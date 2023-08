escuchar

A lo largo de su historia como país productor de vehículos, de las plantas radicadas dentro del territorio han salido siluetas de todo tipo. Sedanes, deportivos, rurales, camionetas, SUV, furgones y hatchs, además de camiones y buses, prácticamente todas las categorías del rubro automotor tuvieron al menos un exponente con el sello made in Argentina. Con el paso de los años, la producción se fue enfocando paulatinamente hacia el plano de los llamados “comerciales”, categoría o rango que aglutina a pick ups y utilitarios, ya sea furgones chicos o medianos para carga, o para llevar pasajeros.

Ya sea por estrategias globales o cambios de timón ante una coyuntura, ambos fueron avanzando casi a la par. En el caso de las camionetas, ganaron presencia en las fábricas locales que paulatinamente fueron abandonando otra categoría que tuvo un fuerte arraigo por estas tierras como fue la de los medianos, caso Renault con el Fluence o Ford con su Focus, por nombrar a dos compañías que hoy producen pick ups.

La del rombo es nueva en el tema; su socia Nissan directamente debutó aquí como productora en esa categoría (comparten la planta de Santa Isabel, Córdoba); Ford ya lleva 26 años con su Ranger en General Pacheco (antes tuvo la F100), al igual que Toyota, mientras que Volkswagen suma poco más de una década dentro del rubro. Más allá de que por su fortaleza agrícola-ganadera, con sus grandes extensiones y la intensa actividad rural, la Argentina ha sido un histórico muy buen cliente de camionetas y hoy también se puede decir que ya cuenta con tradición como fabricante. Identificado como “el país de las pick ups”, hoy se ubica como el cuarto productor a nivel mundial y primero en Latinoamérica. Y en el plano de los utilitarios también tiene una vasta experiencia en su haber. A saber: Partner y Berlingo son producidos por Peugeot y Citroën en El Palomar desde fines de 1998 (por entonces bajo el paraguas de SEVEL); en Santa Isabel, Renault hace lo propio con Kangoo desde hace casi 25 años; mientras que Mercedes-Benz hace Sprinter en su planta de Virrey del Pino desde 1996.

Mercedes-Benz Sprinter, el modelo que produce la automotriz alemana en su planta de Virrey del Pino

Hoy, nueve de los 18 modelos que salen de plantas locales son utilitarios y chatas. Y en el mediano plazo se sumará un nuevo exponente por cada bando, uno de Renault y otro de Toyota. Por esto y porque la categoría autos va a perder al Cruze (GM confirmó que deja de fabricarlo en Rosario a fin de año), serán decididamente mayoría. De este modo, las plataformas con la versatilidad necesaria para convertirse en un vehículo de uso dual, con aptitudes para trabajo y familia, se afirman como tendencia en el perfil productor de la Argentina, que podría encontrar nuevas oportunidades de reforzar su faceta de exportador .

Peugeot Partner, uno de los dos utilitarios -con Citroën Berlingo- que hace Stellantis en El Palomar

Después está la discusión en el plano de la integración de piezas de origen nacional o regional para atribuir a tal o cual vehículo el catálogo de más o menos argentino. De acuerdo a fuentes sectoriales, el 70% de los modelos que se producen actualmente están adheridos a la Ley de Autopartes que exige un piso del 30% de contenido local. Sin embargo, son varios los que están por arriba del 35/40%. El alfiler clavado en el planisferio junto a Brasil, como exponentes industriales del hemisferio sur, tiene una primera lectura a nivel macro que indica que las automotrices adjudican a la zona un valor importante dentro de su estrategia mundial y con marcada inclinación hacia los vehículos comerciales, esquema en el que ambos países se complementan.

Escenario actual de los hechos en casa

Hilux, Ranger, Amarok, Alaskan y Frontier, del lado de las camionetas, todas de una tonelada de capacidad, en general con gamas amplias en variedad contando mecánicas, transmisiones, tipo de tracción e, incluso, cabina, ya sea simple o doble. La única que no se fabrica en el país es la Chevrolet S10, que viene desde Brasil para participar de esta generosa porción de mercado (representa un poco más del 25% del total), donde se libra una de las peleas más encarnizadas. En 2022 se produjeron 252.482 pick ups medianas, lo que significó un crecimiento de 10,2% respecto a los 229.177 vehículos de 2021. De ese total, casi un 70% fue destinado a la exportación.

Toyota Hilux, la pick up que lidera en producción y ventas Gaston Colla Fotografia

¿Y qué hay del lado de los utilitarios? ¿Cuáles son las chances que tienen los comerciales carrozados de escalar en importancia tal como lo hicieron los que tienen caja? En sus filas están los mencionados franceses de Stellantis, el de Renault y el de Mercedes-Benz, todos con variantes furgón para carga, los mixtos –combinan algunas plazas con espacio de carga-, y los orientados directamente a los pasajeros, mientras que la marca alemana goza del plus de ofrecer configuraciones chasis de su Sprinter.

En lo que hace a patentamientos locales, Kangoo es el que manda desde un largo tiempo. Ha vendido más de 315.000 unidades desde 1999, contando todas las versiones: furgón, familiar y el eléctrico, que llega importado. Ya en el acumulado de este primer semestre alcanzó el 57% de participación en la categoría y, a todo esto, sigue ampliando su cartera de clientes del exterior sumando nuevos destinos. En Europa es otra generación la que se vende y por el momento no hay una confirmación oficial de parte de la marca respecto a una renovación para el modelo hecho acá, pero todo indica que no debería haber inconvenientes para que esta planta esté en los planes para ese recambio.

Siguiendo el orden del mercado doméstico, Sprinter es el que se ubica en segundo lugar en ventas. Fueron más de 17.400 unidades las que la automotriz germana produjo en 2022 de este modelo que atraviesa su tercera generación y al cual se le asigna un decidido rol “for export”, principalmente a Brasil, además de otros países de América Latina, y también algunos envíos a EE.UU. Se produce en versiones Furgón, Furgón Mixto, Combi, Chasis y Minibús.

Ford Ranger, nueva generación de la pick up mediana del óvalo lanzada este año y una de las grandes apuestas del sector en materia de exportación

En el caso de los franceses de Stellantis, tanto Partner como Berlingo cuentan con un poco más del 45% de contenido de piezas de origen local. De los dos es el de Citroën el que tiene mayor peso en la producción local (Peugeot se enfoca más en 208), que en julio registró un total de 6200 unidades (5700 de furgón y 500 de pasajeros), mientras que en ventas marcha con un acumulado –enero a julio- de 3400 unidades (entre ambos), ubicándose como tercer utilitario en el ranking. Este segmento representa más del 40% de la facturación total de la marca del doble chevrón, donde participa también con Jumpy y Jumper que llegan importados. Es una franja de la industria atractiva, y por eso siempre tiene puertas abiertas para algún nuevo proyecto, por más que hoy los SUV sean altamente competitivos en lo que hace a rentabilidad.

Según los datos de ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores), el mes de julio cerró con 24.742 comerciales livianos (pick ups y utilitarios) producidos localmente, llevando al acumulado (enero-julio) a alcanzar las 173.809 unidades (van 171.222 entre autos y SUV), más de un 15% respecto al mismo período del año pasado.

Dos que se sumarán y uno en suspenso

La categoría de los modelos con caja sumará otro exponente de la mano de Renault. Será un escalón por debajo de las medianas, en el segmento de media tonelada, que permitirá ampliar el perfil exportador de la compañía. Posiblemente entre en producción en la segunda mitad de 2024 para salir al ruedo como reemplazo de la actual Oroch. El modelo también tendrá su variante con el logo de Nissan y su incorporación implicará un aumento de producción y la eventual implementación de un tercer turno. La planta de Córdoba será el único centro de producción de este modelo que será exportado a países de la región, y al cual la marca francesa le deposita una gran confianza comercial, atribuida principalmente a que hoy la oferta en ese segmento del mercado es limitada, a que mucha gente está dispuesta a inclinarse por una camioneta con esa capacidad debido a que no necesitan cargar una tonelada, y a que también una buena porción de público ve a este tipo de productos como una alternativa a los SUV.

Volkswagen Amarok, otra de las pick ups medianas protagonistas del mercado, que tendrá un restyling profundo en 2024

De este modo, tanto por versatilidad como por equipamiento, entienden que irán ganando presencia a un precio más conveniente respecto a las medianas, con las que comparten el beneficio de pagar el 10,5% de IVA por ser utilitario, razón que también las exime del impuesto al lujo. De cara al futuro es muy probable que la marca se centre exclusivamente en pick ups y furgones, desplazando a Sandero, Stepway y Logan, los otros modelos que hoy fabrica. Mientras tanto, la firma francesa sigue trabajando en sus planes para exportar Alaskan.

Del lado de los comerciales carrozados será Toyota quien sume otro jugador a la cancha: el Hiace. Con este modelo, que actualmente llega importado desde Japón, la marca abre un nuevo capítulo en el plano productivo desde la faceta de ensamblaje, ya que tomará forma bajo la modalidad IKD (el Gobierno implementará un nuevo régimen automotor), es decir, se montan piezas que vienen en kits desde Japón. Aunque no llegue a ser una producción integral, pasará a ser el tercer modelo en la cadena de Zárate, desde una nueva nave destinada al armado en sus versiones L2H2 y Commuter (de pasajeros), a partir de enero de 2024.

Otra que viene sonando fuerte es una nueva pick up de parte de Stellantis para sumar a la línea de montaje de Ferreyra (Córdoba) de donde sale el Cronos, aunque no hay una información oficial que supere la barrera de los trascendidos o expresiones de deseo. Lo cierto es que el consorcio buscará hacer foco en los espacios de mercado donde vea mayor rentabilidad, por eso no es casualidad que RAM tenga cada vez más presencia en Brasil.

En esa búsqueda constante de radicar plataformas versátiles que convivan de la manera más sustentable posible con los costos de producción en cada país, su mano de obra y las oportunidades que tienen en base al mercado doméstico y al de exportación, la región siempre está en la lupa. Y por más que el grueso de la tracción se lo lleva Brasil, la Argentina siempre está en ahí, con chance y capacidad productiva disponible para recibir alguna nueva estructura. La clave, claro está, pasa por reforzar la faceta como exportador. Ahí está el desafío.