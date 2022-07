Carsharing: las automotrices también alquilan sus autos

Cada vez es más conocido y el concepto deja de ser ajeno. El carsharing avanza, gana terreno y se posiciona como una alternativa viable para viajes cortos o vacaciones y solucionar problemas como estacionamiento y ahorro en el mantenimiento de vehículos. En resumidas cuentas, es un servicio de alquiler. A través de una aplicación móvil se hace el pedido de un determinado vehículo y se estima el tiempo de uso; luego, se lo retira en un punto prestablecido y una vez terminado el tiempo, se lo regresa a ese mismo estacionamiento.

En Argentina arribó hace unos años y conforme pasó el tiempo mostró una evolución favorable. Así como son cada vez más los usuarios que optan por este servicio, son cada vez más las empresas que lo ofrecen. La experiencia sigue siendo novedosa y ya hay varios actores jugando mano a mano como Keko -empresa independiente- y Toyota y Ford -a través de Ford Go y Kinto.

“El gran atractivo del carsharing, es que los usuarios puedan tener una herramienta que les permita vivir con más libertad”, dijo Ezequiel Balducci Gerente de Transformación Digital y Marketing de Ford Go, quien asegura que dicha solución de movilidad es una propuesta de valor interesante para un segmento de clientes que busca flexibilidad para moverse. “Es una experiencia 100% digital que logra que, en todo el proceso, no tengas que firmar ni un solo papel”.

Cómo funcionan

Al tratarse de aplicaciones digitales, la lógica de funcionamiento es sencilla e intuitiva. Tanto Kinto como Ford Go, están disponibles de manera gratuita en las tiendas Apple Store y Google Play. Para poder hacer una reserva, el camino es bastante directo y se resume en dos pasos: primero, registrarse en el sistema, y luego, una vez ubicado el vehículo deseado más cercano y que mejor se ajuste a las propias necesidades, seleccionar el día y la hora del inicio del viaje, y el punto para retirarlo y devolverlo.

Los puntos para retirar el auto están abiertos las 24 horas del día, de manera que aquel usuario pueda tener un margen importante de flexibilidad al momento de planificar un viaje.

“Una vez frente al auto, el usuario presiona desde la misma aplicación, el botón “abrir”, y las puertas se abren automáticamente, y una vez adentro, las llaves del auto están en la guantera, de manera que puede empezar el disfrute del auto inmediatamente”, cuenta Balducci, en diálogo con LA NACION, haciendo énfasis en que la idea de la compañía es implementar cada vez más propuestas 100% digitales. Para finalizar la reserva, el proceso es el mismo a la inversa; se lleva el auto al mismo punto de partida, se deja las llaves en la guantera, se marca el botón de “finalizar viaje” en la app.

La herramienta 100% digital apunta a que el cliente no tenga que lidiar con trámites tediosos a la hora de alquilar un auto

En materia de requisitos para acceder a estos servicios, ninguna de las dos apps tiene demasiadas condiciones para hacer uso del CarSharing. En ambos casos se requiere proveer fotos de la licencia de conducir actualizada, del documento de identidad, y de una tarjeta de crédito válida, además de completar el perfil con datos personales y realizar la verificación facial con la cámara frontal del teléfono, dentro del sistema.

Completados los pasos anteriores, hay un período de validación del usuario creado, de entre 24 y 72 horas; y, salvo excepciones, los alquileres pueden realizarse por plazos de tiempo cortos, que no superen los 30 días. Por otro lado, los vehículos alquilados solo pueden moverse dentro del territorio nacional. En materia de edades, Ford Go impone, para algunas pick-ups determinadas, que el usuario sea mayor de 25 años.

Flota y mantenimiento: ¿qué cubren las empresas y qué autos están disponibles?

Al ser servicios propios de las automotrices, los clientes tienen a disponibilidad la flota de cada marca. En el caso de Ford Go, la iniciativa no se limitó a las pick-ups de desarrollo local sino también se incluyeron modelos como Ecosport y Transit. A su vez, aseguró Balducci, hay un constante cambio y desarrollo en el servicio en el cual los modelos pueden actualizarse acorde a las intenciones del consumidor. “Tenemos nuestro roadmap de producto que miramos constantemente. Hoy se ve una aplicación y quizás en quince días, otra. Para nosotros es muy importante la experiencia del cliente”, sintetizó.

Los precios también son un elemento a destacar. Hay opciones con un máximo de alquiler de hasta 30 días que pueden pagarse en cuotas sin interés. Si no, hay alternativas de uso por minuto, hora y día. “Más o menos, ronda en $38 el minuto, $1500 la hora y $8500 el día. Los packs de precios son para 14, 20 o 30 días. Siempre con kilometraje libre”, comentó Balducci.

Kinto, por su parte, tiene una cartera de precios atada al modelo del auto. Dado que se encuentran disponibles pick-ups, deportivos -86- y de lujo -Lexus-, el costo va a depender mucho de cuál se elija. Aproximadamente, los valores oscilan entre los $6000 -si se elige, por ejemplo, un Etios- y $21.000 -la Hiace Wagon, por ejemplo- por día. Al igual que Ford Go, el precio disminuye en relación a la cantidad de días de alquiler pero tiene un tope máximo de 30 días.

Ahora bien, lo que todos se preguntan antes de optar por estos servicios es qué cubre la empresa en materia gastos. Ford Go cubre seguro de responsabilidad civil y daños contra terceros además de un mantenimiento, limpieza y desinfección post uso antes de que el vehículo pase a manos de otro conductor. Kinto incluye seguro contra todo riesgo y tiene la opción de contratar servicios adicionales como portaequipaje, portaesquí y sillas para bebé. En lo que respecta a la nafta, cada automotriz tiene una política diferente.

Ford entrega el auto con determinada cantidad de combustible en el tanque. Si el usuario lo devuelve con menos, paga el diferencial; si lo devuelve con más, ese resto se descuenta del pago final y si lo regresa con la misma cantidad, no se afecta el valor. Todo esto se controla mediante un seguimiento que la app hace de cada vehículo. En cuanto a Kinto, el valor de la nafta corre por cuenta del usuario y no está contemplado en el valor de alquiler.

La Toyota Hilux es uno de los modelos más requeridos, según el registro de Kinto

El futuro del carsharing: dónde operan y el futuro de la herramienta

De a poco se posiciona más fuerte y su presencia en varios países es testigo de ello. Kinto está presente en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Bolivia, Uruguay, Paraguay y de a poco empieza a asomar en Colombia, Venezuela y otros países de Centroamérica. Ford Go solo tiene servicio en Argentina y Brasil pero con servicios diferenciales: en el país vecino con un sistema de suscripción anual y dentro de nuestra frontera, con el célebre carsharing.

“Vemos que la movilidad está en constante transformación y estamos analizando distintos modelos de negocio. En Argentina promediamos entre 400 y 600 alquileres mensuales, casi 6000 anuales y vemos tasas de crecimiento que se duplican año a año”, expresaron desde Ford Go.

Las apps de carsharing aparecen como soluciones innovadoras, fáciles, y rápidas, en el marco de la movilidad de la nueva era

Ambas aplicaciones tuvieron resultados positivos desde su lanzamiento. Desde su debut en 2019, Kinto registró un aumento del 167% en su flota de autos, y del 160% en alquileres. La iniciativa comercial 100% digital apunta a seguir expandiendo su flota, y la cantidad de estaciones a lo largo y ancho del país. “Queremos que los clientes tengan cada vez más cerca la posibilidad de tener un vehículo a mano”, explica Eric Cristianse, gerente de Kinto, quien a su vez revela que otro de los objetivos de la empresa es expandir las alternativas de movilidad dentro de la app. Entre estas, entrarían los alquileres de bicicletas y monopatines.

Por su parte, Ford Go empezó con un promedio de 150 alquileres mensuales, que escaló a 250 en el segundo año, y hoy promedia los 500. “Cada vez es más fuerte la tendencia a adoptar este tipo de herramientas, sobre todo porque cada vez hay más conocimiento sobre las nuevas tecnologías disponibles”, explicó Balducci.

“El carsharing se convierte en una solución para las personas que no tienen vehículo, pero también para las personas que quieren cambiar de vehículo temporalmente”, cuenta en referencia al perfil del usuario que hace uso de la herramienta. Creemos que se va a instalar definitivamente. No sabemos cómo pero sí que hay un cambio en el uso que las personas le dan al auto”, explicó el equipo de Ford Go en diálogo con LA NACION.