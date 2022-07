Cómo quedaron los precios de los autos tras la suba del dólar: cuáles pagan el impuesto al lujo y cuáles no

El mercado automotor está golpeado por varios frentes. Al tan mencionado faltante de autopartes y stock a nivel mundial se le suman dos inconvenientes propios de la Argentina: la inflación en aumento y la presión tributaria. Ahora bien, el 1° de junio la AFIP actualizó los mínimos del “impuesto al lujo” y las automotrices hicieron la actualización de precios correspondiente. Sin embargo, apenas un mes después, a raíz de la incertidumbre económica que vive el país y el salto del valor del dólar, hubo una nueva actualización que reconfiguró los valores de los autos.

Si bien muchos de los que antes quedaban por debajo del tributo siguen exentos aún hoy en día, otros tantos sobrepasaron el límite de $4,3 millones (el primer escalón del impuesto) y quedaron dentro del espectro a tributar.

Renault

La Duster, topeada para evitar el tributo

Sandero: si bien ninguna versión es alcanzada por el impuesto, ahora parten de los $3.086.500 -antes $2.295.600- y llega hasta $3.749.200.

-antes $2.295.600- y llega hasta Duster: otro modelo que no supera el límite del impuesto dado que todas sus versiones se encuentran topeadas en $4.240.300.

Stepway: por poco quedó exento del pago del impuesto aunque, al igual que varios modelos de la lista, sufrió un aumento en julio. La entrada a gama está ahora $3.531.300 y la tope de gama -Intens CVT- escaló a $4.042.800.

y la tope de gama -Intens CVT- escaló a Logan: sigue sin entrar al rango contemplado por el impuesto pero aún así tuvo un salto. Pasó de $2.900.900 en entrada a gama a $3.075.000 y el tope subió de $3.242.200 a $3.436.700.

en entrada a gama a y el tope subió de a Captur: la SUV es uno de los pocos modelos que no registraron alteraciones en su valor entre un mes y otro. ¿Su precio de lista? Continúa en los $4.240.300 para todas las versiones.

Toyota

Solo quedó una alternativa del Corolla que escapa al monto fijado por AFIP

Etios: sutiles pero significativas variaciones de precio para este modelo. El Hatchback ahora parte de los $2.579.000 -antes eran $2.456.000- y llega a $3.168.000 con el tope de gama. En lo que respecta al Sedán, arranca en $2.660.000 con el X MT -manual- y trepa a los $3.251.000 con el XLS Pack automático.

-antes eran $2.456.000- y llega a con el tope de gama. En lo que respecta al Sedán, arranca en con el X MT -manual- y trepa a los con el XLS Pack automático. Yaris: caso similar al mencionado. El Hatchback figura a un precio de lista de $3.233.000 cuando antes era de $3.079.000 y llega a $4.157.000. En lo que respecta al Sedán, comienza en $3.647.000 y llega a $4.028.000 cuando hace unas semanas figuraba a $3.473.000 y $3.836.000, respectivamente.

cuando antes era de y llega a En lo que respecta al Sedán, comienza en y llega a cuando hace unas semanas figuraba a $3.473.000 y $3.836.000, respectivamente. Corolla: solo dos versiones le escapaban al impuesto; ahora, solo una -2.0 XLI MT-. Antes, el 2.0 XLI CVT costaba $4.128.000 pero ahora queda contemplado por el tributo al figurar a $4.334.000.

Volkswagen

Pese a que no se fabrica más, el Gol todavía tiene remanente y sufrió también el aumento de precio LA NACION

Gol: mostró un significativo aumento de precio pese a que se haya anunciado el fin de su fabricación. El Trendline manual pasó de $2.960.500 a $3.205.500 y el Tiptronic escaló a $3.442.250 cuando antes figuraba a $3.179.100.

a y el Tiptronic escaló a cuando antes figuraba a Nivus: la SUV estilo coupé mantiene su única alternativa por debajo del impuesto: la Comfortline Tiptronic 200 TSI a $4.292.250 que aún quedando afuera del tributo aumentó en este último tiempo. Por otro lado, tanto la gama media como la alta de este modelo superan los $6.000.000.

que aún quedando afuera del tributo aumentó en este último tiempo. Por otro lado, tanto la gama media como la alta de este modelo superan los Polo: más aumentos en el universo Volkswagen y este modelo no fue la excepción. Parte de los $3.735.800 -antes $3.450.450- y llega a $4.292.250 con el Highline Tiptronic. En lo que respecta a la versión GTS 250 TSI, el valor supera los $6.000.000.

-antes $3.450.450- y llega a con el Highline Tiptronic. En lo que respecta a la versión GTS 250 TSI, el valor supera los T-Cross: sigue siendo la Trendline manual la que queda afuera del impuesto aunque -también- con aumento. Pasó de valer $3.965.300 a $4.290.650. En lo que respecta a las versiones Comfortline y Highline, ambas superan los $6.000.000.

Jeep

El Jeep Renegade mostró variación en su precio de lista y ahora figura a $4.268.000

Renegade: permanecen el Sport 1.8L MT5 4x2 MY22 y el Sport 1.8L AT6 4X2 MY22 por debajo del monto que establece AFIP pero con variaciones de precio. Ambos cuestan ahora $4.268.000 según su valor de lista.

Peugeot

Nueve son las versiones existentes del Peugeot 208, todas por debajo de los $4.3 millones

208: es, todavía, el modelo con más versiones disponibles por menos de $4.3 millones en el mercado. No obstante, variaron los mínimos y la entrada a gama pasó de costar $3.228.400 a $3.422.100; el tope de gama sigue siendo el mismo: $4.146.000.

en el mercado. No obstante, variaron los mínimos y la entrada a gama pasó de costar a el tope de gama sigue siendo el mismo: 2008: topeadas ambas versiones, ya no existe diferencia de precio entre una y otra. $4.146.000 tanto para la manual como la automática Tiptronic ¿El Sport? $5.465.200.

Fiat

El Fiat Cronos es el auto más vendido en el país y no supera los $3.745.100 a precio de lista SILVIO SERBER

Mobi: el modelo Like 1.0 aumentó su valor y figura a $2.609.400, precio de lista.

precio de lista. Argo: gran amplitud de precio para las cuatro vesiones del Argo. La más barata cuesta ahora $3.233.200 mientras que la tope de gama -HGT 1.8 16V- subió de $3.908.800 a $4.123.800.

mientras que la tope de gama -HGT 1.8 16V- subió de $3.908.800 a Cronos: poco cambio de valor para las ocho versiones de este modelo. El Attractive 1.3, de menor precio, cuesta $2.873.400 -un poco más de $100.000 de incremento- y la Precision 1.8 16V AT6, la tope de gama, $3.745.100 -un aumento de $66.300.

-un poco más de $100.000 de incremento- y la Precision 1.8 16V AT6, la tope de gama, -un aumento de $66.300. Pulse: al igual que los vehículos de Fiat anteriores, el aumento se evidencia pero no es brusco. La gama de entrada escaló a $3.698.100 -$189.500 más- y el Impetus, la versión más demandada, mantuvo su valor: $4.219.300.

Citroën

El C4 subió de precio y varias de sus versiones quedaron contempladas dentro del tributo LA NACION

C4 Cactus: debido a la suba de precios, varios quedaron por encima de la línea del AFIP y son contemplados por el impuesto. La entrada a gama llegó a $4.014.500 -VTi 115 FEEL AM22- mientras que el THP 165 EAT6 SHINE AM22 y su alternativa Bitono escalaron a $5.305.100 y $5.340.500 respectivamente.

En lo que respecta a Chevrolet, la automotriz no mostró variaciones de precio en ninguno de sus modelos en la web oficial. Chevrolet Joy (desde $2.817.900) y Joy Plus (desde $2.913.900); Onix (desde $3.217.900) y Onix Plus (desde $3.296.900); y Cruze (desde $3.858.900) y Cruze RS (en el borde del impuesto, $4.240.900).