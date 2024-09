Registro Automotor: cómo es el nuevo formulario para transferir o inscribir un auto

Escuchar

El Ministerio de Justicia hizo efectivos todos los cambios relativos a las transferencias e inscripciones de vehículos usados y 0km. En esa línea y acorde a lo que fuentes cercanas a la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona le indicaron a LA NACION, también se rescindieron los contratos con las provincias que obligaban a los registros a retener el impuesto de sellos y las multas de patentes.

Es por eso que, de ahora en más, existe una nueva versión del Formulario 08, el cual brinda la opción de pagar o no los gravámenes municipales. De esta manera, no sólo se podrá optar por cualquier registro de la Argentina para realizar el trámite sino que ya no será responsabilidad de la DNRPA la retención de esos impuestos.

Así, al observar el nuevo detallado del formulario, se ve un apartado adicional donde se le da la opción al usuario para optar por el pago de las tasas. Tal y como se evidencia en el documento de muestra que difundieron fuentes oficiales, el pago de sellos, radicación o patentes e infracciones de tránsito es opcional al momento de la transferencia o inscripción.

En el nuevo 08 se podrá elegir si abonar o no algunos impuestos

A su vez, aclara una circular de Gobierno, “en lo que respecta al cumplimiento del pago del impuesto de sellos, se recuerda que no puede restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro”. Es decir, si se elige no pagarlos en ese momento, el registro no puede impedir el trámite por falta de pago de impuestos provinciales.

Todo esto se da en el marco de una reforma del funcionamiento de los Registros del Automotor donde, además, se instó a las provincias a que disminuyeran sus gravámenes provinciales, algo que, por el momento, no tuvo modificaciones.

Cuánto cobran las provincias en impuestos a las transferencias de vehículos

En promedio, las provincias cobran entre un 0,5% y 3% de impuestos sobre el valor del auto declarado. Las jurisdicciones con los porcentajes más altos son la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires (3% cada una), y las que cobran menos son San Juan y San Luis (0,5% cada una).

Provincia por provincia, los motos en relación a un Toyota Corolla de 2022

Dentro de ese espectro se mueven todas las jurisdicciones en el país. Hay casos que coquetean con los valores más bajos, como es el caso de La Rioja y Formosa, que cobran un 0,7% en relación al valor del bien o hasta un 1% como ocurre en Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca y Corrientes. Ya más cerca de los valores más altos aparecen Chubut, Río Negro y Jujuy (2% cada una) y Salta (2%).

Provincia por provincia, los motos en relación a un Volkswagen Gol Trend de 2012

