Ron DeSantis firmó una ley que podría beneficiar a quienes buscan comprar un auto en Florida: cuándo entra en vigor

El lunes, el gobernador Ron DeSantis promulgó 16 normas, entre las cuales hay una vinculada a la compra y venta minorista de vehículos en el estado. Bajo el título “Ley de Acuerdos de Protección del Valor de los Vehículos” se establecen los requisitos de los acuerdos económicos que pueden pactarse en los contratos para la transacción.

La Ley SB 902 de “Acuerdos financieros para la venta minorista de vehículos motorizados” obtuvo aprobación unánime en el Senado floridense y modifica los estatutos estatales relacionados con las ventas minoristas a plazos para este tipo de bienes. La norma entrará en vigor a partir del próximo 1° de octubre.

Ron DeSantis firmó la ley SB 902 de “Acuerdos financieros para la venta minorista de vehículos motorizados” jdpower.com

En la sección 3 se establece la creación de la Ley de Acuerdos de Protección del Valor de los Vehículos de Florida, que incluye restricciones en estos acuerdos respecto al tipo de cargos, ciertas ventas condicionales, ventas con cobertura duplicadas y otros elementos.

Acuerdos de protección de valor de los vehículos en Florida: qué son y cómo los afecta la nueva ley

Los acuerdos de protección de valor de vehículos (VVAP, por sus siglas en inglés) son acuerdos contractuales que “proporcionan un beneficio para la reducción de una parte o la totalidad del saldo deudor del acuerdo de financiación actual del titular del contrato” en caso de que “se produzca un acontecimiento adverso como la pérdida, el robo, los daños y la obsolescencia”. En otras palabras, se trata de un resguardo para el comprador en caso de que ocurra algo inesperado que afecte las condiciones iniciales del contrato. Entre los detalles de la nueva regulación, se establece que:

Cualquier importe cobrado o financiado para un VVAP no se considera un cargo financiero o interés y debe indicarse por separado en el acuerdo de financiación y en el VVAP del vehículo.

La extensión del crédito, los términos del crédito o los términos de la venta o alquiler del vehículo motorizado relacionado no pueden estar condicionados al pago o financiación por parte del consumidor de ningún cargo por un VVAP. Sin embargo, un VVAP puede ser descontado o dado sin cargo en relación con la compra de otros bienes o servicios no relacionados con el crédito.

Los detalles de la ley SB 902 de Florda Shutterstock

El proveedor podrá utilizar un administrador u otra persona designada para administrar un VVAP.

Un VVAP no podrá venderse a ninguna persona a menos que se le haya proporcionado o se le proporcione acceso a una copia de dicho acuerdo de protección del valor del vehículo en un plazo razonable tras la venta de dicho acuerdo.

No se podrá vender un VVAP si la cobertura duplica la de otro acuerdo de protección del valor del vehículo vendido a una persona o si duplica la de un producto de protección de activos garantizado.

Los requisitos que debe cumplir el proveedor para un VVAP

Además, en términos de seguridad financiera para el comprador, se aclara que cada proveedor deberá realizar una de las siguientes acciones:

Asegurar todos sus VVAP bajo una póliza que pague o reembolse al titular del contrato en caso de que el proveedor incumpla sus obligaciones en virtud del acuerdo. El asegurador debe tener licencia o estar autorizado o ser elegible para hacer negocios en este estado.

Estos son los requisitos que deben cumplir los proveedores en los VVAP Slava Dumchev - Shutterstock

Mantener una cuenta de reserva financiada para sus obligaciones en virtud de sus contratos emitidos y pendientes en este estado. Las reservas no pueden ser inferiores al 40% de la contraprestación bruta recibida, menos las reclamaciones pagadas, en la venta del acuerdo de protección del valor del vehículo para todos los contratos en vigor en este estado. La cuenta de reserva debe consistir en uno de los siguientes elementos:

Una fianza emitida por un aval autorizado.



Valores del tipo elegible para depósito por aseguradores.



Dinero en efectivo.



Una carta de crédito emitida por una institución financiera calificada.

Mantener (solo o junto con su empresa matriz) un patrimonio neto o capital contable de US$100 millones

Qué pasa si no se cumple con la nueva normativa en Florida

La Ley de Acuerdos de Protección del Valor de los Vehículos de Florida prevé sanciones para el proveedor, administrador o cualquier otra persona que intencionalmente viole los artículos y disposiciones de la nueva regulación. El incumplimiento se considera infracción no penal y es punible con una multa que no exceda los US$500 por infracción y no más de US$10.000 en total para todas las infracciones de naturaleza similar.

