Tiene 54 años y asegura que hace 18 no envejece gracias a un inesperado hábito

Una de las temáticas que más apasiona al ser humano es la longevidad; con respecto a este tema se escribieron tantos artículos como investigaciones con los tips ideales para elevar la calidad de vida y, en consecuencia, vivir más años. En este contexto, apareció un hombre llamado Julius Abraham, de 54 años, que afirma lucir como de 18 menos gracias a un hábito adquirido a los 36.

El hombre asegura que todavía lo confunden con un veinteañero, es por eso que decidió compartir su secreto para mantenerse saludable, libre de arrugas y activo. Sin embargo, su método no es tradicional y no hay ciencia que respalde su teoría.

Julius Abraham genera la impresión de que es una persona más joven en los demás. Foto/LadBible

Gracias a la inspiración de un creador de contenido de YouTube, Julius Abraham aseguró que para mantenerse joven, en las últimas dos décadas bebe el agua de su vaporera de verduras. Su experiencia comenzó a los 36 años, cuando vio que un creador digital comía todos sus productos crudos, así como también bebía el líquido que le quedaba. “Tenía 70 años, pero parecía de 30″, manifestó el hombre en diálogo con Ladbible.

Julius es comediante, presentador de concursos y facilitador de subastas de automóviles, pero para llevar adelante estos tres trabajos todos los días se bebe el agua de las verduras hervidas. Normalmente, utiliza zanahorias, kale, brócoli, coliflor y calabacín.

El método consiste en lavar las verduras en agua hirviendo, quitarles la piel y picarlas antes de colocarlas en su vaporera. Una vez que las verduras están listas, las retira y espera que el líquido se enfríe durante la noche. Al día siguiente se levanta con el líquido esperándolo, al igual que sus verduras cocidas.

Julius Abraham es comediante, presentador de concursos y facilitador de subastas de automóviles. Foto/LadBible

“La gente siempre piensa que soy más joven de lo que soy. ¡Me encanta! Mantener la juventud es genial. Mi novia tiene 27 años, pero la gente no se da cuenta de que hay una diferencia de edad entre nosotros”, indicó el británico, y luego añadió: “La gente no quiere dolores ni molestias, sino la fuente de la juventud”.

Asimismo, se refirió al secreto que le cambió para siempre su manera de vivir: “Creo que siempre me vi un poco joven y mi madre también, pero no envejecí desde que comencé a hacer esto a finales de mis 40″.

En este sentido, habló de su fórmula poco convencional. “Estoy obteniendo agua purificada con todos los nutrientes que provienen de las verduras y también obtengo las verduras, por lo que es una doble ganancia. Solía agregar un poco de limón, pero ahora me acostumbré al sabor; es bastante dulce”, manifestó.

Según el sitio especializado Birdseye, cocinar a vapor es una de las mejores alternativas para que las verduras no pierdan sus propiedades, ya que les llega la mínima cantidad de agua y, en su lugar, se cosen con calor suave e indirecto.

“Las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, la vitamina B6 o la vitamina B12, se encuentran entre las más susceptibles de perderse durante la cocción o el procesamiento. La vitamina C es tan ‘frágil’ que incluso puede perderse durante el almacenamiento o el transporte”, señala el medio especializado, y continúa: “Cocinar al vapor también conserva la textura crujiente y el color vibrante de las verduras, y no lleva mucho tiempo, especialmente si eliges hacerlo en el microondas”.

