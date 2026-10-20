Cada cuántos kilómetros hay que cambiar las pastillas de freno del auto

El sistema de frenos es uno de los componentes más determinantes en la seguridad y el rendimiento de un auto, ya que incide directamente en la estabilidad, la capacidad de respuesta y el control al conducir. Ahora bien, a la hora de definir la vida útil de las pastillas, los expertos coinciden en que no existe un kilometraje fijo para realizar el cambio.

En promedio, la duración de este elemento de fricción oscila en un rango sumamente amplio desde los 6000 hasta los 100.000 kilómetros, según cada fabricante.

No obstante, la recomendación técnica general indica hacer un primer control preventivo a los 25.000 kilómetros. A partir de allí, los mecánicos aconsejan chequear las piezas cada 5000 a 10.000 kilómetros. En tanto, para vehículos de mayor exigencia, especialistas sugieren revisar el sistema cada 10.000 a 15.000 kilómetros (o una vez al año) y efectuar el recambio entre los 25.000 y 30.000 kilómetros.

En ese sentido, la durabilidad del compuesto frotante depende del entorno y los hábitos al volante:

Ciudad vs. ruta: los autos que transitan por rutas sufren un desgaste menor por la marcha constante; en cambio, el tránsito pesado de ciudad obliga a frenar hasta tres veces por cuadra, una rutina muy nociva.

los autos que transitan por rutas sufren un desgaste menor por la marcha constante; en cambio, el tránsito pesado de ciudad obliga a frenar hasta tres veces por cuadra, una rutina muy nociva. Estilo de conducción: frenar de forma gradual y anticipada prolonga la vida útil del sistema; por el contrario, clavar los frenos bruscamente genera un deterioro prematuro.

frenar de forma gradual y anticipada prolonga la vida útil del sistema; por el contrario, clavar los frenos bruscamente genera un deterioro prematuro. Tracción delantera: las pastillas del eje frontal se desgastan más rápido que las traseras; cabe destacar que unidades modernas incluyen sensores en la computadora de a bordo que alertan cuándo sustituirlas.

Así lucen las pastillas de freno Palitsyn Evgenii - Shutterstock

Cinco señales de alerta para acudir al mecánico

Para evitar daños en otros componentes clave del sistema (como la deformación o deterioro de los disco) y prevenir una peligrosa pérdida en la capacidad de detención, es vital estar atento a los primeros síntomas de falla antes de que la situación empeore.

El indicio más común suele manifestarse a través del oído: la aparición de ruidos agudos o un chillido metálico al pisar el pedal advierte que la capa de fricción ha alcanzado su límite tolerable de uso. Del mismo modo, la presencia de vibraciones, temblores o irregularidades en el pedal al accionar el freno deja en evidencia que el conjunto mecánico no está funcionando de manera idónea.

Existen sistemas de alerta que advierten cuando las pastillas de freno están desgastadas Shutterstock

A estas alertas físicas se suma la alteración directa en la sensibilidad y respuesta de la conducción. Experimentar lo que técnicamente se conoce como un pedal “esponjoso”, en el que se requiere ejercer mucha más fuerza de la habitual para detener el auto, refleja un estado de desgaste sumamente avanzado.

Asimismo, al realizar un chequeo técnico desmontando la rueda, constatar un espesor demasiado fino en el compuesto frotante o notar que la ranura central de guía ya no logra distinguirse a simple vista indica que el recambio es inminente. Por último, registrar una mayor distancia de frenado o constatar que el vehículo demora más metros de los previstos en parar del todo exige acudir de inmediato al taller para garantizar el control seguro sobre el automotor