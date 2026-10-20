Cadillac podría llegar a la Argentina: cómo son los tres SUV que vende en la región

La industria automotriz local experimentó en los últimos años una importante llegada de nuevas marcas, mientras que otras todavía preparan su desembarco. Es ese el caso de Cadillac, ya que General Motors (GM) confirmó la intención de traer su marca de lujo a la Argentina como parte de su estrategia de expansión en Sudamérica, donde comenzó a comercializar sus vehículos en Brasil este año.

“Cadillac es una marca icónica de General Motors y estamos muy contentos de llevar una marca nueva a una región que tradicionalmente es de Chevrolet porque estamos hace 101 años allí. Siempre enfocando en la marca Chevrolet, que es una de las que tienen una red más amplia en la región”, comentó Fabio Rua, vicepresidente de General Motors Sudamérica, quien agregó: “Empezar con una marca nueva sabemos que es un reto gigante, que es una marca de nicho y no tenemos la misión de tener la misma capilaridad con Chevrolet. Entonces empezamos con disciplina, con responsabilidad y con tres puntos de venta en Brasil, donde ya se comercializan los modelos Optiq, Vistiq y Lyriq”.

A su vez, señaló que tienen buenas perspectivas de ampliar la presencia de la marca en la región y destacó que la Argentina es el segundo mercado más importante para General Motors en Sudamérica, después de Brasil. En ese sentido, sostuvo que sería natural que, si avanzan los estudios correspondientes, Cadillac también llegue al mercado argentino.

Si bien todavía no hay una fecha definida, Rua se mostró optimista y destacó que el acuerdo con los Estados Unidos, que contempla la aceptación de los estándares de seguridad norteamericanos y establece cupos diferenciales en comparación con otros países de la región, facilitaría la llegada de la marca. “Sin haber definido eso es imposible, porque si no aceptan los estándares de seguridad, tenemos que hacer adaptaciones para los mercados y las adaptaciones son costosas”, explicó.

Además, señaló que sería la primera vez en la historia moderna que existe la posibilidad de comercializar en el país vehículos fabricados en los Estados Unidos, lo que abre grandes oportunidades para las marcas del grupo General Motors. En ese sentido, también confirmó la intención de traer nuevas unidades de Chevrolet a la Argentina si las condiciones del acuerdo comercial con los Estados Unidos resultan favorables.

Cómo son los modelos que Cadillac vende en la región

Aunque aún no se definió la fecha exacta de desembarco ni la nómina de modelos con la que Cadillac arribaría al país, la intención de la marca y su estrategia global se mantienen firmes. En ese marco, resulta clave analizar los tres SUV que la firma ya comercializa en la región, tomando como referencia las especificaciones técnicas oficiales divulgadas en los Estados Unidos.

En su gama convencional, el Cadillac Optiq se presenta como un SUV compacto 100% eléctrico equipado con un paquete de baterías de 85 kWh de energía utilizable. En el mercado norteamericano tiene en una variante de tracción trasera (RWD), con un motor de 315 HP y 450 Nm de torque, así como en una opción de tracción integral (AWD) de doble motor que eroga 440 HP y 675 Nm de torque.

Estas cifras corresponden a las versiones convencionales y no a la variante deportiva Optiq-V, que alcanza los 519 HP de potencia y 650 lb-ft de torque (aproximadamente 881 Nm) en el modo Velocity Max.

Cadillac Optiq Photographer: Tyler Gourley - Agency: 72andSunny

En materia de rendimiento y autonomía estimada, la versión RWD alcanza hasta 317 millas (aproximadamente 510 kilómetros) con una carga completa, mientras que la variante AWD registra 303 millas.

En términos de dimensiones, el Cadillac Optiq alcanza los 4826 mm de largo total y una distancia entre ejes de 2946 mm. Para el año modelo 2027, la gama convencional incorpora nuevas tonalidades exteriores como Sandstone. Según información oficial de la firma, estas especificaciones corresponden al mercado estadounidense.

Por su parte, el Cadillac Lyriq es un SUV 100% eléctrico que, para el año modelo 2027, cuenta con un paquete de baterías de 102 kWh de capacidad. Según información oficial de la firma, cuenta con una configuración de tracción trasera (RWD), que desarrolla 365 HP y 441 Nm de torque, y otra de tracción integral (AWD), con dos motores que entregan 515 HP y 610 Nm de torque.

Estas cifras corresponden a las versiones convencionales, mientras que la variante deportiva Lyriq-V alcanza los 615 HP en el modo Velocity Max.

En materia de autonomía, la versión RWD alcanza hasta 326 millas (aproximadamente 525 kilómetros de autonomía), mientras que la versión AWD registra hasta 319 millas (unos 513 kilómetros) con el sistema de carga estándar de 11,5 kW. En términos de dimensiones, el Cadillac Lyriq mide aproximadamente 4996 mm de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 3094 mm.

Cadillac Lyriq-V

En cuanto a sus novedades para el año modelo 2027, el Lyriq incorpora en sus versiones convencionales la toma de carga bajo el estándar NACS (North American Charging Standard). En materia de diseño y acabados para la región norteamericana, la paleta de colores exteriores añade las tonalidades Cashmere y Blue Graphite Tricoat.

Para el habitáculo, suma molduras decorativas en aluminio cepillado Shadow y nuevas opciones de tapizado en cuero Nappa en colores Kona Brown Sauvage con detalles Sheer Gray y Black Nappa con acentos Sky Cool Gray, disponibles en las versiones Signature Luxury y Signature Sport. Estos detalles corresponden a la información oficial de Cadillac para el mercado norteamericano.

En el caso del Cadillac Vistiq, el modelo está configurado como un SUV eléctrico de mayor tamaño y tres filas de asientos, con capacidad para siete pasajeros. Según información oficial de la firma, equipa dos motores eléctricos y un sistema de tracción integral (AWD), con una potencia máxima de 615 HP y un torque de 881 Nm cuando se activa el modo Velocity Max. Estas cifras corresponden a la gama convencional del Vistiq y no a una variante deportiva específica. Su paquete de baterías cuenta con una capacidad de 102 kWh y su autonomía estimada alcanza las 305 millas (aproximadamente 491 kilómetros) con el sistema de carga estándar de 11,5 kW.

En lo que refiere a sus dimensiones: mide unos 5220 mm de largo total y tiene una distancia entre ejes de 3099 mm. Al igual que el Lyriq, la variante correspondiente al año modelo 2027 incorpora una toma de carga nativa NACS para la red de carga norteamericana.

Cadillac Vistiq

Para el año modelo 2027, la automotriz suma a la oferta de pintura exterior los colores Cashmere, Adobe Frost y Blue Graphite Tricoat, junto con un acabado en negro brillante (Gloss Black) para la moldura superior de la parrilla delantera. En el interior, el nivel de equipamiento Premium Luxury estrena una combinación de tapizado en color negro con costuras y vivos blancos en contraste.