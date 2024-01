escuchar

Cariló. - Los efectos de la devaluación de diciembre, la aceleración inflacionaria y la indefinición sobre el impuesto al lujo -cuya primera categoría del 20% podría ser eliminada de un momento a otro por el Gobierno- están impactando en el mercado de 0km. Las ventas en lo que va de enero vienen un 30% por debajo del nivel de 2023 y hay preocupación en el sector por las proyecciones para el resto del año en el actual contexto recesivo.

En el marco de las acciones de verano que lleva adelante la marca en Cariló (donde exhibe las novedades que lanzará este año, como el SUV Renault Kardian y la línea de modelos eléctricos), el presidente de Renault, Pablo Sibilla, habló sobre la situación de ventas y la indefinición del impuesto al lujo. “A través de ADEFA, en los últimos días de diciembre tuvimos reuniones con el Gobierno en las que le planteamos la necesidad de que se minimice o elimine la primera escala del impuesto interno. Quedamos en que se iba a realizar un análisis tanto por parte de la Secretaría de Comercio, pero no tuvimos ninguna confirmación al respecto. El tema está avanzando y tenemos entendido que está al salir la modificación del primer tramo”, señaló.

Renault Kwid eléctrico, uno de los lanzamientos de la marca para este año

“Nuestra preocupación es que, con los niveles de inflación que estamos teniendo, va a llegar un momento en que todos los autos pasen la primera escala, lo cual es un sinsentido porque no es lógico que un auto de entrada de gama pague el impuesto al lujo. Lo cual, además, va a complicar aún más a un mercado que ya de por sí viene caído y complicado”, completó.

Por su parte, Valentina Solari, directora Comercial de Renault Argentina, añadió respecto de lo que está pasando en el mercado en los primeros días de enero: “Vemos un mes que arrancó flojo, con muy pocas operaciones y consultas, por lo que estimamos que va a estar en un 30% por debajo de las ventas de enero de 2023. O sea, no hay una convalidación de los clientes respecto de los precios, cómo está sucediendo en casi todas las ramas de la economía.

“A hoy solo lanzamos listas de precios de los vehículos utilitarios (N. de la R.: al ser considerados vehículos de trabajo tienen varias excepciones impositivas) y estamos a la espera de alguna definición a nivel gubernamental para publicar las de particulares”, indicó. El resto de las marcas siguió el mismo camino: a la espera de lo que ocurra con el impuesto, desaparecieron los precios de los autos de las páginas oficiales de las automotrices.

Las declaraciones de los ejecutivos de Renault están en línea con lo que transmiten desde concesionarios respecto de la caída de la demanda en los primeros días del mes producto de la suba de precios. Ya el último día de diciembre, al informar sobre los patentamientos de 2023, el presidente de ACARA (la asociación de concesionarios), Sebastián Beato, había señalado que “deberemos estar atentos ahora a la evolución del mercado en las próximas semanas para tener un panorama más preciso, pero es evidente que tendremos una actividad con una tendencia a desacelerarse”.

Beato había anticipado que “vemos ahora un mercado de 340.000 patentamientos para 2024 aunque puede ser también que tengamos que volver a ajustar ese número hacia abajo en los próximos meses”. En 2023, los patentamientos de 0km alcanzaron las 449.000 unidades.

La deuda por importaciones

Sibilla insistió con el impacto que tiene en el mercado la indefinición sobre el impuesto al lujo, que hoy grava con el 20% a los modelos que cuestan $14,7 millones al público, un nivel que quedó desfasado luego de la devaluación de diciembre. “El tema realmente nos preocupa principalmente porque es fundamental para mantener los niveles de actividad en un mercado que ya de por sí viene golpeado por la devaluación. Y si además le sumamos esto (por las escalas del impuesto), el efecto va a ser una caída más profunda todavía y estamos tratando de que no pase eso”, dijo.

En el mercado esperan que el Gobierno elimine la primera categoría del 20% y deje solo la segunda, del 35%, tal como ocurrió en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. La definición sobre el tema sería inminente.

“Para tener una idea más clara, nosotros habíamos previsto a fines del año pasado una caída para el primer trimestre del 17%, pero ahora vemos que va a estar más cerca del 25%. Pensábamos en un mercado que podría estar entre los 320.000 a 340.000, pero ahora no podemos hacer una precisión. Igualmente, recién pasó una semana de este 2024 y hasta el momento estamos con un montón de frentes abiertos y de incógnitas”, completó Sibilla.

Uno de esos interrogantes que sigue gravitando para el sector es la deuda comercial por importaciones de proveedores y las propias terminales. “Todavía no cerramos un acuerdo con el gobierno sobre esto y que, lógicamente, tiene un impacto en la industria ya que todas las compañías queremos saber cómo vamos a hacer para solucionar, aunque sea parcialmente, este tema de las deudas acumuladas. Porque necesitamos solucionar la deuda que tenemos con los proveedores (que es una parte menor de esa deuda) para que ésta no afecte el normal funcionamiento de las plantas, porque hay proveedores que están muy complicados y que directamente están diciendo ‘si no me pagás, no te mando más piezas’. Por eso, estamos viviendo una realidad en la que la planificación se hace semana a semana”, resumió el presidente de Renault.

La deuda total de toda la industria es de US$6000 millones, cerró.

