escuchar

Tal explican los analistas del sector, cuando el mercado de 0km está distorsionado, las repercusiones se sienten en el de usados. En un contexto de incertidumbre económica, brecha cambiaria, dificultad para importar unidades nuevas y faltante de stock, la gente suele volcarse a comprar un auto usado por dos motivos: en primer lugar, porque resulta ser una gran reserva de valor y, por el otro, comprar un vehículo que ya tuvo dueño ahorra tiempos de espera, cuotas impredecibles y valores cambiantes.

En septiembre, se registraron 1.258.507 transferencias de usados, 11,4% menos que en agosto, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En el acumulado de los nueve meses del año, no obstante, las ventas de usados cerraron 4% arriba en la comparación con el mismo período de 2022.

Al poner la lupa en los modelos, la tendencia no cambia. Hace años que se ven a los mismos nombres desfilar por el ranking y es común ver a los Chevrolet Corsa y Classic junto a los Volkswagen Gol y Gol Trend; o evidenciar que hay cinco Ford en la lista de los diez más vendidos. Las novedades reales están en los precios. Conforme pasa el tiempo, los límites se desdibujan y si antes era posible encontrar usados por $1.5 millones, hoy se cuentan con los dedos de una mano los que no pasan la barrera de los $3 millones.

Por ejemplo, los ya mencionados hermanos de Volkswagen. Se computan juntos, dado que el Gol Trend es la continuación del Gol (ya no se fabrica, su sucesor en la actualidad es el Polo Track), motivo por el cual encabezan la lista de los más vendidos en septiembre, mes que cerraron con 9024 transferencias. Ahora bien, para hablar de valores, hay que mirarlos por separado.

El Volkswagen Gol, uno de los más buscados

Si del Gol se trata, prácticamente todos los fabricados del 2009 en adelante superan los $3 millones. Los que quedan por debajo, lo hacen por diferencias mínimas como ocurre con el 1.4L Power de tres puertas, fabricado en 2012 y cotizado en $2.970.000. Su sucesor no corre con la misma ventaja: del Gol Trend solo hay un modelo que se consigue por menos. Se trata de aquel con un motor 1.6 y cinco puertas, fabricado en 2009 y vendido en $2.989.000.

Con los Chevrolet Corsa y Classic pasa lo mismo. Juntos vendieron 5066 unidades en el mercado de usados durante septiembre y la variación de generación también genera diferencia en los valores. Para dar mayor claridad: casi todos los modelos fabricados en 2009 del Corsa están por debajo de los $3 millones e incluso se pueden encontrar versiones de 2010, como el 1.4 Classic GL; sin embargo, del Corsa Classic solo quedan dos: el 1.4 LS City de 2010, a $2.985.000 y el 1.4LS de ese mismo año, a $2.687.000.

No quedan versiones del Renault Clio Mio por debajo de $3 millones en el mercado de usados

Bajando un poco de posición en el ranking, aparece el Renault Clio, el cual contabilizó 3574 transferencias el pasado mes. Buenas noticias para quienes quieran uno de estos ya que hay opciones de 2009, 2010, 2011 y 2012 por menos de $3 millones, siempre hablando del modelo base. Del Clio Mio no quedan por debajo de ese número.

Más modelos, pero menos debajo de los $3 millones

Para seguir enumerando hay que prestar atención a lo que ocurre con los Ford Fiesta, Ecosport y Ka así como con el Fiat Palio. La tendencia en esta lista de vehículos no varía mucho en relación a lo antes mencionado, pero forman parte de los más vendidos no solo en el último mes sino en lo que va del año.

La versión más barata del Ford Ecosport corresponde a uno fabricado en 2009 y está cerca de los $4 millones LA NACION

Nuevamente hay que poner la lupa en los fabricados en 2009: solo de ese año quedan opciones para comprar un Ford Fiesta por $2,8 millones o $2,9 millones (las versiones Energy o Ambiente) y lo mismo pasa con el Ford Ka, donde solo figuran el Fly Viral 1.0 y el Fly Plus por debajo de los $3 millones. Con el Fiat Palio pasa algo similar, pero aparece una versión de 2010 a $2.958.000, de lo más moderno que se puede conseguir. El Ford Ecosport no tiene variables más baratas que el 1.6 XL Plus, fabricado en 2009 y cotizado en $3.866.000.

Pick ups usadas: ¿quedan por menos de $3 millones?

Las listas de ventas de autos usados incluyen, obviamente, a las pick ups. La Toyota Hilux es sin dudas la gran ganadora de este segmento e incluso ha sabido colocarse dentro de los primeros puestos de todo el mercado de segunda mano. Tiempo atrás, cuando se relevaban estas mismas listas de precios, era posible encontrar algún modelo que ronde los $3 millones tomados de referencia. Sin embargo, ya no queda ninguna pick up por debajo de ese monto.

Las más destacadas son la ya mencionada Hilux, la Ford Ranger y Volkswagen Amarok, que ocupan un cómodo lugar dentro de los diez modelos más vendidos de este mercado. Para buscar opciones baratas también hay que ver las fabricadas hace 14 años. La más barata de las tres es la versión 2.3 XL Plus, con tracción 4x2, fabricada en 2009 por la automotriz del óvalo. Se vende en $4.752.000.

La Toyota Hilux es la pick up más vendida en el mercado de usados

Las otras dos escalan en precios.para La versión Start TDI 4x2 de la alemana (hecha en 2010) figura a $5.940.000 y la TD STD con tracción 4x2 modelo 2009 de Hilux, a $6.465.000. Vale aclarar, por último, que todos los precios expresados en esta nota corresponden a un relevamiento hecho por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) que se basa en transacciones hechas por agencias de compraventa de usados. Esto quiere decir que toda operación entre particulares queda excluida, motivo por el cual puede variar el valor si se trata mano a mano con otra persona.

Temas Autos usados