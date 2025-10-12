Cómo inflar los neumáticos en época de lluvia para evitar accidentes

Las lluvias y las inundaciones tienen un efecto negativo sobre las llantas del auto, lo que hace necesario que los automovilistas se preparen para enfrentar baches, barro, charcos y otras irregularidades en el camino. Este tipo de condiciones climáticas pueden ocasionar fenómenos como el aquaplaning. Por eso, los expertos recomiendan tener los neumáticos a un determinado nivel de presión.

De acuerdo con información de Ford, el aquaplaning es un fenómeno que se produce cuando un auto atraviesa por una superficie mojada y las llantas no logran filtrar el agua, creando una capa resbaladiza. Aunque la causa más común es el exceso de lluvia, también ocurre por motivos como:

La ruta no drena el agua correctamente.

Conducir a velocidades altas.

Movimientos bruscos, por ejemplo, girar, frenar o acelerar de golpe.

Condiciones de las llantas, como la presión y el estado de la banda de rodamiento.

Se recomienda verificar la presión de los neumáticos por lo menos una vez al mes Shutterstock - Shutterstock

¿Qué presión deben tener las llantas en la lluvia?

La empresa especializada en neumáticos Tire Rack realizó una prueba de conducción con dos autos idénticos, pero con las llantas a una presión diferente. En esta prueba sobre una superficie mojada, los neumáticos con una presión inferior a la recomendada provocaron una conducción más peligrosa y aquaplaning, lo que obligó al conductor a bajar la velocidad.

Por otra parte, las llantas con una presión apegada a la recomendación del fabricante ofrecieron una conducción más predecible y de mayor control. A través de la prueba, Tire Rack concluyó que durante la época de lluvias es necesario tener los niveles de aire adecuados para garantizar la seguridad tras el volante.

Además de fijarse en la presión, es fundamental revisar que la banda de rodamiento (los surcos de la rueda) no tengan signos de desgaste, ya que esto le dará menor tracción al auto y, por lo tanto, aumenta el riesgo de sufrir aquaplaning.

También es fundamental revisar que la banda de rodamiento no tengan signos de desgaste GETTY IMAGES

Un artículo del blog de KIA señala que, en promedio, la presión ideal es de 30 psi para un auto pequeño, 36 psi para uno mediano y 42 psi para uno grande. Aunque es mejor revisar el manual del usuario para saber el valor correcto. Algunos consejos adicionales para conducir en la lluvia son: