Subastan autos, SUV y pickups desde $5 millones: cómo participar

Una nueva subasta tendrá lugar el próximo 11 de junio y se ofrecerán SUV, pickups y autos en el marco de la renovación de flota de las empresas que los ofreces. La modalidad será online y estará a cargo de Monasterio Tattersall, firma especializada en remate de activos.

El cierre de ofertas, por su parte, comenzará a las 13 horas y los interesados ya pueden visualizar fotos, videos, fichas descriptivas y las condiciones de venta de cada unidad a través de la plataforma de la compañía.

Si bien a continuación se detallan algunos modelos de esta subasta con determinadas características, se recomienda ingresar al sitio web oficial para consultar todos los lotes y conocer en detalle las especificaciones de cada unidad.

Uno de los modelos que parte desde un precio más bajo lo hace desde los $5.000.000 y se trata de un Renault Kangoo, un utilitario modelo 2012 que tiene unos 215.102 kilómetros declarados.

Renault Kangoo

Dentro del segmento de los autos, aparecen varios modelos. Entre ellos, hay distintos lotes del Toyota Etios, uno de los cuales parte desde los $7.100.000. Se trata de una unidad modelo 2018 con 227.360 kilómetros declarados.

Toyota Etios

Si se escala de segmento, entre los SUV aparecen varias Chevrolet Tracker. Uno de ellos parte desde un precio base de $17.000.000, corresponde al año 2022 y no cuenta con un kilometraje declarado en la web.

Chevrolet Tracker

Respecto a las pickups, hay una Toyota Hilux, que cuenta con un precio inicial de $28.000.000, ya que se trata de un vehículo patentado en 2021 y con 185.592 kilómetros declarados.

Toyota Hilux

Y ya entre los modelos de mayor valor, también figura en esta subasta un Subaru Outback con un precio base de $28.000.000; la unidad fue patentada en 2018 y registra apenas 50.708 kilómetros.

Subaru Outback

Cómo participar

El procedimiento de compra tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall, y la subasta es únicamente por internet.

Para poder participar se requiere una caución del 10% (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30% con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta. Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.