Cómo es el avión eléctrico que podrá volar 3000 kilómetros con una gran batería

Tradicionalmente dominada por motores de combustión y combustible fósil -responsable de entre el 2,5 y el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero-, la industria de la aviación está atravesando una era de inflexión marcada por la necesidad de reducir su impacto ambiental y de modernizarse para un futuro que, en muchos sentidos, ya llegó.

Es en este contexto que, desde el sector, empiezan a verse medidas como la implementación de fuentes de energía alternativas o la fabricación de motores más eficientes y menos contaminantes. Todas orientadas a mitigar el impacto ambiental.

En esta línea, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), una compañía de tecnología china especializada en la fabricación de baterías de litio-ion para autos, anunció que tiene un plan para debutar en el negocio de los grandes aviones sostenibles.

Durante el último Salón del Automóvil de Shanghái, la compañía dio a conocer una nueva batería de alta densidad energética: de 500 Wh/kg en una sola celda -aproximadamente el doble que lo que ofrecen las baterías de los autos eléctricos más avanzados- que permite almacenar más energía en menos espacio y con menos peso, factores cruciales en la aviación.

Con esto, la firma habló de un nuevo escenario de electrificación en el rubro de los aviones de vuelos comerciales.

De acuerdo a lo comunicado el pasado abril, durante los últimos años CATL estuvo trabajando junto con COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) en el diseño y desarrollo de un avión comercial que adoptará el nuevo sistema de baterías ultracondensadas, así como en el diseño y desarrollo de motores eléctricos y hélices específicas que se integren con la nueva mecánica.

Fue el último martes 25 de junio, durante la 15ª World Economic Forum Annual Meeting of the New Champions, que el presidente de CATL, Robin Yuqin, volvió a hablar públicamente del tema y anunció que el lanzamiento de la nueva aeronave eléctrica está previsto para el 2027 o 2028.

Con un peso de ocho toneladas, va a tener una autonomía de hasta 3000 kilómetros, cifra que sería especialmente útil para conexiones regionales y vuelos de medio alcance; podría, por ejemplo, cubrir las rutas de Londres a Atenas, París a Moscú o Toronto a Cancún.

Desde el grupo aseguraron que las primeras pruebas de la aeronave ya se están haciendo, en versiones de cuatro toneladas.

El directivo también habló de la viabilidad de implementar dichas baterías en aviones privados y de negocios y que, posiblemente, las lancen en el mercado para su comercialización en 2025, dependiendo de qué tan rápido se complete la etapa de pruebas.

Este tipo de baterías también tiene el potencial de acelerar el desarrollo de aeronaves híbridas y eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), uno de los grandes inventos a los que apuestan en el sector de la movilidad urbana, puesto que podrían cambiar el mundo de los traslados (sobre todo los que tienen un componente de urgencia), al evitar el tráfico, también contribuyendo a reducir la congestión vehicular en las ciudades.

Por otro lado, en paralelo con el desarrollo de baterías de alta densidad para aviones eléctricos, CATL también está trabajando en una nueva serie de baterías de sodio, orientadas a abaratar costos, aumentar el ciclo de vida útil y mejorar el rendimiento general.

CATL es uno de los ejemplos que confirman lo fuerte que pisa China a nivel global, en el campo de la nueva era de la movilidad. GILLES SABRIE - NYTNS

Fundada a fines de 2011 po Zeng Yuqun, CATL es uno de los ejemplos que confirman lo fuerte que pisa China a nivel global, en el campo de la nueva era de la movilidad. Las oficinas centrales están en Ningde, en la zona meridional del gigante asiático, pero cuenta con varias sedes en distintas ciudades del país, así como en Japón, Alemania y Estados Unidos.

Actualmente es considerada como el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo. Según la firma de investigación surcoreana SNE Research, entre enero y abril de 2024 su cuota de mercado fue del 37%.

El porcentaje de participación tiene sentido si se tiene en cuenta que CATL es la proveedora oficial de grandes marcas como BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz y Tesla, entre otras.