordillera/Late el corazón contento/Una chilena me espera”. En términos del mercado automotor, también aguarda el modelo más barato del Volkswagen Polo. La unidad que cuenta con motor 1.6 se vende a US$ 11.881, bastante más accesible que los US$15.680 que se abonan en Brasil y los US$16.093 que se necesitan en la Argentina.

Las pick ups

La pick up más vendida de la Argentina en octubre, la VW Amarok, cuesta en estas latitudes US$27.389 y es uno de los pocos vehículos más baratos que en Brasil, donde vale US$28.666 (5% más). En Chile, en cambio, solo hay que pagar US$20.419 billetes con la imagen de George Washington.

La Volkswagen Amarok cuesta menos en dólares en la Argentina que en Brasil

Dentro de este segmento, la Toyota Hilux que en Brasil cuesta US$48.878, en la Argentina sale US$42.996. En tanto que la Ford Ranger cuesta en nuestro país 10% más que en Brasil (US$30.738 contra US$27.842). Del otro lado de la cordillera es más difícil trazar la comparación, pues no están disponibles los mismos modelos. Pero hasta la versión más cara, la Ranger Raptor, es más barata (US$28.011) que en la Argentina.

Uno de los motivos que explica estas diferencias de precios, además de las variaciones cambiarias, es la carga impositiva: en la Argentina, se calcula que el 54% del valor de un auto corresponde a impuestos. Entre ellos, el distorsivo tributo “al lujo”, impuesto interno que carga con el 20% y el 35% a modelos que no necesariamente son de alta gama.