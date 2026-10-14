Cuánto cuesta el Toyota Yaris en octubre 2026

El Toyota Yaris, el modelo más accesible de la automotriz líder en ventas del mercado argentino, registró 1031 patentamientos en septiembre y acumuló 9346 unidades en el año, lo que representó una caída del 64,1% respecto del mismo período de 2025, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este hatchback, que el año pasado cerró como el segundo modelo más patentado, detrás de la Hilux, registró este año una fuerte caída en sus ventas, en un contexto en el que Toyota amplió su oferta con el Yaris Cross, su SUV compacto, que alcanzó los 1549 patentamientos en septiembre y se ubicó en el sexto lugar del ranking mensual. La Hilux, por su parte, encabezó la lista con 3036 unidades patentadas durante ese mes y acumuló 24.171 en lo que va del año, por lo que se mantiene en la cima del ranking anual.

De esta manera, la automotriz japonesa configuró los precios de la siguiente manera para octubre con un aumento del 1,7%:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $36.315.000

$36.315.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $40.340.000

$40.340.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $43.255.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

El presente de la industria automotriz

Si bien el Yaris registró una caída del 64,1% en sus patentamientos durante los primeros nueve meses del año, el mercado automotor argentino también atraviesa una contracción, aunque menor, del 13%. En septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 10,7% más que en agosto, pero un 11,4% menos que en el mismo mes de 2025.

Con estos resultados, entre enero y septiembre se registraron 435.493 unidades, frente a las 500.497 contabilizadas durante el mismo período del año pasado. Así, el mercado acumula una caída interanual del 13%.

En septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 10,7% más que en agosto OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

En esta línea, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad. El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”.

Por su parte, con concluyó: “Este fenómeno será abordado con especial análisis en la primer expo de autos chinos que se realizará el fin de semana y donde estaremos presentes para acompañar a los concesionarios a ser competitivos en esta nueva realidad. La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”.