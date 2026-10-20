Una automotriz adelantó los tres SUV que llegarán a la Argentina gracias al acuerdo con EE.UU.

General Motors formalizó su intención de sumar a su portfolio local tres SUV que planea importar “cuando las condiciones del acuerdo comercial con los Estados Unidos sean favorables”. Serían, los Chevrolet Traverse, Tahoe y Suburban, tres propuestas de gran volumen que representan los escalones más altos de la marca norteamericana dentro de los segmentos D, E y F.

Los vehículos se convertirían así en consecuencia directa del entendimiento entre ambos países que contempla un cupo de 10.000 unidades que ingresarían a la Argentina sin pagar el arancel extrazona del 35%.

“La expectativa es que sean bien aceptados en la Argentina, pero son tres modelos de nicho. Los mayores volúmenes siguen correspondiendo a los vehículos que fabricamos en Brasil y la Argentina, mientras que estos modelos pueden representar propuestas diferentes dentro de Chevrolet”, explicó Fabio Rua, Vicepresidente y Director de Comunicaciones de General Motors Sudamérica.

Respecto de una posible fecha de llegada, Rua señaló que todavía necesitan certidumbre regulatoria por parte de los gobiernos. “Aún estamos negociando la implementación. Primero se anunció el acuerdo y ahora estamos negociando cómo se llevará a cabo. Es un proceso que ojalá se resuelva rápidamente. Una vez que tengamos las garantías necesarias, podremos tomar nuestras decisiones”, sostuvo.

Chevrolet Traverse

El Chevrolet Traverse es un SUV monocasco perteneciente al segmento D (y el más pequeño de los tres modelos mencionados), equipado con tres filas de asientos y un nivel de terminación orientado al confort familiar de alta gama.

Chevrolet Traverse High Country

Debajo del capot está impulsada por un motor naftero turbo de 2.5 litros de 4 cilindros que entrega 332 CV de potencia y un torque de 442 Nm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades de doble embrague y tracción integral inteligente AWD.

En términos de dimensiones, alcanza los 5200 mm de largo, 2022 mm de ancho, 1795 mm de alto y 3073 mm de distancia entre ejes, contando además un despeje del suelo de 197 mm.

Chevrolet Traverse High Country MORGAN E DABBS

En los Estados Unidos se comercializa en cuatro niveles de equipamiento (LT, RS, Z71 y High Country), de las cuales las dos últimas contemplan una configuración distintiva para uso fuera de ruta o un perfil urbano más sofisticado.

En el mercado norteamericano, el precio de lista del Chevrolet Traverse se ubica entre los US$40.800 y los US$58.100, según la versión elegida.

Chevrolet Tahoe

Ubicado en el segmento E de los SUV grandes, el Chevrolet Tahoe (vehículo que se exhibió en la costa durante la temporada pasada) prescinde de la estructura monocasco y adopta una carrocería montada sobre un chasis de largueros, compartiendo plataforma técnica con la pickup Silverado.

Chevrolet Tahoe Z71 GM-DESIGN - GM Design

La gama contempla motorizaciones V8 nafteras de 5.3 y 6.2 litros, destacándose la versión High Country que alcanza los 426 CV de potencia y 624 Nm de torque, asociada a una caja automática de 10 velocidades y tracción 4x4 con reductora.

Este modelo cuenta con una longitud de 5367 mm, un ancho de 2377 mm, una altura de 1948 mm y una distancia entre ejes de 3071 mm.

Cuenta con tres filas de asientos, pantallas individuales para los pasajeros de la segunda fila y una suspensión neumática adaptativa (Air Ride Adaptive Suspension) que permite regular la altura libre al suelo en cuatro posiciones. Su capacidad de baúl parte desde los 722 litros con las tres filas erguidas y se expande hasta los 3475 litros rebotando las plazas posteriores.

Chevrolet Tahoe Z71 GM Design

En los Estados Unidos se comercializa con precios que inician en los US$60.700 para las versiones 4x2 y alcanzan los US$83.700 en la variante tope de gama High Country.

Chevrolet Suburban

Por último, el Chevrolet Suburban representa el escalón superior dentro del segmento F, compartiendo la misma plataforma de chasis de largueros y arquitectura técnica que la Tahoe, pero con una carrocería sensiblemente extendida.

Chevrolet Suburban High Country GM Design

Mantiene las mismas especificaciones de ancho y alto que su hermana de gama, pero alarga su longitud total hasta los 5748 mm y la distancia entre ejes a 3406 mm.

Esa mayor dimensión exterior se traduce en una superior capacidad de transporte y equipaje, manteniendo las tres filas de asientos y una configuración de hasta ocho pasajeros, mientras que los dos modelos previamente mencionados tienen capacidad para siete ocupantes. Además, ofrece un volumen de baúl que va desde los 1175 litros iniciales hasta los 4092 litros con los asientos rebatidos.

Chevrolet Suburban High Country GM-DESIGN - GM Design

En su variante Z71, equipa un motor V8 de 5.3 litros que eroga 360 CV de potencia y 520 Nm de torque, combinado con la caja automática de 10 marchas y sistema de tracción 4x4.

En el mercado de los Estados Unidos, los precios de la Chevrolet Suburban comienzan en los US$63.700 y se elevan hasta los US$86.700 en sus versiones más equipadas.